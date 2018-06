Trở thành người tiêu dùng thông minh với thẻ “Sống Khỏe”

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 16:00 PM (GMT+7)

Với tiện ích đa dạng của một chiếc thẻ “trong mơ”: Ưu đãi vượt trội miễn phí, giảm giá đến 50% tại nhiều đơn vị thuộc chủ điểm “Sống...”, hạn mức rút tiền “khủng” lên đến 200 triệu/ngày, ứng dụng công nghệ hiện đại và bảo mật cao... Thẻ Visa Debit “Sống Khỏe” của VietinBank thực sự là phương tiện thanh toán không thể thiếu của người tiêu dùng hiện đại.

Những tiện ích nổi trội

Trong chuỗi sự kiện “Sống khỏe để yêu thương” được tổ chức tại Hà Nội và TP. HCM vừa qua, VietinBank ra mắt ghi nợ quốc tế Visa Debit “Sống Khỏe”. Đây là sản phẩm thẻ sở hữu nhiều tính năng ưu việt và tiện ích hiện đại.

Với chiếc thẻ đặc biệt này, VietinBank mong muốn mang đến khách hàng những trải nghiệm tốt nhất để tạo dựng một cuộc sống “Khỏe” và “Trọn vẹn yêu thương”. Ngoài các tính năng, tiện ích của thẻ ghi nợ quốc tế thông thường như: Thanh toán hàng hóa, dịch vụ, rút tiền tại bất cứ nơi nào trên thế giới, thanh toán hóa đơn, thanh toán trực tuyến… Chủ thẻ “Sống Khỏe” còn có thêm nhiều đặc quyền (miễn phí, giảm giá lên đến 50%...) khi chi tiêu tại hệ thống các đơn vị, đối tác thuộc chủ điểm “Sống...” bao gồm: Hệ thống California Fitness, Bệnh viện đa khoa Thu Cúc, Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn, Nha khoa cao cấp ST Dentist, Bệnh viện Răng hàm mặt Sài Gòn, Bệnh viện Thiện Nhân, Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Ucare, Công ty TNHH Phòng khám bác sỹ gia đình Sài Gòn, Thu Cúc Clinics, Care Plus Clinic, An Nam QT Spa, Viện thẩm mỹ Doctor Skin, Thẩm mỹ viện Đông Phương, Natural Spa, Herb Spa, Công ty Cổ phần Sói biển trung thực, Công ty TNHH thực phẩm sạch Big Green Việt Nam, Nhà hàng chay Bồ Đề Tâm, Thực phẩm sạch Tâm An, Chuỗi nhà hàng cao cấp Lion City, Hệ thống giáo dục Teky, Anh ngữ Apollo...

Chưa dừng lại ở đó, càng sử dụng nhiều tiện ích của thẻ “Sống Khỏe”, chủ thẻ lại càng tích lũy được nhiều ưu đãi từ chính sách Loyalty (khách hàng trung thành) của VietinBank. Đó là điểm thưởng vượt trội khi tham gia chi tiêu tại các đơn vị thuộc chủ điểm “Sống...”, đổi điểm sang quà tặng hoặc eVoucher (mã mua hàng) trên trang VietinBank Loyalty.

Không chỉ đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính ngân hàng của cá nhân, với Thẻ Visa Debit “Sống Khỏe”, VietinBank còn đồng hành cùng khách hàng trong việc tạo dựng những thói quen tốt và phong cách sống riêng biệt cho một cuộc sống “Khỏe” và “Trọn vẹn yêu thương”. Theo đó, là chủ thẻ Sống Khỏe thì khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi “vệ tinh” khác như: Tham gia Cộng đồng Sống Khỏe, cập nhật thông tin mới nhất về y tế, giáo dục, làm đẹp...

VietinBank ra mắt thẻ Visa Debit “Sống Khỏe”

“Làm chủ” thời gian và tiền bạc

Ngày nay, những chiếc thẻ ghi nợ quốc tế là phương tiện thanh toán dễ dàng, tiện lợi và an toàn và trở thành biểu tượng mới của tiêu dùng thông minh. Bất cứ ai cũng có thể trở thành chủ nhân của thẻ “Sống Khỏe” và quản lý tài chính cá nhân “trong tầm tay”. Khi đi mua sắm, du lịch, công tác... khắp nơi trên thế giới, chỉ với thao tác quẹt thẻ, bạn đã hoàn tất việc thanh toán mà không phải mang theo tiền mặt. Có thể nói: Việc sử dụng thẻ Visa Debit “Sống Khỏe” cho các nhu cầu thiết thực trong đời sống là cách giúp bạn kiểm soát túi tiền của mình một cách thông minh và tiện lợi.

Đặc biệt, khi sở hữu thẻ Visa Debit “Sống Khỏe”, bạn hoàn toàn yên tâm khi được áp dụng các dịch vụ công nghệ cao và an toàn như thanh toán SamsungPay, bảo mật giao dịch 3DSecure...

Ngoài ra để giảm thiểu thủ tục phát hành thẻ, khách hàng đăng ký sử dụng Thẻ Visa Debit “Sống Khỏe” sẽ áp dụng quy trình phát hành và giao nhận thẻ riêng biệt. Khách hàng có thể đăng ký thông tin phát hành thẻ online, trả thẻ tận tay và khách hàng sẽ được gia hạn thẻ tự động để tránh trình trạng gián đoạn khi sử dụng thẻ. Cùng với đó, khách hàng có thể chủ động quản lý như kích hoạt thẻ, khóa thẻ trên VietinBank iPay.

Poster thẻ Sống Khỏe

Với thẻ Visa Debit “Sống Khỏe” VietinBank tiếp tục cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình “Nâng giá trị cuộc sống”; giúp khách hàng có những trải nghiệm tuyệt vời để tạo dựng một cuộc sống “Sống khỏe, Sống đẹp, Sống an toàn, Sống cho tương lai”.