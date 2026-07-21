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Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Sự kiện: Sức khỏe

Tôm là thực phẩm giàu protein, canxi và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn loại hải sản này. Người mắc bệnh gout, bệnh thận, dị ứng hải sản hay một số vấn đề sức khỏe khác cần đặc biệt lưu ý để tránh ảnh hưởng đến cơ thể. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn tôm và cách ăn đúng để vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.

Không phải ai cũng nên ăn tôm: 5 nhóm người cần hạn chế để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Không phải ai cũng nên ăn tôm: 5 nhóm người cần hạn chế để tránh ảnh hưởng sức khỏe

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Theo Bảo An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/07/2026 16:00 PM (GMT+7)
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