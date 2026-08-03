Sáng 3/8, Bệnh viện Quân y 121 (TP.Cần Thơ) cho biết, vừa cứu được người đàn ông bị ong vò vẽ đốt 150 vết. Người đàn ông nói trên là B.V.Đ (58 tuổi, ngụ ở xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long).

Đi bắt cá trong mương vườn, người đàn ông ở Vĩnh Long bị ong vò vẽ đốt 150 vết. Ảnh: Bệnh viện Quân y 121 cung cấp

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 14/7, ông Đ. đi bắt cá trong mương vườn thì bị té ngã vào tổ ong vò vẽ. Ngay sau đó, ông Đ. bị ong đốt khắp người.

Sau khi cố gắng chạy được về nhà, ông Đ. đau, bỏng rát toàn thân, mệt nhiều, được người nhà đưa đi trạm y tế xã điều trị. Tuy nhiên triệu chứng bệnh không được cải thiện.

Đến 14 giờ 43 phút cùng ngày, ông Đ. được chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 121, không lâu sau đó, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Theo Bệnh viện Quân y 121, lúc vào bệnh viện, bệnh nhân than đau nhói, bỏng rát khắp người, da đỏ, đau buốt, ngứa, phù nề với 150 vết đốt từ ong vò vẽ. Đặc biệt, nước tiểu chuyển màu đỏ đậm, đây là các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm nặng.

Chưa dừng lại ở đó, bệnh nhân có men gan tăng, rối loạn nhịp tim, có nguy cơ ngừng tim nếu không can thiệp kịp thời.

Trước tình hình trên, bệnh viện đã hội chẩn nhanh giữa khoa với các chuyên khoa có liên quan và lãnh đạo bệnh viện. Sau đó, đưa đến chỉ định thay huyết tương, lọc máu liên tục theo phác đồ Bộ Y tế và khuyến cáo mới nhất của các nghiên cứu về ong đốt.

Đến nay, bệnh nhân đã hồi phục, nước tiểu trong, chức năng thận đang hồi phục, các chỉ số khác gần như bình thường và bệnh viện cho xuất viện trong hôm nay.

Bệnh viện Quân y 121 cho biết, tổng chi phí cho bệnh nhân bị ong đốt khoảng 274 triệu đồng, trong đó bảo hiểm y tế chi trả 156 triệu, bệnh nhân phải đóng 118 triệu đồng.

Do ông Đ. là chủ hộ, là lao động chính của gia đình, nghề nghiệp làm nông, kinh tế gia đình khó khăn và đã hết tuổi lao động cho nên Ban Giám đốc Bệnh viện hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân bằng 118 triệu đồng.

Sáng nay 3/8, Bệnh viện Quân y 121 đã tổ chức lễ xuất viện cho bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt 150 vết.

Bệnh viện Quân y 121 đã tổ chức lễ xuất viện cho bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt 150 vết. Ảnh: H.X

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 cho biết: "Đây là một ca bệnh rất đặc biệt, bởi độc tố của ong vò vẽ rất độc, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, dẫn đến suy đa tạng. Nhưng với nỗ lực của các bác sĩ bệnh viện và sự hỗ trợ từ trang thiết bị hiện đại, các chỉ số sức khỏe đã trở về bình thường".

"Đây là một thành tích rất lớn của Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc sau gần 20 ngày điều trị thành công bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt. Ngày xưa, những ca nặng như thế này thì chúng ta thường là chuyển lên tuyến trên nhưng mà trong vài tháng trở lại đây, bệnh viện đã làm rất tốt" - Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 thông tin thêm.