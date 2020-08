Khi doanh nhân thành con nợ tín dụng đen

Liên quan đến việc nhiều nhóm xã hội đen đến uy hiếp, đòi nhà anh Nguyễn Đức Thịnh, thôn Giẽ Hạ, Phú Yên, Phú Xuyên, Hà Nội, ngày 3/8/2020, Công an huyện Phú Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cường về tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Đồng thời, ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.