"Bão" Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến các hãng hàng không Việt Nam?

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 13:30 PM (GMT+7)

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến số lượng chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam giảm mạnh trong tháng 3/2020. Hai ông lớn là Vietnam Airlines và Vietjet Air có số chuyến bay trong tháng đều giảm trên 30% so với cùng kỳ.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 13:57 25/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc25/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Ý Mỹ Iran Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Theo số liệu tổng hợp của Cục Hàng không Việt Nam, những tác động của dịch Covid-19 với các hãng hàng không Việt Nam được thể hiện rất rõ qua số chuyến bay của các hãng thực hiện trong tháng 3/2020.

Nếu như tháng 1 và 2/2020, số lượng chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020, thì đến tháng 3, số lượng chuyến bay khai thác của các hãng đã giảm mạnh, có hãng giảm tới hơn 50%.

Số chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam giảm mạnh trong tháng 3/2020 - Ảnh Cục Hàng không Việt Nam

Cụ thể, trong tháng 1/2020 các hãng thực hiện tổng cộng 34.569 chuyến bay, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 11,9% so với tháng trước đó.

Đến tháng 2, các hãng thực hiện tổng cộng 33.502 chuyến bay, tăng 19,8% so với cùng kỳ và tăng 4% so với tháng 1. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, các hãng đã thực hiện tổng cộng 61.109 chuyến bay và tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã có những tác động rõ rệt tới các hãng hàng không của Việt Nam. Trong tháng 3 các hãng thực hiện tổng cộng 20.798 chuyến bay, giảm 25,6% so với cùng kỳ và giảm tới 37,9% so với tháng 2/2020. Đây là mức giảm kỷ lục của các hãng hàng không Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Trong tháng 3, Vietnam Airlines chỉ khai thác 7.244 chuyến bay, giảm 32% so với cùng kỳ 2019 và giảm 39,8% so với tháng 2. Số chuyến bay đúng giờ của Việt Nam Vietnam Airlines là 7.020 đạt tỷ lệ 96,9%.

Dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng rất lớn đến số chuyến bay của Vietjet Air khi hãng này chỉ khai thác 7.556 chuyến, giảm 39,3% so với cùng kỳ và giảm 40,3% so với tháng 2. Số chuyến bay đúng giờ của hãng là 6.837 đạt 90,5%.

Tân binh Bamboo Airways ghi nhận số lượng chuyến bay thực hiện trong tháng 3 là 3.271 chuyến, giảm 21,2% so với tháng 2. Số chuyến bay đúng giờ của hãng là 3.169 chuyến, đạt tỷ lệ 96,9% như của Vietnam Airlines. Đây cũng là hai hãng hàng không có tỷ lệ chuyến bay đúng giờ nhiều nhất trong tháng 3.

Trong khi đó, Jetstar Pacific Airlines là hãng có số chuyến bay sụt giảm nhiều nhất trong tháng 3. Theo đó, hãng chỉ thực hiện khai thác 1.599 chuyến, giảm tới 51,4% số chuyến và so với cùng kỳ và giảm 55,9% so với số chuyến bay thực hiện trong tháng 2. Số chuyến bay đúng giờ của hãng là 1.539 đạt tỷ lệ 96,2%

Trong tháng 3/2020, VASCO thực hiện 1.128 chuyến bay, tăng 6,4% so với cùng kỳ và tăng 8,6% so với tháng trước. Đây là đơn vị duy nhất có số chuyến bay khai thác tăng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mặc dù vậy, số chuyến bay khai thác đúng giờ của VASCO thực hiện trong tháng 3 chỉ đạt tỷ lệ 94,4% với 1.060 và là hãng có tỷ lệ khai thác đúng giờ thấp nhất.

Trong tháng 3/2020, các hãng hàng không của Việt Nam có tộng cộng 19.625 chuyến bay cất cánh đúng giờ, đạt tỷ lệ 94,5%, tăng 12,2% so với cùng kỳ và tăng 9,1% so với tháng trước.

Trước những diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19, từ ngày 25 tháng 3, Vietnam Airlines sẽ tạm thời giảm tổng cộng 14 chuyến bay mỗi tuần giữa Việt Nam và châu Âu. Các đường bay bị cắt giảm bao gồm giữa Hà Nội, TP.HCM và London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức).

Trong khi đó, Bamboo Airways cũng buộc phải lùi kế hoạch khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Praha (CH Séc) như dự kiến ban đầu (ngày 29 tháng 3) sang 26 tháng 4 do ảnh hưởng của dịch. Tuy nhiên, đây có thể sẽ chưa phải là sự thay đổi cuối cùng nếu như dịch Covid-19 không sớm được kiểm soát mạnh mẽ tại Châu Âu.

Theo văn bản được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các đơn vị trong ngành GTVT, thiệt hại ban đầu của việc dừng khai thác nhiều đường bay được các hãng hàng không Việt Nam tính toán sơ bộ lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/bao-covid-19-anh-huong-the-nao-den-cac-hang-hang-khong-viet-n...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/bao-covid-19-anh-huong-the-nao-den-cac-hang-hang-khong-viet-nam-1071712.html