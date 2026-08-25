Đột nhập phòng khám biến tướng: Hành nghề 'chui', chữa yếu sinh lý

Dù chưa được cấp phép hành nghề, bác sĩ vẽ ra đủ thứ bệnh, đưa ra phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng, hù dọa nhằm moi tiền bệnh nhân. Đi cùng với đó là đủ lời hứa tăng kích thước “cậu nhỏ”, tăng khả năng sinh lý.

Dọa teo tinh hoàn, mời tiêm tế bào gốc

Phòng khám đa khoa y học quốc tế Kim Mã khá bề thế tọa lạc ngay trung tâm Hà Nội (phường Ba Đình). Người vào ra đông, phòng khám này chuyên quảng bá tăng kích thước dương vật, cải thiện khả năng sinh lý.

Để tận thấy chiêu trò này, đầu năm 2026, nhóm tác nghiệp Tiền Phong đã cử 1 cộng tác viên lạ mặt (khỏe mạnh, có con đã lớn, không có biểu hiện gì liên quan sinh lý nam) vào vai khách hàng, đến khám.

Phòng khám đa khoa y học quốc tế tại Kim Mã bị tước phép hoạt động 6 tháng do nhiều vi phạm. Ảnh: NVCC

Tại đây, bác sĩ Nguyễn Phương Hồng (bác sĩ Hồng có đầy đủ trình độ chuyên môn được Sở Y tế cấp phép - PV) khám lâm sàng, “bệnh nhân” được siêu âm, chụp chiếu. Mặc dù là bác sĩ chuyên khoa ngoại, nam học nhưng bác sĩ Hồng kiêm luôn bác sỹ đông y, phục hồi chức năng kê chỉ định thuốc, làm máy phục hồi sinh lý cho bệnh nhân.

Sau khi được bác sĩ Hồng khám, kê đơn, chỉ định điều trị, “bệnh nhân” được đưa lên phòng điều trị, nhân viên giới thiệu tên Huy cầm quyển sổ khám (bác sĩ Hồng đã kê trước đó), đưa ra loạt lời cảnh báo cùng phác đồ điều trị, quy trình và giá tiền.

Tụt quần “bệnh nhân” xong, Huy nói một lèo khiến người nghe khiếp vía: “Tinh hoàn bình thường nặng ít nhất 15 gram nhưng bên phải của anh chỉ còn 10 gram, bên trái 6,6 gram. Như vậy, tinh hoàn chỉ nặng bằng 1/3 so với bình thường.

Nếu anh không chữa, tinh hoàn càng ngày càng teo, về sau trở thành bệnh viêm mãn tính, rất khó chữa”. Những cụm từ “teo hết cả rồi”, “không ổn đâu”… liên tục được nhân viên này đề cập tới bệnh nhân.

Cùng với đó, Huy tiếp tục đưa “bệnh nhân” vào phòng thủ thuật, sử dụng máy xung điện nhằm tăng kích thước dương vật. Vừa thực hiện thủ thuật, Huy vừa nói về các liệu trình tiếp theo.

“Bạn trẻ sáng nay tinh hoàn xuống 8 gram, điều trị 3 lần chưa khỏi. Tinh hoàn của anh chỉ còn 6 gram, em chưa biết điều trị có khỏi không. Anh phải điều trị từng đợt, xét nghiệm lại để kiểm tra. Phác đồ truyền kháng sinh chi phí 2,4 triệu đồng/buổi, tiêm miễn dịch, bơm rửa bàng quang trị giá 5 triệu cho 2 lần, sóng ngắn điều trị 7 ngày”, Huy vừa thao tác, vừa nhanh miệng báo giá.

Theo báo giá của Huy, tiêm tế bào gốc thể tích 4 ml có giá 20 triệu đồng. Để tăng độ thuyết phục khách hàng, Huy giới thiệu, một bệnh nhân du học Pháp về Việt Nam điều trị. Cùng với Huy, một nhân viên nữ tự giới thiệu tên Linh sử dụng máy di điện để tăng kích thước dương vật. Vừa trị liệu máy, Huy tiếp tục giới thiệu điều trị tế bào gốc thông qua máy điều trị.

“Sau khi chạy máy, anh sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn. Dương vật ở thể ngất nhưng đã được bổ trợ cấu trúc bên trong, hạn chế cương dương, tăng thời gian quan hệ, kích thích mô mềm tế bào. Cùng với đó, tinh hoàn anh đang rất nguy hiểm, ảnh hưởng bệnh lý, sau này tiểu buốt”, Huy nói.

Trong khi đó, đáng lưu ý, ở Việt Nam chưa cho phép trị liệu tế bào gốc và nhiều chuyên gia y tế cho rằng “tế bào gốc” đề cập ở đây có khi chỉ là nước muối tiêm vào dương vật.

Xử phạt, tước giấy phép hành nghề

Ngày 22/8, trong văn bản trả lời báo Tiền Phong, ông Ngô Văn Khánh, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế - Sở Y tế Hà Nội, cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp cùng Phòng An ninh Chính trị nội bộ -Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa y học quốc tế Kim Mã.

Kết quả, đoàn kiểm tra xác định phòng khám và cá nhân có nhiều vi phạm. Trong đó, phòng khám không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi được cấp giấy phép hoạt động, sử dụng người hành nghề không chứng chỉ khám chữa bệnh… Các cá nhân bị xử phạt gồm: ông Nguyễn Phương Hồng - bác sĩ phòng khám, ông Đặng Quang Huy, ông Ngô Mạnh Hoàng.

Với các sai phạm trên, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Đặng Quang Huy do hành vi hành nghề khám chữa bệnh không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh với số tiền 4 triệu đồng. Ông Ngô Mạnh Hoàng - điều dưỡng, khám bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề bị phạt 35 triệu đồng.

Ông Nguyễn Phương Hồng - bác sĩ khám ban đầu bị phạt 35 triệu đồng và nộp lại số tiền bất hợp pháp do hành vi vi phạm 3,9 triệu đồng. Ông Hồng bị phạt do khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra, ông Hồng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời gian 23 tháng.

Nhân viên tên Huy bị cơ quan chức năng xử phạt do hành nghề khi chưa đăng kýẢnh: ĐH

Sở Y tế Hà Nội xử phạt hành chính 4 cá nhân, xử phạt Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Kỳ Phát – Phòng khám đa khoa y học quốc tế tại Kim Mã 131 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động 6 tháng.

Sở Y tế Hà Nội cũng xử phạt Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Kỳ Phát - Phòng khám đa khoa y học quốc tế tại Kim Mã. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Việt, Giám đốc Công ty, có nhiều vi phạm như: Không đảm bảo một trong các điều kiện khi đã được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ, không đảm bảo đầy đủ thuốc thiết yếu cấp cứu người bệnh.

Với các sai phạm này, Công ty bị phạt 131 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời gian 6 tháng, bà Trương Thị Vân (người phụ trách chuyên môn kỹ thuật phòng khám - PV) bị tước chứng chỉ hành nghề.

(Còn nữa)