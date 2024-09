Những dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày dễ bị bỏ qua

Theo bác sĩ Phạm Tuấn Anh (BV K Tân Triều): Ung thư dạ dày (K dạ dày) là một trong số bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới. Tỷ lệ tử vong của căn bệnh ung thư này cũng đứng thứ 3 trong top các bệnh ung thư.

Càng ngày bệnh nhân mắc ung thư dạ dày càng trẻ hóa.

Điều nguy hiểm là triệu chứng lâm sàng của ung thư dạ dày thường không đặc hiệu, dễ nhầm với các triệu chứng bệnh lành tính. Khi triệu chứng lâm sàng điển hình thường bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Dưới đây là những triệu chứng sau bữa ăn có thể cảnh báo về ung thư dạ dày mà tất cả mọi người đều không nên coi thường.

1. Chướng bụng sau bữa ăn

Chướng bụng có thể là biểu hiện của khó tiêu thông thường, có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ các vấn đề tiêu hóa đơn giản như đầy hơi, khó tiêu cho đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu triệu chứng này kéo dài, gây khó chịu hoặc kèm theo buồn nôn và nôn mửa, nó có thể liên quan đến sự hiện diện của khối u trong dạ dày.

Khi mắc ung thư dạ dày, các tế bào ung thư phát triển và xâm lấn vào thành dạ dày, gây cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn. Điều này dẫn đến nhiều triệu chứng khó chịu, trong đó chướng bụng là một trong những biểu hiện thường gặp nhất. Cảm giác đầy bụng, khó tiêu, thậm chí đau bụng âm ỉ sau khi ăn có thể là dấu hiệu cho thấy khối u đang phát triển và chèn ép vào các cơ quan xung quanh.

Những dấu hiệu khác kèm theo chướng bụng cần chú ý:

Giảm cân không rõ nguyên nhân: Khi các tế bào ung thư tiêu thụ nhiều năng lượng, cơ thể sẽ bị suy nhược và dẫn đến sụt cân nhanh chóng.

Mệt mỏi, chán ăn: Ung thư dạ dày làm giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng, gây ra cảm giác mệt mỏi, chán ăn và suy nhược cơ thể.

Đau bụng dữ dội: Đau bụng âm ỉ hoặc dữ dội, đặc biệt là vùng thượng vị, có thể là dấu hiệu của khối u đang phát triển.

Nôn ra máu, đi ngoài ra máu: Đây là những triệu chứng nghiêm trọng, cảnh báo bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.

2. Đau bụng âm ỉ

Khi các tế bào ung thư phát triển trong dạ dày, chúng có thể gây ra những tổn thương và viêm nhiễm, dẫn đến cảm giác đau bụng âm ỉ. Cơn đau này thường xuất hiện sau khi ăn, có thể kéo dài và tăng dần theo thời gian. Ngoài ra, người bệnh còn có thể cảm thấy đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua và chán ăn.

Bỏ thuốc lá giúp làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Những dấu hiệu khác kèm theo đau bụng âm ỉ:

Sụt cân không rõ nguyên nhân: Khi các tế bào ung thư tiêu thụ nhiều năng lượng, cơ thể sẽ bị suy nhược và dẫn đến sụt cân nhanh chóng.

Mệt mỏi, chán ăn: Ung thư dạ dày làm giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng, gây ra cảm giác mệt mỏi, chán ăn và suy nhược cơ thể.

Nôn ra máu, đi ngoài ra máu: Đây là những triệu chứng nghiêm trọng, cảnh báo bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.

3. Ợ hơi sau khi ăn

Ợ hơi là một hiện tượng khá phổ biến, có thể xảy ra do ăn quá no, uống nước có ga, hoặc do các vấn đề về tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu tình trạng ợ hơi diễn ra thường xuyên và kéo dài, kèm theo các triệu chứng khác như đau bụng, chán ăn, sụt cân, thì bạn cần đặc biệt lưu ý. Bởi vì, ợ hơi có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư dạ dày. Khối u có thể gây cản trở chức năng tiêu hóa và làm tăng tần suất ợ hơi. Cảm giác đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi liên tục sau khi ăn có thể là dấu hiệu cho thấy khối u đang phát triển và gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

4. Chán ăn

Cảm giác chán ăn và no nhanh sau khi ăn chỉ với một lượng thức ăn nhỏ là những triệu chứng thường được nhiều người chủ quan bỏ qua. Tuy nhiên, đây có thể là những dấu hiệu báo động sớm của bệnh ung thư dạ dày.

Khi các tế bào ung thư phát triển trong dạ dày, chúng sẽ làm thay đổi cấu trúc và chức năng của dạ dày, gây ra nhiều triệu chứng khó chịu. Một trong số đó là cảm giác no nhanh và chán ăn. Khối u trong dạ dày có thể chèn ép vào các dây thần kinh hoặc làm giảm khả năng co bóp của dạ dày, khiến bạn cảm thấy no ngay cả khi chưa ăn đủ. Bên cạnh đó, ung thư dạ dày còn gây viêm loét, làm tổn thương niêm mạc dạ dày, khiến bạn mất cảm giác thèm ăn.

Ngoài chán ăn và no nhanh, ung thư dạ dày còn có thể đi kèm với các triệu chứng khác như: đau bụng, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, nôn, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi...

Tại sao những dấu hiệu này thường bị bỏ qua?

Các triệu chứng không đặc trưng: Các dấu hiệu ban đầu của ung thư dạ dày thường không rõ ràng và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Thiếu kiến thức: Nhiều người không biết về các dấu hiệu cảnh báo của ung thư dạ dày.

Tâm lý chủ quan: Một số người chủ quan, cho rằng các triệu chứng sẽ tự khỏi và không đi khám bác sĩ.

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào kể trên, đặc biệt là khi các triệu chứng kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng hơn, hãy đi khám bác sĩ ngay để được tư vấn và chẩn đoán chính xác.

Để phòng ngừa ung thư dạ dày, trước hết, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng. Chúng ta nên ưu tiên các loại thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt. Những thực phẩm này giúp tăng cường hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, nên hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, đồ uống có ga, đồ ăn quá mặn, quá cay hoặc hun khói. Những thực phẩm này chứa nhiều chất bảo quản, chất tạo màu, chất béo bão hòa, có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày và tăng nguy cơ ung thư.

Vi khuẩn Helicobacter pylori là một trong những nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày và tăng nguy cơ ung thư. Do đó, việc diệt trừ vi khuẩn này là rất quan trọng. Chúng ta có thể làm được điều này bằng cách thực hiện vệ sinh cá nhân tốt, rửa tay sạch trước khi ăn, nấu chín thức ăn, sử dụng nguồn nước sạch và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ khi điều trị.

Những loại thực phẩm nên kiêng khi bị bệnh dạ dày.

Ngoài chế độ ăn uống, việc duy trì lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng. Tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tuần hoàn máu và giảm căng thẳng. Ngược lại, việc lười vận động, ít vận động sẽ làm giảm khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể. Bên cạnh đó, việc bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu cũng là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Nicotin và rượu là những chất gây ung thư, chúng làm tổn thương niêm mạc dạ dày và tăng nguy cơ phát triển tế bào ung thư.

Cuối cùng, việc khám sức khỏe định kỳ là vô cùng cần thiết. Qua các xét nghiệm, bác sĩ có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của dạ dày và đưa ra phương pháp điều trị kịp thời. Đặc biệt, đối với những người có yếu tố nguy cơ cao như người lớn tuổi, người có tiền sử gia đình mắc bệnh, người bị viêm loét dạ dày mãn tính, cần đi khám sức khỏe định kỳ thường xuyên hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]