Ăn dưa chuột đắng tự trồng, người đàn ông bị suy gan cấp

Theo China News, người đàn ông dùng dưa chuột tự trồng để làm salad. Dù nhận thấy quả dưa có vị đắng bất thường, anh vẫn ăn khoảng nửa quả rồi dừng lại. Khoảng một giờ sau, anh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau quặn bụng và tiêu chảy dữ dội.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Y học cổ truyền số 2 tỉnh Phúc Kiến cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị ngộ độc cucurbitacin, hợp chất tự nhiên có trong các loại cây thuộc họ bầu bí, dẫn đến suy gan cấp.

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Theo các chuyên gia của bệnh viện, dưa chuột và nhiều loại quả cùng họ vốn không có vị đắng. Tuy nhiên, khi cây chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh hoặc xảy ra đột biến gene, chúng có thể sản sinh lượng lớn cucurbitacin B như một cơ chế tự vệ để chống côn trùng và động vật.

Hợp chất này có độc tính cao và rất bền với nhiệt, nên việc luộc, xào hay nấu canh không thể phá hủy độc tố. Sau khi đi vào cơ thể, cucurbitacin kích thích mạnh niêm mạc đường tiêu hóa và gây tổn thương tế bào gan. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể bị suy gan, sốc hoặc suy đa tạng.

Không chỉ dưa chuột, cucurbitacin còn có thể xuất hiện ở nhiều loại quả cùng họ như bí xanh, bí ngòi, bí đỏ, bầu, mướp hay dưa lưới khi cây gặp điều kiện sinh trưởng bất lợi. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là quả có vị đắng gắt, khác hẳn hương vị thông thường.

Bác sĩ Ryan Marino, Phó giáo sư Trường Y Đại học Case Western Reserve, Mỹ, cho biết vị đắng là tín hiệu cảnh báo không nên bỏ qua. Nếu ăn phải thực phẩm có vị đắng bất thường và xuất hiện đau bụng, nôn hoặc tiêu chảy trong vòng vài giờ, người dân cần đến cơ sở y tế sớm thay vì chờ triệu chứng tự hết.

Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu đối với ngộ độc cucurbitacin. Việc điều trị chủ yếu là bù dịch, hồi sức và xử lý các biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo nên chọn dưa chuột có màu xanh tươi, không có mùi chua hoặc mùi lạ. Khi sơ chế, có thể nếm nhẹ phần đầu quả sau khi cắt cuống. Nếu phát hiện vị đắng rõ rệt, nên bỏ cả quả thay vì chỉ gọt vỏ hoặc cắt bỏ phần đắng, bởi độc tố có thể đã phân bố trong toàn bộ quả.

Bác sĩ cũng lưu ý không nên tiếc thực phẩm vì cho rằng ăn một lượng nhỏ sẽ không gây hại. Năm 2015, một người đàn ông ở Đức tử vong sau khi ăn súp nấu từ bí ngòi tự trồng có vị đắng. Pháp và Ấn Độ cũng từng ghi nhận các trường hợp ngộ độc cấp sau khi uống nước ép bầu có vị đắng.

Ngoài các loại quả họ bầu bí, chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo không sử dụng những thực phẩm có vị đắng hoặc mùi vị bất thường như đậu phộng, ngô bị mốc, sắn có vị đắng hay động vật có vỏ đã hư hỏng, vì đây có thể là dấu hiệu thực phẩm đã sinh độc tố nguy hiểm.