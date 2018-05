Xây 1 căn nhà: Nhà nước làm tốn cả tỉ, dân xây chỉ 650 triệu

Ước đời sống như hiện nay nhưng đạo đức xã hội... như ngày xưa Phát biểu tại nghị trường sáng nay, GĐ Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) cho rằng cử tri đòi hỏi QH làm nhiều hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn những vấn đề bức xúc đang đặt ra. Ông liệt kê hàng loạt những sự việc suy thoái đạo đức, hành vi mất nhân tính cho là động trời và khó tin xảy ra thời gian gần đây như: lấy than củi tre làm thuốc trị ung thư, cafe trộn pin, cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng, bảo mẫu bạo hành dã man trẻ em trong các trường, tình trạng bạo lực học đường, trong bệnh viện, các vụ thảm án giết nhiều người gây chấn động dư luận.... “Cử tri lo lắng và tâm tư rằng ước gì đời sống kinh tế vật chất được như hiện nay, đạo đức xã hội được như ngày xưa” - GĐ Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ.