Các “đại gia” xăng dầu lỗ hàng trăm đến nghìn tỷ do ảnh hưởng của Covid-19

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến những “đại gia” xăng dầu trong nước như PV Oil, BSR,... lỗ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2020.

Trong quý I/2020, Chính phủ đã thực hiện 6 kỳ điều hành giảm giá bán lẻ dẫn đến giá bán lẻ xăng hiện đã ở mức thấp nhất 11 năm. Tác động mạnh của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp cũng làm cho tình hình kinh doanh xăng dầu của các đầu mối nói chung và Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV Oil) nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.

PV Oil lỗ khủng hơn 530 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2020 bởi dịch Covid-19 (Ảnh PV Oil)

Báo cáo tài chính quý I của PV Oil cho thấy đơn vị này lỗ khủng hơn 530 tỷ đồng. Công ty này cho biết, do ảnh hưởng của biến động xăng dầu thế giới trong quý 1 làm sản lượng kinh doanh xăng dầu nội địa giảm khoảng 11%, sản lượng bán lẻ giảm 6%.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Oil tuy tăng nhẹ 4% lên 17.684 tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán lại cũng tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn, tăng 8% lên 17.620 tỷ đồng dẫn đến lãi gộp giảm 89% so với cùng kỳ, chỉ còn 64 tỷ đồng.

Chưa hết, lỗ từ liên doanh, liên kết cũng tăng gấp đôi lên 15 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 9% lên 430 tỷ đồng. Lỗ thuần cả quý là hơn 530 tỷ đồng (cùng kỳ có lãi thuần 30 tỷ đồng) và lỗ sau thuế 423 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 32 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong nước 15 ngày đầu tháng 4 thấp hơn giá gốc hàng tồn kho theo sổ sách kế toán ngày 31/3, do vậy, PV Oil đã tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 274,7 tỷ đồng riêng công ty mẹ và 433 tỷ đồng khi hợp nhất.

Với khoản lỗ kỷ lục nói trên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán của hãng xăng dầu này là âm 1.167 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tổng tài sản (nguồn vốn của PV Oil) giảm gần 5.000 tỷ trong quý I, hiện ở mức 21.552 tỷ đồng.

PV Oil không phải là đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu duy nhất trong nước chịu cảnh thua lỗ bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong quý 1/2020. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Nguyễn Văn Hội cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước giảm khoảng 30% - 40% so với cùng kỳ các năm trước đó. Có những thời điểm, tồn kho của nhà máy lọc dầu Dung Quất trên mức 90%, buộc BSR phải gửi hàng tại các kho chứa nhằm duy trì nhà máy vận hành an toàn, liên tục.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, BSR còn chịu sự tác động của giá dầu lao dốc không phanh. Dầu thô được mua từ trước với giá cao, sản phẩm chế biến ra không bán được do nhu cầu tiêu thụ giảm dẫn đến tồn kho sản phẩm tăng nên khi giá dầu lao dốc, BSR đã bị tổn thất giảm giá hàng tồn kho lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Báo cáo tài chính riêng của BSR công bố cũng cho biết, kết thúc quý đầu năm 2020, công ty đã lỗ sau thuế 2.332 tỉ đồng (so với lợi nhuận 606 tỷ đồng của quý IV/2019), ghi nhận quý lỗ thứ 2 kể từ khi chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 1.2018.

Dù chưa công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 nhưng trong thư gửi toàn thể cán bộ nhân viên Petrolimex, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ông Phạm Văn Thanh cũng chia sẻ hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ hệ thống Petrolimex cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch Covid-19 trong tất cả các lĩnh vực: kinh doanh phân phối xăng dầu, nhiên liệu hàng không, vận tải, hóa dầu, gas, và các dịch vụ phụ trợ khác.

Để đối phó với các khó khăn, HĐQT, Ban TGĐ đã triển khai và áp dụng nhiều giải pháp quyết liệt như: xây dựng kế hoạch cụ thể tiết giảm chi phí toàn ngành, cắt giảm các chi phí không thực sự cấp thiết; kiểm soát chặt chẽ công tác tạo nguồn; quản lý hàng tồn kho linh hoạt, hiệu quả; điều chỉnh các kịch bản và chính sách điều hành kinh doanh phù hợp.

