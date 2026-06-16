Tưởng bỏ mỡ động vật là tốt, người cao tuổi dễ gặp 5 hệ lụy này nếu kiêng quá mức

Trong suy nghĩ của nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, thịt mỡ luôn gắn liền với hình ảnh của mỡ máu cao, bệnh tim mạch hay đột quỵ. Vì thế, không ít người sau tuổi 60 quyết định nói không hoàn toàn với mỡ động vật, thậm chí nhìn thấy miếng thịt có chút mỡ cũng lập tức gạt sang một bên.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây có thể là một quan niệm chưa thật sự đầy đủ. Chất béo từ thực phẩm không chỉ đơn thuần là nguồn cung cấp năng lượng.

Với người cao tuổi, một lượng chất béo hợp lý còn tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Nếu kiêng khem quá mức trong thời gian dài, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng theo những cách mà nhiều người không ngờ tới.

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5 thay đổi không mong muốn khi người cao tuổi ngừng ăn mỡ động vật

1. Mỡ máu có thể giảm nhưng mạch máu chưa chắc khỏe hơn

Nhiều người già bỏ thịt mỡ với mục tiêu giảm cholesterol xấu trong máu. Quả thực, việc hạn chế chất béo bão hòa quá mức có thể giúp một số chỉ số mỡ máu cải thiện. Tuy nhiên, cơ thể vẫn cần chất béo để duy trì lượng cholesterol tốt (HDL) - thành phần có vai trò vận chuyển cholesterol dư thừa từ thành mạch về gan để xử lý.

Nếu chế độ ăn quá nghèo chất béo trong thời gian dài, lượng HDL có thể giảm xuống. Khi đó, khả năng bảo vệ thành mạch suy giảm, tạo điều kiện cho các mảng xơ vữa phát triển.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn chất béo, mà là lựa chọn nguồn chất béo phù hợp và sử dụng với lượng hợp lý.

2. Cân nặng giảm nhưng cơ bắp cũng có thể mất theo

Nhiều người cao tuổi vui mừng khi thấy cân nặng giảm sau một thời gian ăn uống cực kỳ thanh đạm. Song, điều đáng lo là phần sụt giảm đó đôi khi không chỉ là mỡ mà còn là khối cơ.

Sau tuổi 60, quá trình tổng hợp cơ bắp diễn ra chậm hơn tự nhiên. Nếu khẩu phần ăn thiếu năng lượng và thiếu protein kéo dài, cơ thể sẽ dần mất cơ, dẫn tới tình trạng yếu sức, giảm khả năng vận động và tăng nguy cơ té ngã.

Các nghiên cứu cho thấy mất cơ ở người cao tuổi có liên quan chặt chẽ với suy giảm miễn dịch, giảm khả năng tự chăm sóc bản thân và làm tăng nguy cơ gãy xương.

3. Sức đề kháng suy giảm

Nhiều người không biết rằng chất béo đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ miễn dịch. Một số axit béo tham gia vào quá trình hình thành màng tế bào và hỗ trợ cơ thể sản xuất các chất điều hòa miễn dịch.

Khi khẩu phần ăn thiếu chất béo kéo dài, khả năng chống lại tác nhân gây bệnh của cơ thể có thể suy giảm.

Đó là lý do một số người lớn tuổi ăn uống quá kiêng khem thường xuyên bị cảm cúm, ho kéo dài hoặc phục hồi chậm hơn sau khi mắc bệnh.

4. Hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả hơn

Tuổi càng cao, chức năng tiêu hóa càng suy giảm. Trong khi đó, chất béo với lượng vừa phải lại có tác dụng kích thích tiết dịch tiêu hóa, hỗ trợ hấp thu nhiều loại vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E và K.

Nếu thực đơn quá nghèo chất béo, người cao tuổi có thể xuất hiện cảm giác ăn không ngon miệng, đầy bụng, táo bón hoặc hấp thu dinh dưỡng kém hơn.

Nhiều trường hợp dù ăn đủ lượng thức ăn nhưng cơ thể vẫn thiếu chất vì khả năng hấp thu suy giảm.

5. Các vấn đề về xương khớp có thể trở nên rõ rệt hơn

Không ít người cao tuổi cho rằng đau nhức khớp chỉ là hệ quả của tuổi tác. Tuy nhiên, dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương khớp.

Một số loại axit béo có tác dụng hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể và góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ vận động.

Khi khẩu phần ăn quá nghèo chất béo trong thời gian dài, cơ thể có thể thiếu hụt những dưỡng chất cần thiết cho xương khớp, khiến tình trạng đau nhức hoặc cứng khớp trở nên rõ rệt hơn.

Người cao tuổi nên ăn chất béo như thế nào?

Các chuyên gia khuyến cáo, người cao tuổi không nên cực đoan theo hướng ăn quá nhiều hoặc loại bỏ hoàn toàn chất béo.

Điều quan trọng là cân đối nguồn chất béo trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Nên ưu tiên cá biển, các loại hạt, dầu thực vật chất lượng tốt; đồng thời vẫn có thể sử dụng lượng vừa phải thịt có mỡ, trứng, sữa và các thực phẩm giàu dinh dưỡng khác.

Bên cạnh đó, cần kết hợp chế độ ăn đa dạng với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, duy trì vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ.

Sức khỏe tuổi già không đến từ việc kiêng khem cực đoan, mà đến từ sự cân bằng. Một miếng thịt mỡ vừa phải có thể không phải là điều đáng sợ, nhưng thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài mới là nguy cơ thực sự mà nhiều người cao tuổi cần lưu ý.