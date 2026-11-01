Dưa muối có thực sự tốt cho sức khỏe? 5 điều nhiều người vẫn hiểu lầm

Dưa muối là món ăn được chế biến bằng cách ngâm rau củ, phổ biến nhất là cải bẹ, trong nước muối để tạo điều kiện cho quá trình lên men. Trong quá trình này, các vi sinh vật tự nhiên, đặc biệt là vi khuẩn lactic, có thể chuyển hóa một phần đường trong rau thành axit lactic, tạo vị chua đặc trưng và góp phần hình thành hương vị của món ăn.

Từ lâu, dưa muối đã trở thành món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt Nam, thường được dùng kèm thịt, cá hoặc các món nhiều dầu mỡ. Quá trình lên men có thể tạo ra những biến đổi về thành phần và hệ vi sinh vật trong thực phẩm, nhưng giá trị dinh dưỡng cũng như mức độ an toàn của dưa muối phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu, cách chế biến và điều kiện bảo quản.

Dưa muối có thể chứa vi khuẩn lactic hình thành trong quá trình lên men, nhưng cần chú ý lượng muối, cách chế biến và bảo quản để hạn chế rủi ro sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Không ít người cho rằng dưa muối có lợi cho đường ruột vì chứa vi khuẩn lên men, trong khi một số người khác lo ngại món ăn này có nhiều muối hoặc tiềm ẩn nguy cơ nếu chế biến không đúng cách. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, giảng viên Đại học Y Hà Nội, để đánh giá một thực phẩm trong chế độ ăn, cần xem xét thành phần dinh dưỡng và cách sử dụng trong tổng thể khẩu phần. Với dưa muối, người ăn cần lưu ý cả lợi ích tiềm năng của quá trình lên men lẫn những rủi ro có thể phát sinh khi ăn quá nhiều hoặc sử dụng sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Dưa muối trong bữa cơm: Không nên chỉ nhìn vào lợi khuẩn

Hàm lượng nitrite trong dưa muối có thể thay đổi theo nguyên liệu và điều kiện lên men, bảo quản. (Ảnh minh hoạ)

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại Học Y Hà Nội, rau củ được lên men đúng cách có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn lactic phát triển. Tuy nhiên, không phải mọi loại dưa chua đều chứa các chủng vi sinh vật đã được chứng minh có lợi cho sức khỏe, cũng không phải sản phẩm nào sau khi muối cũng giữ được hệ vi sinh vật sống với số lượng đáng kể.

Điều kiện lên men, lượng muối, nhiệt độ bảo quản và quá trình xử lý sau lên men đều có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trong sản phẩm. Dưa muối đã qua gia nhiệt hoặc xử lý để kéo dài thời gian bảo quản cũng có thể khác với dưa lên men còn chứa vi sinh vật sống.

"Không nên mặc định dưa muối là thực phẩm bổ sung lợi khuẩn tương đương các sản phẩm được nghiên cứu chuyên biệt, càng không nên dùng món ăn này để tự điều trị táo bón, đầy bụng hay các rối loạn tiêu hóa kéo dài. Nếu thường xuyên gặp triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa, người bệnh cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ thay đổi một món ăn trong thực đơn" - BS Bình cho biết.

5 điều cần lưu ý khi ăn dưa muối

Đừng ăn nhiều chỉ vì nghĩ dưa chua tốt cho đường ruột

Vị chua và quá trình lên men dễ khiến dưa muối được xem là món ăn có lợi cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, lợi ích tiềm năng của thực phẩm lên men không đồng nghĩa với việc ăn càng nhiều càng tốt.

Dưa muối chủ yếu được dùng như món ăn kèm, không thể thay thế rau tươi, trái cây và các nguồn chất xơ đa dạng. Nếu muốn duy trì sức khỏe đường ruột, điều quan trọng hơn là ăn đủ rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và những thực phẩm phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Người có biểu hiện đầy bụng, đau bụng hoặc khó chịu sau khi ăn dưa chua nên giảm lượng sử dụng và theo dõi phản ứng. Trường hợp triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn thường xuyên cần được thăm khám, không nên chỉ dựa vào việc ăn thêm hay ngừng ăn dưa muối để xử lý.

Ăn nhiều thực phẩm mặn trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh tim mạch. (Ảnh minh hoạ)

Lượng muối trong dưa có thể khiến tổng lượng natri vượt mức khuyến nghị

Đây là điểm dễ bị bỏ qua khi dưa muối chỉ xuất hiện với một lượng nhỏ trên mâm cơm. Dù mỗi lần ăn không nhiều, natri từ dưa vẫn được cộng vào tổng lượng muối nhận từ nước mắm, nước tương, thức ăn chế biến sẵn và các món nêm đậm.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối mỗi ngày, tính từ tất cả nguồn thực phẩm và gia vị. Tiêu thụ quá nhiều natri trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Dưa muối xổi cần được chế biến đúng cách; không thể chỉ dựa vào màu sắc, độ giòn hay vị chua để xác định độ an toàn. (Ảnh minh hoạ)

Để hạn chế lượng muối, nên ăn dưa với khẩu phần vừa phải, không uống nước dưa và tránh kết hợp nhiều món mặn trong cùng bữa. Việc tráng dưa có thể làm giảm một phần muối trên bề mặt nhưng không bảo đảm loại bỏ hết natri đã có trong thực phẩm.

