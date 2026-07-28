Theo lời kể của nữ bệnh nhân, khoảng 20 năm trước, vì muốn cải thiện vòng một, bà sang Trung Quốc tiêm chất làm đầy tại một cơ sở nhỏ theo lời giới thiệu của người quen. Bà không được biết chính xác thành phần chất được tiêm. Suốt nhiều năm sau đó, cơ thể không xuất hiện bất thường.

Tuy nhiên, khoảng hai tháng gần đây, hai bên ngực bất ngờ căng cứng, sưng to nhanh, đau nhiều và chèn ép khiến bà khó thở, đặc biệt là khi nằm ngủ. Khi đến bệnh viện JW Hàn Quốc thăm khám, chu vi vòng ngực đã lên tới khoảng 115 cm, các bác sĩ ghi nhận nhiều vùng mô xơ cứng, biến dạng.

Bác sĩ lấy ra gần 5 lít dịch và chất lạ trong ngực nữ bệnh nhân

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, quá trình chẩn đoán cho nữ bệnh nhân này gặp khó khăn. Kích thước vòng ngực quá lớn khiến bệnh nhân không thể chụp cộng hưởng từ (MRI) theo kế hoạch. Ê-kíp phải chuyển sang chụp CT để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh có phản ứng viêm rõ, với chỉ số bạch cầu tăng cao.

Trong ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ, các bác sĩ lấy ra gần 5 lít hỗn hợp dịch, máu và chất lạ, đồng thời cắt lọc các mô xơ viêm, làm sạch các khoang tổn thương và đặt dẫn lưu để theo dõi sau mổ.

"Đáng lo ngại không chỉ là lượng dịch được lấy ra mà là tình trạng xơ hóa kéo dài sau nhiều năm. Chất lạ đã len lỏi vào các mô, tạo nhiều khoang viêm và vách xơ, khiến việc loại bỏ trở nên rất phức tạp", bác sĩ Tú Dung nói.

Từ trường hợp này, bác sĩ Tú Dung khuyến cáo người dân cần thận trọng với các sản phẩm được quảng cáo là "mỡ nhân tạo", "mỡ sinh học" hay các chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Việc không xuất hiện biến chứng trong nhiều năm không đồng nghĩa với an toàn, bởi các chất này có thể âm thầm gây viêm, xơ hóa và chỉ bộc lộ khi tổn thương đã nghiêm trọng.

Người có nhu cầu làm đẹp cần tìm hiểu rõ thành phần, nguồn gốc và tính pháp lý của các chất được đưa vào cơ thể, tránh thực hiện tại các cơ sở không bảo đảm chuyên môn.