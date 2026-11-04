Món ăn giản dị Á quân Olympia Nguyễn Huy Quang Minh thèm nhất khi về quê nhà

Chàng trai chỉ thích ăn lẩu người nhà làm

Nguyễn Huy Quang Minh, giành ngôi Á quân với 180 điểm tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Có thời điểm chỉ sở hữu 10 điểm, kém người dẫn đầu tới 75 điểm, nhưng nam sinh vẫn giữ được sự bình tĩnh, kiên trì tìm kiếm cơ hội.

Từ vị trí cuối bảng, Minh từng bước bứt phá, khép lại cuộc thi căng thẳng bằng màn thể hiện đầy nỗ lực và bản lĩnh. Đặc biệt, chàng trai có nụ cười hiền lành, phong thái điềm đạm, cử chỉ tinh tế cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả cả nước.

Lẩu thập cẩm - món ăn yêu thích của Quang Minh. Clip: Nhân vật cung cấp

Ngay sau khi trở về quê nhà, Quang Minh đã thưởng thức món ăn yêu thích là lẩu thập cẩm bên gia đình và những người thân. Người chuẩn bị bữa ăn đón nam sinh trở về là chị Vũ Dung.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, chị Dung cho biết: “Minh gọi tôi là cô, và con chỉ thích ăn lẩu thập cẩm do cô Dung nấu, chứ không thích ăn nhà hàng bởi người nhà tự nấu thì vừa sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, đồ ăn do mình nấu là đồ tươi ngon, không chất bảo quản, thịt cá tươi, rau sạch hái tại vườn nhà”.

Theo chị Dung, khi tự tay chuẩn bị lẩu tại nhà cho cháu Quang Minh giúp chị chủ động được nhiều thứ, từ lựa chọn nguyên liệu đến cách nêm nếm gia vị phù hợp với sở thích của Minh.

Chị Vũ Dung (áo tím) không ngần ngại vào bếp, tự tay chuẩn bị món lẩu thập cẩm để chào đón Minh trở về sau cuộc thi. Ảnh: NVCC

Bên cạnh những chia sẻ về sở thích ăn uống của á quân, chị Dung còn dành nhiều tình cảm khi nhắc đến tính cách của Quang Minh. Là người thân, chị Dung nhận thấy, ở nhà, nam sinh là người ngoan ngoãn, sống tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người. Em lễ phép, gần gũi và thân thiện với những người xung quanh.

“Quang Minh học giỏi nhưng luôn khiêm tốn, chưa bao giờ nhận mình là xuất sắc. Nói chung là con tài đức vẹn toàn, không chê được” - chị Dung chia sẻ.

Bí quyết nấu nước lẩu thập cẩm ngon khiến Á quân thích mê

Để có một nồi lẩu thập cẩm ngon, phần nước dùng là khâu quan trọng, quyết định hương vị món ăn. Theo chị Dung, nguyên liệu chính để nấu nước dùng gồm xương ống lợn, cà chua, sả, gốc mùi, sa tế cùng các loại gia vị như đường, mì chính và gia vị tạo vị chua cay.

Trước tiên, xương lợn được rửa sạch với muối hạt, sau đó chần sơ qua nước sôi để loại bỏ tạp chất. Xương sau khi chần được vớt ra, rửa lại bằng nước sạch rồi cho vào nồi đun sôi. Tiếp đó, hầm xương khoảng 25 phút để lấy nước dùng. Trong quá trình hầm, cho thêm sả và gốc mùi để tạo hương thơm. Khoai lang, ngô cũng được sử dụng để tăng vị ngọt, tạo độ sánh cho nước lẩu.

Mâm lẩu thập cẩm khiến Á quân Olympia Nguyễn Huy Quang Minh thích thú, xuýt xoa khen “tuyệt vời”. Ảnh: NVCC

Khi đợi nước xương, thì cà chua được rửa sạch, thái miếng; sả đập dập, băm nhỏ. Bắc chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn, phi thơm hành khô, sả, sau đó trút cà chua vào xào cùng. Có thể, thêm sa tế, đảo đều để các nguyên liệu hòa quyện, tạo màu sắc và hương vị cho nước lẩu.

Khi cà chua đã mềm, hỗn hợp được trút vào nồi nước xương. Người nấu tiếp tục nêm nếm gia vị, thêm chút đường, mì chính và điều chỉnh vị chua cay sao cho phù hợp với khẩu vị.

Bên cạnh nước dùng, lẩu thập cẩm còn hấp dẫn bởi sự phong phú của các nguyên liệu ăn kèm. Mâm đồ nhúng có thể gồm tôm bóc nõn, đậu phụ, xúc xích, thịt dải lợn, thịt gà, cá, tim lợn... Rau nhúng lẩu là rau muống, rau cải, xà lách ăn kèm với một số loại rau thơm.

Các nguyên liệu được sơ chế sạch, thái thành những miếng vừa ăn rồi bày riêng ra đĩa. Khi nồi nước lẩu sôi, từng loại thực phẩm được cho vào nhúng chín. Thịt, cá, tôm cùng nhiều nguyên liệu khác giúp mỗi người có thể lựa chọn món mình yêu thích.

Trong lúc thưởng thức món lẩu thập cẩm do người cô chuẩn bị, Quang Minh thốt lên “tuyệt vời” bởi món ăn quá ngon và đúng với sở thích của em.

Nụ cười hiền lành, phong thái điềm tĩnh, và những cử chỉ tinh tế suốt cuộc thi của Quang Minh nhận được nhiều tình cảm của khán giả cả nước. Ảnh: CurTis

“Giữa tiết trời thu mát mẻ, cả gia đình trải chiếu giữa sân, quây quần bên nồi lẩu nóng. Trong không khí đầm ấm, tràn ngập tình yêu thương của gia đình và người thân ngày đón Minh trở về, tôi tin Quang Minh sẽ có thêm động lực và vững bước hơn cho những hành trình phía trước” - chị Dung tâm sự.