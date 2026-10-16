Cô gái suýt mất mạng vì uống 1 lít nước dừa mỗi ngày để giảm béo

Đội cấp cứu lập tức chuyển bệnh nhân vào viện trong tình trạng nhịp tim tụt xuống 45 nhịp mỗi phút, thấp hơn nhiều so với mức 60-100 nhịp bình thường. Kết quả xét nghiệm ghi nhận nồng độ kali trong máu đạt 6,8 mmol/L, vượt xa ngưỡng an toàn 3,5-5,0 mmol/L. Các bác sĩ xác định người bệnh rối loạn nhịp tim nghiêm trọng do ngộ độc kali cấp tính và cứu sống cô sau một giờ hồi sức tích cực.

Ba tháng trước sự cố, Tiếu Mỹ cao 1,62 m, nặng 68 kg và mang tổn thương thận mức độ trung bình. Nghe đồng nghiệp truyền tai mẹo ép cân, cô uống khoảng 1.000 ml nước dừa mỗi ngày thay nước lọc. Cô giảm 1,1 kg và hết sưng phù mặt sau ba ngày, trước khi đột ngột tê môi, tức ngực và ngất xỉu.

Ảnh minh họa: Prakash Hospital

Chuyên gia y tế giải thích, mỗi 100 gram nước dừa chứa tới 200 mg kali. Khi nạp dồn dập vào cơ thể, lượng khoáng chất này vượt quá khả năng lọc thải của quả thận vốn đang tổn thương. Nồng độ chất điện giải tăng vọt trong máu sẽ phát tín hiệu qua tình trạng tê bì ngón tay chân, yếu cơ, khó nói, đánh trống ngực, rồi trực tiếp làm tê liệt nhịp co bóp tim dẫn đến đột tử. Bốn nhóm nguy cơ cao cần tuyệt đối tránh thói quen này gồm người suy thận, tim mạch, tiểu đường và huyết áp thấp.

Cục Y tế Hong Kong khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên nạp tối đa 3.500 mg kali mỗi ngày từ toàn bộ khẩu phần ăn uống. Người dùng nước dừa phải tránh ăn cùng lúc các thực phẩm giàu kali như chuối, cam, nho, mận khô, rau bina hay bông cải xanh.

Bác sĩ Lý Thu Phân, Trưởng khoa Thận tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hàng Châu, nhấn mạnh người thừa cân mắc bệnh thận cần kiểm soát cân nặng khoa học thay vì tin vào mẹo truyền miệng. Bệnh nhân nên giảm 300-500 calo mỗi ngày, duy trì tốc độ hạ từ 0,5 đến 1 kg mỗi tuần. Nhóm người bệnh này cần ưu tiên trái cây ít kali như táo, lê, dưa leo; cắt giảm muối xuống dưới 3-5 gram mỗi ngày và bổ sung đạm tinh gọn từ trứng, sữa theo đơn. Bên cạnh đó, người bệnh cần duy trì 150 phút thể dục vừa sức mỗi tuần bằng đi bộ hoặc chạy bộ nhẹ, uống nước lọc ấm, đồng thời xét nghiệm chức năng lọc máu định kỳ hàng tháng để đảm bảo an toàn tính mạng.