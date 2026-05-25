Bị kiến đốt, một người đỏ rực toàn thân, vã mồ hôi, khó thở, huyết áp tụt sâu

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, mới đây, khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận điều trị một trường hợp phản vệ nguy kịch sau khi bị kiến đốt ở hai chân.

Người bệnh là T.V.Q (43 tuổi, trú tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ), trước khi vào viện khoảng 20 phút, bị nhiều con kiến đốt vào hai chân, ngay sau đó xuất hiện các biểu hiện nổi ban đỏ ngứa toàn thân, vã mồ hôi, lơ mơ, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh trong tình trạng lơ mơ, vã nhiều mồ hôi, toàn thân đỏ da, khó thở, rít thanh quản, huyết áp tụt sâu (60/40 mmHg), mạch bắt yếu. Người bệnh được chẩn đoán phản vệ độ III (phản vệ nguy kịch) do kiến đốt và được cấp cứu ngay lập tức bằng truyền dịch, adrenalin, kháng histamin và corticoid.

Sau điều trị 30 phút, người bệnh tỉnh táo trở lại, huyết động ổn định, giảm ban đỏ ngứa, đỡ khó thở; sau 2 ngày, người bệnh ổn định và được ra viện.

Theo bác sĩ Hà Thế Linh – Phó trưởng khoa Cấp cứu, phản vệ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là phản ứng dị ứng cấp tính cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra chỉ vài phút sau khi tiếp xúc với dị nguyên như thức ăn, thuốc, nọc côn trùng…

Trong đó, côn trùng đốt nhiều người thường chủ quan vì nghĩ chỉ gây đau rát hoặc ngứa nhẹ. Tuy nhiên, ở người có cơ địa dị ứng, nọc độc của côn trùng có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch dữ dội, dẫn tới tụt huyết áp, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Hà Thế Linh khuyến cáo khi bị côn trùng đốt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, khò khè, phù môi lưỡi, choáng váng, lơ mơ hoặc tụt huyết áp, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu ngay, tuyệt đối không chủ quan tự theo dõi tại nhà.

Mùa hè là thời điểm côn trùng hoạt động mạnh, nguy cơ bị kiến, ong hoặc các loại côn trùng đốt gia tăng. Người dân nên mặc quần áo bảo hộ khi lao động ngoài trời, phát quang khu vực quanh nhà và cẩn trọng khi làm việc ở nơi có nhiều côn trùng để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.