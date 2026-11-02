Quan hệ 2-3 phút có phải xuất tinh sớm?

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết nhiều nam giới lo bị xuất tinh sớm khi nghe người khác có thể "kéo dài" 20-30 phút hoặc so sánh với những hình ảnh trên mạng, lấy phim khiêu dâm làm chuẩn. Tuy nhiên, thực tế y khoa không chẩn đoán tình trạng này chỉ bằng thời gian quan hệ mà còn đánh giá khả năng kiểm soát "cuộc yêu", mức độ thường xuyên và ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống tình dục.

Trong y khoa, thời gian được dùng để đánh giá là khoảng từ lúc bắt đầu giao hợp đến khi xuất tinh, gọi là IELT. Nghiên cứu của Waldinger và cộng sự, công bố trên The Journal of Sexual Medicine, theo dõi 500 cặp đôi tại 5 quốc gia bằng đồng hồ bấm giờ, ghi nhận thời gian xuất tinh trung vị khoảng 5,4 phút. Tuy nhiên, con số này dao động từ chưa đầy một phút đến hơn 40 phút.

Thời gian có xu hướng giảm theo tuổi. Nhóm nam giới 18-30 tuổi có mức trung vị khoảng 6,5 phút, trong khi nhóm trên 51 tuổi là 4,3 phút. Vì vậy, 5 phút chỉ là mức trung vị trong nghiên cứu, không phải tiêu chuẩn bắt buộc cho mọi nam giới.

Theo Hiệp hội Y học tình dục quốc tế (ISSM), "xuất tinh sớm suốt đời" thường được xem xét khi nam giới gần như luôn xuất tinh trước hoặc trong khoảng một phút sau khi thâm nhập. Hoặc, tình trạng xuất hiện từ những lần quan hệ đầu tiên, kèm khó kiểm soát và gây khó chịu, thất vọng hay né tránh quan hệ tình dục.

Với "xuất tinh sớm mắc phải", người đàn ông kiểm soát bình thường nhưng sau đó thời gian quan hệ giảm rõ rệt. Mốc thường được đề cập là khoảng 3 phút hoặc ít hơn, đi kèm mất khả năng trì hoãn xuất tinh và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình dục.

Do đó, xuất tinh sau 2-3 phút chưa đủ để kết luận mắc bệnh. Nếu vẫn kiểm soát được thời điểm này, cả hai hài lòng và không bị áp lực thì chưa nhất thiết là bất thường. Ngược lại, người từng quan hệ 8-10 phút nhưng gần đây thường xuyên chỉ duy trì khoảng 2 phút, không thể trì hoãn và cảm thấy thất vọng, nên đến viện khám.

Các hướng dẫn quốc tế chưa thống nhất một ngưỡng thời gian duy nhất. Tổng quan so sánh hướng dẫn của EAU, AUA/SMSNA và ISSM năm 2024 cho thấy có khác biệt trong định nghĩa và cách đánh giá. Một nhóm chuyên gia Pháp cũng đề xuất xem thời gian dưới khoảng 180 giây là yếu tố gợi ý, nhưng cần kết hợp với khả năng kiểm soát và mức độ không hài lòng tình dục.

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Thực tế, xuất tinh nhanh đôi khi là phản ứng bình thường sau thời gian dài không quan hệ, khi gặp bạn tình mới, bị kích thích mạnh hoặc quá hồi hộp. Một vài lần như vậy không đồng nghĩa với trạng thái sớm. Đáng lưu ý là tình trạng lặp lại trong phần lớn lần quan hệ, người đàn ông gần như không thể kiểm soát và bắt đầu căng thẳng hoặc né tránh tình dục.

Nếu trước đây bạn kiểm soát bình thường nhưng thời gian đột ngột rút ngắn, nên khám chuyên khoa nam học. Tình trạng này có thể liên quan đến rối loạn cương, căng thẳng tâm lý, vấn đề trong mối quan hệ hoặc bệnh lý khác.

Theo bác sĩ Duy, chất lượng đời sống tình dục không được quyết định bởi số phút quan hệ mà quan trọng hơn là khả năng kiểm soát, sự thoải mái và hài lòng của cả hai. Thay vì so sánh với người khác, bạn nên chú ý liệu mình có thường xuyên mất kiểm soát xuất tinh và tình trạng đó có ảnh hưởng đến đời sống tình dục hay không.