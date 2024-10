Sản phụ gặp nguy vì kiêng sinh mồng một

Ngày 5/10, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, Khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết sản phụ mang thai lần hai, mang thai tuần 40 nhưng không đi khám đúng hẹn. Nguyên nhân do gia đình không muốn sinh con mồng một, sợ khó nuôi, nên "ở nhà khép chân" chờ qua ngày. Chị nói bé đầu tiên cũng chọn ngày giờ, sinh mổ ở tuần 41 nên có nhiều kinh nghiệm.

Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện ối xanh, đầu con lọt thấp, chỉ định nhập viện ngay, "nếu kéo dài nguy cơ mất tim thai và rủi ro tăng gấp 10 lần".

"May mắn, sức khỏe mẹ và thai nhi ổn định, chuyển dạ an toàn" bác sĩ nói. Bé trai chào đời nặng 3,8 kg, khóc to, hồng hào.

Bác sĩ Đạo (mũ xanh) và kíp phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, Bệnh viện phụ sản Hà Nội tiếp nhận thai phụ 39 tuổi suýt tử vong do tiền sản giật nặng ở tuần thai 37 nhưng quyết không mổ vì kiêng ngày mùng một. Kíp cấp cứu mất rất nhiều thời gian để thuyết phục. May mắn bé gái chào đời an toàn, sức khỏe người mẹ ổn định.

Bác sĩ khuyến cáo sản phụ nên sinh thường, trường hợp bất khả kháng sẽ được chỉ định sinh mổ. Tuy nhiên, không có phương pháp sinh nào là an toàn tuyệt đối. Thông thường, bác sĩ sẽ cân nhắc giữa lợi ích, nguy cơ sinh thường và sinh mổ để đưa ra chỉ định đúng, kịp thời. Do đó, mẹ bầu nên suy nghĩ tích cực, thoải mái tâm lý và có kế hoạch chi tiết trước khi sinh.

Mẹ bầu và gia đình không nên quá mê tín, cứng nhắc bởi việc chọn ngày, chọn giờ để "ép" đứa trẻ ra đời khiến bé bị thiếu tháng, hệ hô hấp chưa hoàn thiện, viêm phổi, ảnh hưởng phát triển sau này. Chưa kể, đẻ mổ để lại nhiều biến chứng ở mẹ, như nhiễm trùng, sẹo, vết mổ không lành, ngứa, nguy cơ vỡ tử cung khi có sẹo mổ cũ hai lần cao gấp đôi so với sẹo mổ cũ một lần.

