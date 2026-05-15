Thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị thu hồi, công ty Pharmedic nói ‘vẫn an toàn’

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic cho biết quyết định thu hồi của Cục Quản lý Dược chỉ áp dụng với một lô thuốc Dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% chai 10 ml mang số lô 10370725.

Theo thông báo từ doanh nghiệp, nguyên nhân thu hồi là lô thuốc không đạt “chỉ tiêu cảm quan về độ trong” theo kết quả kiểm nghiệm. Sản phẩm được xếp vào nhóm “vi phạm mức độ 3” theo quy định hiện hành.

Pharmedic khẳng định đây là mức vi phạm không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và an toàn khi sử dụng. Doanh nghiệp cho biết ngay sau quyết định từ cơ quan quản lý đã chủ động triển khai thu hồi sản phẩm trên toàn quốc, đồng thời rà soát và phân tích nguyên nhân sự cố để đảm bảo chất lượng và quyền lợi khách hàng.

“Các lô Natri clorid 0,9% khác của Pharmedic đang lưu hành trên thị trường vẫn được kiểm soát và đảm bảo chất lượng theo quy định”, thông báo của công ty nêu.

Trước đó, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ban hành quyết định thu hồi toàn quốc lô Dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% số đăng ký lưu hành 893100060724 do Pharmedic sản xuất.

Lô thuốc bị thu hồi có số lô 10370725, sản xuất ngày 14/7/2025, hạn dùng đến 14/1/2028. Kết quả kiểm nghiệm xác định mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.

Sự việc được phát hiện sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu tại Quầy thuốc Kim Liên ở xã Trà Giang. Phiếu kiểm nghiệm ngày 30/1/2026 cho thấy mẫu thuốc không đạt chất lượng.

Sau đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM tiếp tục lấy mẫu bổ sung và ghi nhận kết quả tương tự trong phiếu kiểm nghiệm ngày 29/4/2026.

Từ kết quả trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu Pharmedic ngừng kinh doanh, biệt trữ toàn bộ lô thuốc vi phạm và báo cáo tình hình phân phối trong vòng 7 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Doanh nghiệp đồng thời phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, nhà thuốc và cơ sở khám chữa bệnh đã nhận lô thuốc này; hoàn tất thu hồi trong thời hạn 30 ngày và chịu toàn bộ chi phí xử lý theo quy định.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ, chuỗi nhà thuốc và bệnh viện ngừng kinh doanh, cấp phát lô thuốc vi phạm; đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp tục sử dụng và hoàn trả sản phẩm cho nơi cung cấp.