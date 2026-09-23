Đau dạ dày có nên uống nghệ mật ong?

Nghệ và mật ong từ lâu được sử dụng trong chế biến món ăn và theo kinh nghiệm dân gian để làm dịu các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa. Khi đau vùng thượng vị, đầy bụng hoặc ợ nóng, không ít người tìm đến nghệ mật ong với hy vọng giảm đau và bảo vệ dạ dày.

Tuy nhiên, đau dạ dày có thể do nhiều nguyên nhân. Vì vậy, việc uống nghệ mật ong cần được nhìn nhận đúng mức, nhất là khi triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần.

Nghệ mật ong được nhiều người dùng khi đau dạ dày. Ảnh minh họa AI.

1. Nghệ mật ong có lợi gì cho dạ dày?

Nghệ chứa curcuminoid, trong đó curcumin là thành phần được nghiên cứu nhiều nhất. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy curcumin có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Đây là cơ sở để nghệ được quan tâm trong các nghiên cứu về sức khỏe đường tiêu hóa.

Nghiên cứu trên người ghi nhận curcumin giúp cải thiện triệu chứng tiêu hóa ở một số trường hợp. Tuy vậy, bằng chứng hiện chưa đủ để khẳng định nghệ hoặc curcumin có tác dụng điều trị viêm loét dạ dày hay đau dạ dày.

Mật ong thường được dùng kết hợp với nghệ vì có vị dễ uống và cung cấp năng lượng từ đường tự nhiên. Tuy nhiên, không nên cho rằng mật ong làm tăng tác dụng điều trị của nghệ đối với bệnh dạ dày. Hiện chưa có bằng chứng chắc chắn cho thấy hỗn hợp nghệ mật ong có thể làm lành ổ loét hoặc điều trị nguyên nhân gây đau dạ dày.

Vì vậy, nếu sử dụng nghệ mật ong, nên xem đây là một loại thực phẩm hoặc thức uống bổ sung trong chế độ ăn, không phải thuốc điều trị. Người bị đau dạ dày kéo dài hoặc tái diễn vẫn cần tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.

2. Lưu ý khi uống nghệ mật ong

Nếu muốn dùng nghệ trong chế độ ăn, có thể sử dụng với lượng vừa phải. Khi đang đau dạ dày, không nên tự uống nghệ mật ong với lượng lớn hoặc kéo dài và cần lưu ý một số điểm như:

- Không dùng nghệ mật ong thay thuốc điều trị: Người đã được chẩn đoán viêm loét dạ dày hoặc nhiễm H. pylori vẫn cần điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Phân biệt nghệ thực phẩm với curcumin bổ sung: Nghệ dùng làm gia vị chứa lượng curcumin tương đối thấp, trong khi một số sản phẩm bổ sung có hàm lượng cao và được bào chế để tăng hấp thu.

- Không phải ai uống cũng dễ chịu: Nghệ hoặc curcumin có thể gây buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy hoặc làm triệu chứng trào ngược khó chịu hơn ở một số người. Nếu uống vào thấy triệu chứng tăng lên, nên ngừng sử dụng.

- Không nên dùng liều cao kéo dài: Một số sản phẩm curcumin có khả năng hấp thu cao đã được ghi nhận liên quan đến tổn thương gan ở một số trường hợp.

- Lưu ý khi đang dùng thuốc: Người đang điều trị bệnh mạn tính, có bệnh gan, bệnh đường mật hoặc sử dụng nhiều loại thuốc nên hỏi bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng sản phẩm curcumin liều cao.

- Kiểm soát lượng mật ong: Mật ong vẫn cung cấp đường và năng lượng. Người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát cân nặng cần tính lượng mật ong vào khẩu phần hằng ngày.

Nghệ mật ong có thể được sử dụng như một loại thực phẩm nếu phù hợp nhưng không nên xem đây là thuốc chữa đau dạ dày. Khi bị đau dạ dày, việc xác định nguyên nhân và điều trị đúng bệnh vẫn là điều quan trọng nhất.

3. Khi nào cần đi khám?

Đau hoặc khó chịu vùng thượng vị thỉnh thoảng xuất hiện có thể liên quan đến chế độ ăn, uống rượu bia, căng thẳng, sử dụng một số thuốc hoặc rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu tình trạng tái diễn, kéo dài hoặc ngày càng tăng, không nên chỉ dựa vào nghệ mật ong để tự xử lý.

H. pylori là một trong những nguyên nhân quan trọng liên quan đến viêm loét dạ dày - tá tràng. Ở người có triệu chứng khó tiêu phù hợp, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm tìm H. pylori và điều trị nếu kết quả dương tính.

Một số dấu hiệu cần đi khám sớm gồm đau bụng dữ dội hoặc kéo dài, nôn nhiều, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, sụt cân không chủ ý, khó nuốt, thiếu máu hoặc mệt mỏi bất thường.

Với người có các triệu chứng này, việc uống nghệ mật ong không giải quyết được nguyên nhân và có thể làm chậm thời điểm đi khám.