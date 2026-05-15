Người sống thọ thường có 5 đặc điểm này ở vùng đùi: Sau tuổi 50 càng nên kiểm tra sớm

Khi nhắc đến dấu hiệu của tuổi thọ, nhiều người thường nghĩ tới trái tim, huyết áp hay chế độ ăn uống. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng đùi cũng là một “cửa sổ sức khỏe” quan trọng cho thấy bạn có sống thọ hay không.

Về mặt y học, đùi là khu vực kết nối thân trên với phần chi dưới, đồng thời chứa nhóm cơ lớn nhất cơ thể. Sức khỏe của vùng cơ này ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ chuyển hóa, tuần hoàn máu, khả năng vận động và cả sức khỏe xương khớp.

Không chỉ vậy, tình trạng của đùi còn có thể phản ánh chức năng của tim mạch, thần kinh và mức độ lão hóa của cơ thể. Qua quá trình theo dõi lâm sàng, nhiều bác sĩ nhận thấy người sống lâu thường có 5 đặc điểm khá giống nhau ở vùng đùi.

Ảnh minh họa

5 đặc điểm ở đùi thường gặp ở người sống thọ

Đùi vẫn săn chắc, không teo nhão rõ rệt

Nếu quan sát những người cao tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, bạn sẽ thấy phần lớn họ không bị teo cơ đùi quá sớm. Dù tuổi tác tăng lên, vùng đùi vẫn giữ được độ săn chắc và đàn hồi nhất định thay vì chảy xệ hay nhão mềm rõ rệt.

Cơ đùi là một trong những nhóm cơ quan trọng nhất của cơ thể, đóng vai trò duy trì khả năng vận động và tốc độ chuyển hóa cơ bản. Khi cơ đùi khỏe, cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn, tuần hoàn máu cũng tốt hơn.

Ngược lại, nếu cơ đùi mất quá nhanh, người lớn tuổi dễ gặp tình trạng đi lại yếu, mất thăng bằng và tăng nguy cơ té ngã. Việc suy giảm cơ bắp còn kéo theo giảm chuyển hóa, khiến nhiều bệnh lý mạn tính xuất hiện sớm hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy người trên 60 tuổi có khối lượng cơ thấp có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể so với nhóm duy trì được cơ bắp tốt.

Ảnh minh họa

Chu vi đùi ở mức cân đối

Nhiều người nghĩ đùi càng nhỏ càng đẹp, nhưng dưới góc độ sức khỏe, đôi đùi quá gầy đôi khi lại phản ánh tình trạng thiếu cơ hoặc dinh dưỡng kém.

Theo các bác sĩ, người sống thọ thường có chu vi đùi ở mức vừa phải, không quá gầy nhưng cũng không tích quá nhiều mỡ.

Nếu đùi quá nhỏ, cơ thể dễ đối mặt với nguy cơ loãng xương, giảm miễn dịch và suy giảm thể lực khi lớn tuổi. Trong khi đó, đùi quá to nhưng mềm nhão có thể đi kèm lượng mỡ nội tạng cao, làm tăng nguy cơ tiểu đường, gan nhiễm mỡ và bệnh tim mạch.

Một đôi đùi khỏe mạnh thường có sự cân bằng giữa cơ và mỡ, đủ sức nâng đỡ cơ thể mà không tạo thêm gánh nặng chuyển hóa.

Ảnh minh họa

Co duỗi linh hoạt, đứng lên ngồi xuống dễ dàng

Một đặc điểm dễ thấy ở nhiều người sống thọ là khả năng vận động vẫn linh hoạt dù tuổi cao.

Nhiều cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn có thể tự ngồi xuống, đứng lên hoặc cúi người buộc dây giày khá nhẹ nhàng. Điều này phản ánh sức khỏe tốt của cơ đùi, khớp gối và hệ thần kinh vận động.

Khả năng co duỗi linh hoạt cho thấy cơ thể chưa bị lão hóa quá nhanh, khớp chưa thoái hóa nặng và phản xạ thần kinh vẫn hoạt động ổn định.

Ngược lại, nếu còn khá trẻ nhưng đã xuất hiện tình trạng đùi cứng, đứng lên phải vịn tay hoặc ngồi xổm khó khăn, đây có thể là dấu hiệu cơ khớp và thần kinh đang suy giảm nhanh hơn bình thường.

Về lâu dài, tình trạng này còn khiến con người ngại vận động, dẫn tới teo cơ và tăng nguy cơ bệnh tật.

Ảnh minh họa

Da vùng đùi ít sưng phù hay xuất hiện bất thường

Theo các bác sĩ, làn da vùng đùi cũng phần nào phản ánh tình trạng tuần hoàn máu.

Người có sức khỏe tốt thường có da đùi tương đối mịn, ít phù nề hay xuất hiện các mảng bầm tím bất thường. Đây là dấu hiệu cho thấy máu lưu thông ổn định và mạch máu chưa bị tổn thương nhiều.

Nếu tuần hoàn kém, da có thể trở nên khô ráp, sạm màu hoặc dễ xuất hiện các đốm bất thường do thiếu oxy và dưỡng chất.

Đặc biệt, tình trạng sưng một bên đùi hoặc cẳng chân cần được chú ý vì có thể liên quan tới huyết khối tĩnh mạch. Nếu cục máu đông di chuyển lên phổi, nguy cơ biến chứng rất nguy hiểm.

Ngoài ra, các vết bầm tím không rõ nguyên nhân hoặc vết loét lâu lành cũng có thể liên quan đến bệnh tiểu đường hoặc rối loạn đông máu.

Hai chân có lực tương đối cân bằng

Nhiều người không để ý rằng sức mạnh hai chân mất cân bằng trong thời gian dài có thể ảnh hưởng tới cột sống, khớp háng và khả năng vận động.

Ở những người sống khỏe và sống thọ, hai chân thường có lực khá đồng đều, giúp dáng đi ổn định và giảm áp lực lên xương khớp.

Trong khi đó, nếu một chân yếu hơn rõ rệt, cơ thể sẽ phải dồn trọng lực sang bên còn lại, lâu ngày dễ dẫn tới đau lưng, lệch dáng đi hoặc thoái hóa khớp.

Việc duy trì sức mạnh cơ bắp cân bằng giữa hai chân giúp cơ thể vận động hiệu quả hơn, hạn chế té ngã và giảm nguy cơ suy giảm chức năng khi lớn tuổi.

Ảnh minh họa

Muốn giữ đùi khỏe mạnh, đừng bỏ qua những thói quen này

Các bác sĩ khuyến cáo nên duy trì vận động đều đặn để bảo vệ cơ đùi và sức khỏe tổng thể. Đi bộ nhanh, đạp xe, squat nhẹ hoặc tập kháng lực đều là những hình thức phù hợp.

Ngoài ra, chế độ ăn đủ protein, ngủ đủ giấc và kiểm soát cân nặng cũng rất quan trọng để hạn chế mất cơ theo tuổi tác.

Đặc biệt, người trung niên và cao tuổi không nên ngồi quá lâu. Việc ít vận động trong thời gian dài có thể khiến cơ bắp suy yếu nhanh hơn tưởng tượng.

Đùi không chỉ giúp con người vận động mà còn phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe và tốc độ lão hóa của cơ thể. Người sống thọ thường có cơ đùi săn chắc, vận động linh hoạt, tuần hoàn tốt và sức mạnh hai chân cân bằng.

Dù tuổi tác là điều khó tránh khỏi, nhưng duy trì vận động, ăn uống hợp lý và chăm sóc cơ bắp từ sớm vẫn có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn khi về già.