Bầu Đức lại nhận tin buồn với hai “con cưng"

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Tính đến thời điểm hiện tại, cả HNG VÀ HAG của Bầu Đức đều đón nhận những thông tin không mấy tích cực.

Cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đưa vào diện kiểm soát từ ngày 23/4/2020. Theo đó, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào buổi chiều theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Nguyên nhân vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hai năm gần nhất đều âm. Luỹ kế lỗ chưa phân phối tính đến cuối năm 2019 là hơn 2.320 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2019 mới được công bố, HNG ghi nhận lỗ ròng gần 2,426 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó gần 2,308 tỷ đồng, theo đó HNG ghi nhận lỗ thêm gần 118 tỷ đồng.

Cụ thể, sau kiểm toán doanh thu tài chính của HNG điều chỉnh tăng thêm 63.7 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính lại giảm 92 tỷ đồng.Thêm vào đó, do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14.1 tỷ đồng và lợi nhuận khác giảm hơn 221 tỷ đồng nên HNG ghi nhận lỗ thêm 118 tỷ đồng.

Giải trình về nguyên nhân thua lỗ trong năm 2019, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cho biết, năm 2019, lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 2.426 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ hoạt động kinh doanh 967 tỷ do chi phí lãi vay lớn; lỗ khác 1.408 tỷ do đánh giá lại các tài sản và chuyển đổi chi phí đầu tư vườn cây; thuế thu nhập hoãn lại 69 tỷ đồng do dự phòng đầu tư…

Báo cáo phương án khắc phục, HAGL Agrico cho biết năm ngoái đã chuyển nhượng một số công ty con và dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, sang năm 2020, công ty có số dư nợ giảm đáng kể sẽ giảm áp lực về chi phí lãi vay. Theo báo cáo tài chính, tổng vay nợ cuối năm 2019 còn hơn 9.200 tỷ đồng, giảm hơn 6.200 tỷ đồng.

Công ty cũng rà soát thanh lý các vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Năm 2020, HAGL Agrico nói rằng hoạt động kinh doanh sẽ được tinh gọn, tập trung vào mảng cốt lõi là cây ăn trái, hiện là nguồn tạo ra doanh thu hiệu quả thời gian qua. Công ty cũng thay đổi cơ cấu bộ máy tài chính để nâng cao hiệu quả hơn nữa.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết sẽ căn cứ giải trình của công ty để thông báo việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Bầu Đức vẫn đang trong giai đoạn khó khăn trong hoạt động kinh doanh

Bên cạnh đó, một cổ phiếu khác liên quan đến Bầu Đức là HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai) cũng bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM duy trì diện cảnh báo. Báo cáo tài chính cho thấy việc khoản nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 1.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tồn tại những yếu tố dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai. Sở sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với HAG sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm nay.

