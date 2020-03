Trăm kiểu kiếm tiền mùa dịch, sao lo chết đói?

Tại Việt Nam, theo thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã tiếp nhận gần 7.000 trường hợp đến làm thủ tục hưởng BHTN, tăng 5,35% so với cùng kỳ năm 2019. Tình trạng cung - cầu trong tuyển dụng lao động xuống đến mức rất thấp từ trước đến nay.

"Có đến 70% trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Do đó, trước mắt, chưa thể khẳng định gia tăng số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là do dịch Covid-19", ông Tạ Văn Thảo, giám đốc Trang tâm giới thiệu việc làm Hà Nội cho biết.