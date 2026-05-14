Nữ hành khách nhiễm Hantavirus nguy kịch, phải dùng thiết bị hỗ trợ sự sống

Một phụ nữ người Pháp nhiễm Hantavirus trong đợt bùng phát chết người trên du thuyền MV Hondius hiện trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị bằng phổi nhân tạo, AP ngày 14/5 đưa tin. Thông tin được bác sĩ tại Bệnh viện Bichat ở Paris, nơi đang chăm sóc bệnh nhân, xác nhận vào hôm qua.

Đến nay, đợt bùng phát này đã ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp, trong đó 9 ca đã được xác nhận chính thức. Ba người trên du thuyền đã tử vong, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan. Các quan chức y tế tin rằng đây là những người đầu tiên tiếp xúc với virus trong thời gian lưu trú tại Nam Mỹ.

Xe cứu thương tiến vào Bệnh viện Bichat ở Paris, nơi người phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính với Hantavirus đang được chăm sóc đặc biệt, hôm 12/5. Ảnh: AP/Michel Euler

Bác sĩ Xavier Lescure, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Bichat, cho biết bệnh nhân người Pháp gặp các vấn đề về tim và phổi, đe dọa đến tính mạng. Ông cho biết bà đang phải sử dụng thiết bị hỗ trợ sự sống để bơm máu qua phổi nhân tạo nhằm cung cấp oxy trước khi đưa máu trở lại cơ thể. Mục tiêu của phương pháp là giảm bớt áp lực lên phổi và tim, tạo thời gian cho các cơ quan này phục hồi. Bác sĩ Lescure gọi đây là "giai đoạn cuối của quá trình chăm sóc hỗ trợ".

Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, các ca nhiễm xác định và nghi nhiễm hiện chỉ giới hạn trong số hành khách và thủy thủ đoàn của con tàu. "Hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy một đợt bùng phát lớn hơn. Nhưng tất nhiên tình hình có thể thay đổi và do thời gian ủ bệnh của virus kéo dài, có khả năng chúng ta sẽ ghi nhận thêm nhiều ca trong những tuần tới", ông nói.

Trường hợp mới nhất được xác nhận nhiễm bệnh là một hành khách người Tây Ban Nha. Người này có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi được sơ tán khỏi tàu và đang cách ly tại một bệnh viện quân đội ở Madrid.

Bộ Y tế Argentina hôm 13/5 cho biết sẽ cử một đội ngũ chuyên gia khoa học trong những ngày tới để điều tra nguồn gốc đợt bùng phát. Đây được coi là đợt bùng phát Hantavirus đầu tiên từng ghi nhận trên một tàu du lịch. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine phòng ngừa Hantavirus song WHO khẳng định việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp cải thiện tỷ lệ sống sót.

Giới chức Argentina cho hay cặp vợ chồng người Hà Lan, những người đầu tiên tử vong, đã dành nhiều tháng tại Argentina và các quốc gia láng giềng trước khi lên tàu. Giới chức Argentina cho biết hai người này từng tham gia một tour xem chim, trong đó có dừng chân tại một bãi rác, nơi họ có thể đã tiếp xúc với các loài gặm nhấm mang mầm bệnh. Đội ngũ chuyên gia sẽ kiểm tra bãi rác này và các địa điểm khác mà cặp đôi từng đi qua.

Hôm 10/5, tổng cộng 87 hành khách và 35 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu MV Hondius đã được hộ tống từ tàu lên bờ tại Tenerife (Tây Ban Nha) trong một chiến dịch sơ tán quốc tế. Hoạt động này kết thúc vào đêm 11/5. Hàng loạt quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp, Bỉ, Ireland, Hà Lan và Anh đã cử chuyên cơ đón công dân. Sau khi hoàn tất việc sơ tán, tàu MV Hondius hiện trên hải trình trở về Hà Lan để tiến hành khử trùng toàn bộ.

Hantavirus thông thường lây lan qua chất thải của loài gặm nhấm và ít khi lây truyền giữa người với người. Tuy nhiên, biến thể virus Andes được phát hiện trong đợt bùng phát này có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp hiếm gặp. Các triệu chứng bao gồm sốt, ớn lạnh và đau cơ, thường xuất hiện 1-8 tuần sau khi tiếp xúc.

Tại Hà Lan, Trung tâm Y tế Đại học Radboud thông báo 12 nhân viên y tế phải cách ly trong 6 tuần sau khi xử lý sai quy trình đối với dịch tiết cơ thể của một bệnh nhân nhiễm Hantavirus từ tàu MV Hondius. Bệnh viện cho biết dù "nguy cơ nhiễm bệnh thấp", biện pháp cách ly phòng ngừa vẫn được thực hiện do các mẫu máu và nước tiểu của bệnh nhân lẽ ra phải được xử lý theo "quy trình nghiêm ngặt hơn". Bệnh nhân này hiện điều trị tại thành phố Nijmegen sau khi trở về trên một chuyến bay sơ tán tuần trước.