Dấu hiệu bất thường ở móng tay cảnh báo bệnh

Hầu hết các thay đổi ở móng tay đều vô hại nhưng các vết đen dài bất thường, móng tay hình dùi trống hoặc chuyển vàng có thể cảnh báo sức khỏe suy giảm.

Móng tay vàng

Hiện tượng móng tay bị ố vàng có thể xảy ra tự nhiên do lão hóa, hút thuốc lá. Tuy nhiên, móng tay vàng cũng là dấu hiệu nấm móng. Bệnh thường bắt đầu bằng sự đổi màu trắng, vàng hoặc vàng nâu trước khi móng trở nên dày hơn, giòn hoặc dễ vỡ. Bệnh vảy nến làm thay đổi ở màu móng tay, móng có xu hướng rỗ và dày.

Móng tay chuyển vàng bất thường là dấu hiệu bệnh lý. Ảnh được tạo bởi AI

Móng tay khô, nứt hoặc giòn

Dùng nước tẩy sơn móng tay hoặc dùng nước rửa chén chất lượng kém thường xuyên mà không dùng găng tay, có thể khiến móng khô, nứt, dễ gãy.

Theo Healthline, nếu móng tay giòn kéo dài không liên quan đến các nguyên nhân trên, người bệnh có thể suy nghĩ đến bệnh vảy nến, suy giáp hoặc chàm. Suy giáp làm giảm hormone tuyến giáp, giảm lưu lượng máu nuôi dưỡng vùng móng do trao đổi chất chậm lại, từ đó tác động tiêu cực đến cấu trúc móng.

Các đường vân ngang trên móng

Đường kẻ chạy ngang qua móng tay hoặc có rãnh sâu thường xuất hiện khi quá trình phát triển của móng bị gián đoạn tạm thời. Nếu cơ thể đang phải hoạt động quá sức để chống lại các bệnh như sốt, cúm, viêm phổi, móng tay có thể tạm thời ngừng phát triển, gây ra các đường vân ngang màu đen.

Móng tay biến dạng

Đầu ngón tay sưng, móng lồi hoặc cong bất thường, có hình dạng như dùi trống, có thể liên quan đến các bệnh về phổi và vùng ngực như ung thư phổi, xơ nang, giãn phế quản. Trong khi đó, một số bệnh da hoặc tình trạng thiếu máu thiếu sắt có thể khiến móng tay lõm sâu ở giữa, tạo hình dạng giống chiếc thìa.

Vệt sẫm màu

Các vệt sẫm màu trên móng thường do va đập gây tụ máu, tạo bầm tím dưới móng. Tuy nhiên, theo Health, nếu vệt nâu sẫm hoặc đen mới xuất hiện không liên quan đến chấn thương, có xu hướng lan rộng, sẫm màu dần hoặc đi kèm khối u dai dẳng, đau, có thể là dấu hiệu u hắc tố dưới móng - một dạng ung thư da.

Mỗi người nên chú ý những thay đổi bất thường ở móng tay, móng chân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra, chẩn đoán và điều trị kịp thời nếu cần, hạn chế nguy cơ biến chứng.