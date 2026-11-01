Cứu sống nam sinh ở Tây Ninh bị răng cắm sâu vào não

​Trưa 31/10, Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh) cho biết, khoa cấp cứu vừa phẫu thuật thành công trường hợp em N.V.H (16 tuổi, ngụ xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh) bị chấn thương sọ não hở đặc biệt hiếm gặp và phức tạp do tai nạn giao thông.

​Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 26/10, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận học sinh N.V.H (16 tuổi, ngụ xã Tân Long, Tây Ninh) bị tai nạn trong tình trạng lơ mơ, kích thích, vật vã, điểm tri giác Glasgow chỉ còn 12 điểm.

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Long An kiểm tra kết quả chụp cắt lớp để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: T.L

Bệnh nhân có vết thương rách da đầu dài khoảng 5cm ở vùng trán phải.

​Qua thăm khám lâm sàng cùng kết quả chụp cắt lớp (CT) sọ não, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ xương sọ vùng trán - đỉnh phải, có 2 dị vật nằm trong và ngoài hộp sọ. Xung quanh đường đi của dị vật có vùng dập não diện rộng kèm máu tụ dưới màng cứng.

​Khai thác bệnh sử xác định, em H. gặp tai nạn giao thông do va chạm trực diện với một xe máy khác.

Hình ảnh 1 chiếc răng hàm đâm xuyên qua xương sọ, cắm sâu khoảng 4cm vào nhu mô não của em H. Ảnh: T.L

Do va chạm với lực tác động cực mạnh, 1 chiếc răng hàm trên của người điều khiển phương tiện đối diện đâm xuyên qua xương sọ, cắm sâu khoảng 4cm vào nhu mô não của em H.; 1 chiếc răng hàm nhai khác văng ra, nằm sát ngoài mặt sọ.

Khoa Cấp cứu lập tức hội chẩn khẩn cấp cùng ê-kíp phẫu thuật thần kinh (Khoa Ngoại Chấn thương). Bệnh nhân được chỉ định lên bàn mổ ngay trong đêm.

​Các phẫu thuật viên đã tỉ mỉ gắp dị vật, lấy bỏ mảnh xương vỡ, làm sạch vết thương, kiểm soát triệt để vùng chảy máu và khâu phục hồi màng cứng nhằm ngăn ngừa tình trạng rò dịch tủy cũng như nhiễm trùng nội sọ.

​Bác sĩ tham gia phẫu thuật cho biết, thách thức lớn nhất của ca mổ là dị vật có nguồn gốc từ khoang miệng người khác – môi trường chứa rất nhiều vi khuẩn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng não, viêm màng não cực kỳ cao.

​Đến ngày 30/10, sau 4 ngày điều trị tích cực, em H. đã tỉnh táo hoàn toàn, các dấu hiệu sinh tồn và thần kinh cải thiện tốt. Tổn thương sọ não đã được xử lý triệt để, không xuất hiện chảy máu tiến triển.