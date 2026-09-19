Lý do phụ nữ béo dễ mắc ung thư vú

1. Mối liên hệ giữa cân nặng và nguy cơ ung thư vú

Mối liên quan giữa thừa cân, béo phì và nguy cơ ung thư vú bắt nguồn từ sự thay đổi sinh học trong nội tiết tố, phản ứng viêm và chuyển hóa của cơ thể, đặc biệt gia tăng ở phụ nữ sau mãn kinh.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, thừa cân hoặc béo phì sau thời kỳ mãn kinh làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú.

Trước thời kỳ mãn kinh, buồng trứng của phụ nữ sản sinh ra hầu hết lượng estrogen trong cơ thể, chỉ một lượng nhỏ estrogen được tạo ra bởi mô mỡ. Sau thời kỳ mãn kinh, buồng trứng ngừng sản sinh estrogen, lúc này hầu hết estrogen đến từ mô mỡ. Lượng mô mỡ tăng lên sau thời kỳ mãn kinh có thể làm tăng nồng độ estrogen và tăng nguy cơ mắc ung thư vú.

Những người thừa cân thường có nồng độ insulin trong máu cao hơn. Nồng độ insulin cao có liên quan đến một số loại ung thư bao gồm cả ung thư vú.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa cân nặng và nguy cơ ung thư vú rất phức tạp. Ví dụ: Phụ nữ tăng cân sau mãn kinh có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn; Nếu bị thừa cân hoặc béo phì trước thời kỳ mãn kinh, nguy cơ sẽ thấp hơn. Nguyên nhân của điều này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

2. Giảm cân chính là giải pháp quan trọng nhất

Tăng cường hoạt động thể chất giúp giảm cân và giảm nguy cơ ung thư vú. Ảnh minh họa AI

Giảm cân, dù chỉ một chút cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú ở những người thừa cân khi về già. Chính vì vậy, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo mỗi phụ nữ nên nỗ lực duy trì cân nặng khỏe mạnh trong suốt cuộc đời. Đây cũng là một trong những yếu tố nguy cơ ung thư vú có thể thay đổi được. Cách để đạt được mục tiêu này điều này là cân bằng giữa chế độ ăn uống và hoạt động thể chất.

Theo các chuyên gia y tế, giải pháp bền vững nhất để kiểm soát cân nặng nằm ở sự cân bằng giữa năng lượng nạp vào qua chế độ ăn và năng lượng tiêu hao qua hoạt động thể chất.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Ưu tiên thực phẩm nguyên chất toàn phần, giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, hạt, ngũ cốc...; hạn chế tối đa đường tinh chế, chất béo chuyển hóa và thực phẩm chế biến sẵn.

Một số nghiên cứu cho thấy, những người bị ung thư vú nếu ăn chế độ ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá và thịt gia cầm (so với chế độ ăn nhiều đường, ngũ cốc tinh chế, thực phẩm giàu chất béo, đặc biệt là thịt chế biến sẵn) có tỷ lệ sống tốt hơn.

Tăng cường hoạt động thể chất

Việc duy trì thói quen vận động đều đặn mang lại tác động trực tiếp trong việc giảm nguy cơ ung thư vú. Dù cơ chế sinh học chính xác vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn, các bằng chứng chỉ ra rằng, tập luyện giúp điều hòa nồng độ hormone, cải thiện độ nhạy insulin và làm giảm các chỉ số viêm nhiễm trong cơ thể.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến nghị, người lớn nên vận động vừa phải từ 150 đến 300 phút hoặc vận động mạnh từ 75 đến 150 phút mỗi tuần hoặc có thể kết hợp cả hai. Vận động từ 300 phút trở lên là lý tưởng.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, ít vận động (thời gian ngồi) làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch và một số loại ung thư cũng như nguy cơ tử vong ở độ tuổi trẻ hơn.

Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí BMC Women's Health đã chứng minh, phụ nữ béo phì và ít vận động, ngồi nhiều trong thời gian dài có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn đáng kể. Phụ nữ sau mãn kinh phải đối mặt với nguy cơ tăng cao nhất do ngồi nhiều.