Người mắc tăng huyết áp, bệnh thận hoặc suy tim cần đặc biệt chú ý lượng natri theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Mức ăn phù hợp còn phụ thuộc tình trạng bệnh và chế độ dinh dưỡng được chỉ định cho từng người.

Dưa muối xổi chưa lên men ổn định không nên được xem là an toàn chỉ vì có vị chua

Dưa muối xổi thường được ăn sau thời gian ngắn ngâm muối, khi rau vẫn giữ độ giòn và vị chua chưa rõ. Tuy nhiên, độ giòn, màu sắc hay vị chua không phải những dấu hiệu đủ tin cậy để xác định thực phẩm đã lên men đúng cách và an toàn.

Trong quá trình muối rau, hàm lượng nitrite có thể biến đổi theo nguyên liệu, điều kiện chế biến và thời gian lên men. Không thể kết luận mọi loại dưa mới muối đều nguy hiểm, nhưng cũng không nên bỏ qua quy trình vệ sinh, tỷ lệ nguyên liệu và điều kiện bảo quản.

Khi tự làm dưa, cần sử dụng rau củ tươi, dụng cụ sạch, nước phù hợp và thực hiện theo công thức lên men đáng tin cậy. Không nên tùy tiện rút ngắn thời gian hoặc sử dụng sản phẩm khi chưa rõ quá trình chế biến. Với dưa mua sẵn, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bao bì nguyên vẹn nếu là hàng đóng gói và thông tin bảo quản phù hợp.

Ăn nhiều thực phẩm bảo quản bằng muối trong thời gian dài không có lợi

Dưa muối không phải thực phẩm duy nhất cần lưu ý về lượng muối. Cá muối, thịt muối và nhiều loại thực phẩm bảo quản bằng muối khác cũng có thể góp phần làm tăng lượng natri trong khẩu phần.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu dịch tễ học ghi nhận mối liên quan giữa việc tiêu thụ nhiều thực phẩm bảo quản bằng muối với nguy cơ ung thư dạ dày. Tuy nhiên, mối liên quan này cần được hiểu trong bối cảnh thói quen ăn uống lâu dài và nhiều yếu tố nguy cơ khác, không thể suy diễn rằng ăn một vài miếng dưa chua sẽ trực tiếp gây ung thư.

Cách tiếp cận hợp lý là hạn chế tần suất và lượng thực phẩm quá mặn, đồng thời tăng sự đa dạng của rau củ tươi và các món ăn được chế biến ít muối. Không nên để dưa muối trở thành món rau gần như duy nhất trong bữa ăn hằng ngày.

Dưa muối còn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon lạ miệng. Tuy nhiên, người mắc tăng huyết áp, bệnh thận hoặc suy tim cần đặc biệt lưu ý lượng natri trong dưa muối và các thực phẩm khác. (Ảnh minh hoạ)

Dưa nổi mốc, nhớt hoặc có mùi lạ cần được loại bỏ

Dưa muối có dấu hiệu nổi mốc, nhớt bất thường, đổi màu lạ hoặc xuất hiện mùi khó chịu không nên tiếp tục sử dụng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sản phẩm đã bị hư hỏng hoặc quá trình bảo quản không bảo đảm.Không nên chỉ vớt bỏ phần nổi mốc, rửa lại hay đun sôi để cố ăn tiếp. Việc nấu nóng không bảo đảm loại bỏ mọi nguy cơ có thể phát sinh từ thực phẩm đã hỏng.

Để hạn chế hư hỏng, cần sử dụng dụng cụ sạch khi lấy dưa, tránh để thức ăn sống hoặc vật dụng bẩn tiếp xúc với phần dưa còn lại và bảo quản theo điều kiện phù hợp. Nếu không chắc chắn về chất lượng sản phẩm, lựa chọn an toàn hơn là bỏ đi.

Ăn dưa muối thế nào để cân bằng giữa khẩu vị và sức khỏe?

Dưa muối vẫn có thể xuất hiện trong bữa ăn gia đình nếu được chế biến, bảo quản đúng cách và sử dụng với lượng phù hợp. Điều cần tránh là xem món ăn này như một loại thực phẩm có tác dụng điều trị hoặc bỏ qua lượng muối chỉ vì mỗi lần ăn không nhiều.

Theo chuyên gia, thay vì phụ thuộc vào dưa muối để bổ sung rau, nên kết hợp nhiều loại rau xanh, củ quả tươi, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ. Với người thường bị trào ngược hoặc đau rát sau khi ăn đồ chua, cần theo dõi phản ứng của cơ thể và giảm hoặc tránh món ăn nếu triệu chứng tăng lên.

Điều quan trọng không nằm ở việc phải loại bỏ hoàn toàn dưa muối khỏi thực đơn, mà là biết lựa chọn sản phẩm an toàn, kiểm soát lượng ăn và duy trì chế độ dinh dưỡng đa dạng. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp khi đánh giá lợi ích của bất kỳ thực phẩm lên men nào trong bữa ăn hằng ngày.