3 thói quen buổi sáng hỗ trợ gan khỏe mạnh

1. Ăn sáng lành mạnh

Một trong những cách đơn giản để hỗ trợ gan là hạn chế lượng đường dư thừa, đặc biệt từ các món ăn sáng chế biến sẵn và thực phẩm tiện lợi. Theo Tiến sĩ Jennifer Lai, chuyên gia gan mật tại Đại học California (Mỹ), khi cơ thể nhận quá nhiều đường, gan có thể chuyển năng lượng dư thừa thành chất béo. Theo thời gian, điều này có thể góp phần gây gan nhiễm mỡ, viêm và tổn thương gan. Tiến sĩ Lai khuyến nghị bắt đầu ngày mới bằng những thực phẩm giàu chất xơ, protein và chất béo lành mạnh.

Quan tâm tới bữa sáng tốt cho các cơ quan trong cơ thể của bạn. Ảnh: Ban Mai

Thời điểm ăn cũng có vai trò nhất định. Theo Tiến sĩ Lai, cơ thể xử lý thức ăn tốt hơn vào buổi sáng, khi độ nhạy insulin ở mức cao nhất. Một thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy những người ăn cùng một loại thực phẩm nhưng vào thời điểm muộn hơn trong ngày cảm thấy nhanh đói, đốt cháy ít calo hơn và có xu hướng tích trữ chất béo nhiều hơn so với khi ăn vào buổi sáng.

2. Vận động sau khi ăn

Đi bộ sau bữa ăn, đặc biệt vào buổi sáng, là thói quen đơn giản có thể mang lại lợi ích sức khỏe nếu duy trì đều đặn. Các tổ chức y tế lớn, trong đó có Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khuyến nghị ít nhất 150 phút hoạt động thể chất mỗi tuần để duy trì cân nặng khỏe mạnh và giảm nguy cơ đái tháo đường type 2, bệnh tim.

Ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa, tập luyện đều đặn trong hơn 3 tháng giúp cải thiện một số chỉ số sức khỏe gan. Vận động sau ăn cũng có thể làm giảm đường huyết và lượng insulin cơ thể cần để kiểm soát mức tăng đường huyết sau bữa ăn.

Bác sĩ Lai cho biết vận động khoảng 15-30 phút sau bữa ăn có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng điều quan trọng nhất là duy trì thường xuyên.

3. Uống cà phê hoặc trà không đường

Uống khoảng 2,5-3,5 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ gặp các biến cố liên quan đến gan thấp hơn khoảng 40%. Các chất chống oxy hóa và hợp chất tự nhiên trong cà phê có thể giảm viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương.

Tuy nhiên, mọi người nên hạn chế thêm siro, đường hoặc mật ong vào cà phê làm tăng lượng đường và calo. Chất tạo ngọt nhân tạo cũng có thể không mang lại lợi ích tương tự cà phê không đường.

Với người không uống cà phê, trà xanh là một lựa chọn khác. Loại trà này giàu polyphenol và catechin, có thể hỗ trợ sức khỏe gan. Uống trà xanh pha không đường hằng ngày có tác động tích cực đến các enzyme gan và làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư gan.

Ngoài ra, bạn nên duy trì giấc ngủ đều đặn, ngủ 7,5-8 giờ mỗi đêm, giảm căng thẳng bằng yoga, đi bộ có ý thức hoặc thiền. Trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung hoặc áp dụng các chế độ “thải độc gan”, mọi người nên tìm hiểu kỹ và trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.