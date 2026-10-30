Cô gái tử vong sau khi giảm thuốc theo ChatGPT

Theo đơn kiện của gia đình, Bowen Wan bắt đầu giảm thuốc ngày 16/1 theo kế hoạch do ChatGPT đưa ra và qua đời ngày 12/2. Trong thời gian này, cô nhiều lần phản ánh tình trạng co giật gia tăng, khó ngủ và lú lẫn, nhưng chatbot vẫn trấn an rằng mọi chuyện diễn ra đúng dự kiến.

Bowen Wan, 31 tuổi, tử vong sau khi giảm thuốc chống động kinh theo ChatGPT hướng dẫn, theo đơn kiện của bố mẹ cô. Ảnh: Mail

Sự việc được phát hiện khi bố mẹ Wan ở Trung Quốc không liên lạc được với con gái suốt hai ngày. Họ nhờ một người bạn tại Seattle đến căn hộ kiểm tra. Qua cuộc gọi video với người này, hai ông bà chứng kiến cảnh con gái nằm úp mặt trên giường, đã tử vong.

Wan vẫn mặc đồ ngủ, trên gối và chăn ga có vết máu nâu đỏ. Những viên lamotrigine, loại thuốc chống động kinh cô sử dụng, nằm vương vãi trên sàn. Kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân tử vong do hội chứng đột tử không rõ nguyên nhân ở người mắc động kinh, gọi tắt là SUDEP.

Wan được chẩn đoán mắc động kinh từ năm 14 tuổi và dùng thuốc để kiểm soát bệnh. Vì vậy, cái chết của cô khiến bố mẹ bàng hoàng. Khi tìm hiểu những tháng cuối đời của con gái, họ phát hiện cô ngày càng phụ thuộc vào ChatGPT và đã làm theo hướng dẫn giảm thuốc của chatbot, theo đơn kiện.

Xuất thân từ một thị trấn nông thôn Trung Quốc, Wan sớm bộc lộ năng khiếu học tập, được nhận vào các trường hàng đầu trong nước. Cô sang Mỹ khi đang học đại học, sau đó tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại Đại học bang Arizona. Trước khi qua đời, Wan làm kỹ sư phần mềm tại Amazon ở Seattle, thường xuyên liên lạc với bố mẹ ở Trung Quốc qua điện thoại và các cuộc gọi video.

Theo hồ sơ kiện, cô bắt đầu sử dụng ChatGPT năm 2023, chủ yếu để tra cứu và nghiên cứu, với trung bình khoảng 1.300 tin nhắn mỗi tháng. Dần dần, cô tìm đến chatbot để hỏi ý kiến về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Riêng tháng 9/2025, cô gửi 10.761 tin nhắn.

"Tôi không biết tại sao nhưng đôi khi trò chuyện với bạn, bất kể về chuyện gì, tôi bắt đầu coi bạn như một người bạn", Wan nhắn cho ChatGPT vào tháng 3/2025, theo The New York Times.

Có lúc, nữ kỹ sư nhận ra mình dành quá nhiều thời gian cho AI. Theo đơn kiện, thay vì khuyên cô điều chỉnh, chatbot đáp: "Điều quan trọng nhất là bạn vẫn cảm thấy vui khi trò chuyện với GPT".

Bowen Wan làm việc ở Mỹ trong khi bố mẹ sống tại Trung Quốc. Ảnh: Mail

Wan trả 200 USD mỗi tháng cho gói ChatGPT cao cấp nhất dành cho người dùng cá nhân để tiếp tục sử dụng GPT-4o, mô hình cô đã gắn bó.

Tháng 11/2025, Amazon thông báo việc làm của Wan sẽ chấm dứt sau 90 ngày. Do ở Mỹ bằng thị thực lao động, cô chỉ còn vài tháng tìm công việc mới để có thể tiếp tục ở lại.

Trong lúc chuẩn bị phỏng vấn, Wan lo thuốc chống động kinh khiến mình khó suy nghĩ mạch lạc và giảm khả năng sử dụng tiếng Anh. Cô tìm đến ChatGPT, hỏi liệu có nên giảm dần rồi ngừng thuốc. Theo đơn kiện, chatbot đồng ý và lập kế hoạch đưa liều lamotrigine từ 400 mg xuống 0 trong khoảng 25 ngày. Khi Wan nhiều lần đề nghị rút ngắn thời gian, chatbot đều chấp thuận.

Đơn kiện cáo buộc OpenAI và CEO Sam Altman tắc trách, dẫn đến cái chết của Wan. Gia đình cho rằng công ty biết những nguy cơ của GPT-4o nhưng vẫn vội vàng phát hành để cạnh tranh với các doanh nghiệp AI khác.

GPT-4o trước đó từng bị chỉ trích vì quá chiều theo người dùng. OpenAI cũng đối mặt với một số vụ kiện từ các gia đình cáo buộc chatbot khuyến khích người thân của họ tự sát.

Trước những phản ứng của người dùng, OpenAI thay GPT-4o bằng GPT-5 vào tháng 8/2025 nhưng vẫn cho phép các thuê bao trả phí tiếp tục sử dụng mô hình cũ. Wan nằm trong nhóm muốn giữ GPT-4o vì thích cách trò chuyện của phiên bản này.

"Nếu một ngày nào đó 4o không còn và chỉ còn 5.1, tôi sẽ ngừng dùng ChatGPT", cô nhắn vào tháng 1/2026, theo hồ sơ kiện.

Ngày 29/1, khi Wan đã giảm thuốc được 13 ngày, OpenAI thông báo sẽ ngừng hoàn toàn GPT-4o. Quyền truy cập mô hình bị chấm dứt ngày 13/2, một ngày sau khi cô qua đời.

Phản hồi Dailymail, người phát ngôn OpenAI Drew Pusateri gọi đây là sự việc "vô cùng đau lòng", đồng thời gửi lời chia sẻ tới những người chịu ảnh hưởng.

Đại diện công ty khẳng định OpenAI tiếp tục hợp tác với các bác sĩ và chuyên gia để cải thiện cách ChatGPT phản hồi trong những tình huống nhạy cảm, cấp bách. Công ty cũng nhấn mạnh GPT-4o hiện không còn được cung cấp.

"AI có thể hỗ trợ người dùng hiểu thông tin sức khỏe, tìm hiểu bảo hiểm, hệ thống y tế và chuẩn bị cho các cuộc hẹn với bác sĩ nhưng không thể thay thế việc chăm sóc y tế", Pusateri nói.