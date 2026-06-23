"Nỏ thủy tinh" là gì và nó có thể phá hủy cơ thể nghiêm trọng thế nào?

Sáng 22/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, xử lý nhiều đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

Đáng chú ý, từ manh mối chỉ 10 chiếc "nỏ thủy tinh", lực lượng công an đã lập chuyên án, lần theo dấu vết và triệt phá thành công đường dây này. Thông tin khiến nhiều người đặt câu hỏi: Nỏ thủy tinh là gì và vì sao lại liên quan đến ma túy?

Những chiếc nỏ thủy tinh nhiều màu sắc bị cơ quan công an thu giữ trong chuyên án.

Theo Recoverd, nỏ thủy tinh là một dụng cụ tự chế hình ống, một đầu có bầu tròn. Đây là phương tiện được các đối tượng sử dụng để sử dụng các chất ma túy tổng hợp (dạng tinh thể như methamphetamine) bằng cách đốt nóng để ma túy hóa hơi và hít trực tiếp.

Tuy nhiên, để qua mắt cơ quan chức năng và dễ dàng mua bán, các cửa hàng trực tuyến hoặc cửa hàng bán dụng cụ hút thuốc thường ngụy trang nó dưới những cái tên như: "nghệ thuật thủy tinh", "bình đốt tinh dầu", hoặc "ống nghiệm thủy tinh tạo hình".

Theo Renewhealth.com, mặc dù nỏ thủy tinh thường được bán ở các cửa hàng chuyên bán dụng cụ hút thuốc hoặc trực tuyến dưới dạng “nghệ thuật thủy tinh” hay “bình đốt tinh dầu” nhưng thiết kế của nó được tối ưu hóa cho việc hóa hơi ma túy. Điều này tạo ra một số rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn.

Đầu tiên, thủy tinh có thể đạt đến nhiệt độ đủ nóng để gây bỏng ngón tay, môi và mặt. Các hóa chất được tạo ra khi đun nóng chất gây nghiện có thể làm tổn thương mô phổi và chức năng hô hấp.

Tiếp đó, khả năng đưa thuốc nhanh chóng của thiết kế này làm tăng sự phụ thuộc và rút ngắn thời gian giữa lần sử dụng và cơn thèm thuốc. Dư lượng thuốc còn sót lại trong ống có thể giải phóng chất độc hoặc chất gây ô nhiễm sau mỗi lần sử dụng, làm tăng nguy cơ sức khỏe.

Và cuối cùng, việc dùng chung ống hút khiến người dùng có nguy cơ mắc viêm gan C, nhiễm trùng đường hô hấp và các bệnh truyền nhiễm khác.

Về lâu dài, việc sử dụng lặp đi lặp lại sẽ gây ra những tổn hại nghiêm trọng về thể chất, tinh thần cho người dùng

Các loại ma túy thường được hút qua những nỏ thủy tinh dục có tác động sâu sắc đến não bộ và cơ thể.

Methamphetamine (ma túy đá): Gây hưng phấn, tăng động và tự tin nhưng dẫn đến nghiện, hoang tưởng, ảo giác và các vấn đề răng miệng nghiêm trọng được gọi là “miệng meth” (hội chứng tàn phá răng miệng nghiêm trọng đặc trưng ở người lạm dụng ma túy đá). Sử dụng lâu dài cũng có thể gây suy giảm nhận thức và tổn thương tim. Crack cocaine: Tạo ra cảm giác hưng phấn ngắn ngủi, sau đó là trầm cảm và cáu kỉnh. Sử dụng lâu dài dẫn đến các vấn đề về hô hấp, bệnh tim mạch và rối loạn sức khỏe tâm thần. Chất kích thích tổng hợp: Thường khó lường, gây ra rối loạn tâm thần, co giật và hành vi bạo lực. Heroin hoặc thuốc phiện: Ức chế hệ thần kinh trung ương, làm chậm nhịp thở và tăng nguy cơ quá liều.

Việc hút các chất này có thể gây tổn thương mô phổi, gây ho mãn tính, dẫn đến bỏng và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do chức năng miễn dịch suy yếu. Về lâu dài, người dùng sẽ mất đi khả năng tư duy bình thường, luôn sống trong sợ hãi hoặc trở thành mối nguy hại cho xã hội.