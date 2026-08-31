Ho sặc 30 phút sau bữa ăn, phát hiện xương cá hình chữ T mắc trong khí quản

ThS.BS.CKII Nguyễn Quang Tú thăm khám, tư vấn cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: BV cung cấp.

Ngày 28/8, theo thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, bà Nguyễn Thị Mỹ L., 48 tuổi, ngụ ở TPHCM, đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM sau một ngày xảy ra sự cố khi ăn cá.

Ho kéo dài sau khi nuốt phải xương cá

Theo lời kể, trong lúc ăn cá, bà L. không may nuốt phải một mảnh xương. Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện cơn ho sặc dữ dội kéo dài khoảng 30 phút, không ghi nhận tình trạng tím tái, khó thở hay vã mồ hôi.

Sau cơn ho sặc, người bệnh vẫn tiếp tục ho và đau nhẹ vùng sau xương ức. Do không đau khi nuốt nên ban đầu bà không nghĩ dị vật đã lọt vào đường thở.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, không khó thở…

Qua khai thác bệnh sử và thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh có dị vật đường thở nên chỉ định chụp CT vùng ngực.

Kết quả CT cho thấy một dị vật hình chữ T, kích thước khoảng 18 x 14 mm, nằm trong lòng khí quản ngang mức đốt sống C7. Một đầu của dị vật cắm vào thành sau khí quản.

Bệnh nhân được chẩn đoán dị vật đường thở (khí quản) và được thực hiện các xét nghiệm cần thiết để nội soi khí phế quản ống cứng lấy dị vật.

Ê-kíp do ThS.BS.CKII Nguyễn Quang Tú, Trưởng khoa Phẫu thuật Bệnh viện Tai Mũi Họng thực hiện nội soi khí phế quản ống cứng dưới gây mê.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện dị vật là một mảnh xương cá hình chữ T, kích thước khoảng 1,5 x 2 cm, nằm trong khí quản, phía trên carina (chỗ khí quản chia thành hai phế quản chính).

Hai nhánh ngang của mảnh xương hướng xuống dưới về phía carina, trong khi nhánh dài hướng lên trên và cắm vào thành sau khí quản.

Các bác sĩ đã lấy dị vật ra ngoài an toàn. Nội soi kiểm tra lại sau đó cho thấy niêm mạc thành sau khí quản phía trên carina bị trầy xước nhẹ và sung huyết.

Dị vật là mảnh xương cá hình chữ T dài khoảng 1,5 x 2 cm

Sau khi lấy dị vật, người bệnh tiếp tục được điều trị nội khoa nhằm phòng ngừa nhiễm trùng và xuất viện sau 3 ngày.

Dị vật là mảnh xương cá hình chữ T kích thước 1,5 x 2 cm. Ảnh: BV cung cấp.

Theo ThS.BS.CKII Nguyễn Quang Tú, dị vật đường thở nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, tràn khí màng phổi, viêm trung thất, áp xe... Thậm chí, trong những trường hợp nặng, dị vật đường thở có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Từ trường hợp trên, TS.BS.CKII Nguyễn Thanh Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng, khuyến cáo khi dị vật xâm nhập vào đường thở, người bệnh có thể xuất hiện hội chứng xâm nhập với các biểu hiện như ho sặc dữ dội, tím tái, khó thở, thở rít hoặc co kéo cơ hô hấp.

Một số trường hợp dị vật bị bỏ quên có thể chỉ biểu hiện bằng ho kéo dài, đau tức ngực, ho ra máu dai dẳng hoặc viêm phổi kéo dài. Người bệnh có thể đi điều trị nội khoa ở nhiều nơi nhưng tình trạng không cải thiện.