Vụ 175 người nhập viện ở Quảng Ngãi: Phát hiện Salmonella trong 4 mẫu bệnh phẩm

Ngày 19/10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đã có kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm liên quan vụ nhiều người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được trên đường Duy Tân (phường Cẩm Thành).

Theo thông báo của Viện Pasteur Nha Trang gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, 9 mẫu bệnh phẩm được lấy ngày 10/10, tiếp nhận tại viện ngày 11/10 và xét nghiệm bằng phương pháp nuôi cấy nhằm tìm vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

Kết quả, 4/9 mẫu dương tính với Salmonella spp, gồm hai mẫu của bệnh nhân 12 tuổi, một mẫu của bệnh nhân 33 tuổi và một mẫu của bệnh nhân 65 tuổi.

Đến nay đã có 175 trường hợp nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì Bà Được.

Các mẫu bệnh phẩm được lấy trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ việc liên quan tiệm bánh mì Bà Được (đường Duy Tân, phường Cẩm Thành). Có 175 người phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì tại đây và xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì Bà Được.

Kết quả cho thấy, 12/13 mẫu thực phẩm do Quảng Ngãi gửi đến dương tính với Salmonella spp gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Riêng một mẫu chả thịt heo âm tính với Salmonella spp.

Salmonella là vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn đường ruột, với những triệu chứng thường gặp như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Bệnh có thể diễn biến nghiêm trọng hơn ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng yếu.

CDC Quảng Ngãi đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Việc phát hiện Salmonella spp trong cả mẫu thực phẩm và 4 mẫu bệnh phẩm là thêm dữ liệu phục vụ quá trình điều tra vụ việc.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi, sau khi có đầy đủ kết quả, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra dịch tễ, xác định nguồn gây ngộ độc và mối liên hệ giữa các mẫu thực phẩm với các ca bệnh.

Sau đó, UBND phường Cẩm Thành sẽ tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi xử lý, ra quyết định xử phạt đối với đơn vị gây ra vụ ngộ độc theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 10/10, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được trên đường Duy Tân (phường Cẩm Thành) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị.

Số người ngộ độc lên tới 175 người.

UBND phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong xe bán bánh mì.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở bánh mì Bà Được tạm ngừng kinh doanh, đồng thời kiểm tra nơi chế biến và niêm phong số thực phẩm còn lại để phục vụ điều tra.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ việc, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm.