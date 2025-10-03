Bệnh viện lên tiếng về thông tin từ chối tiếp nhận bệnh nhi 10 tháng vì không có tiền viện phí

Ngày 3-10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh), cùng ngày, bệnh viện này đã có công văn gửi công an phường Cửa Ông để đề nghị xác minh, xử lý thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, tối 2-10-2025, trên trang Facebook cá nhân TH xuất hiện bài viết với tiêu đề: “Trung Thu mong mọi người hãy giúp cháu bé Quỳnh Chi (10 tháng tuổi)”.

Trong bài viết có nội dung rằng bệnh nhi 10 tháng tuổi bị bỏng, được đưa vào bệnh viện Cọc 7 (tức bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả) nhưng “do không có khai sinh, không có bảo hiểm y tế, không có tiền nộp viện phí – nên không được bệnh viện tiếp nhận chữa trị”.

Ngoài ra trong bài viết còn nhấn mạnh rằng chỉ khi có sự can thiệp của cá nhân bà N.T.T (phường Cửa Ông) và CLB “Những người bạn thiện nguyện Cẩm Phả” thì cháu bé mới được tiếp nhận điều trị. Đồng thời, bài viết cũng đưa thông tin kêu gọi quyên góp, gây hiểu nhầm rằng bệnh viện bỏ mặc bệnh nhân và thiếu trách nhiệm.

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả lên tiếng về thông tin không đúng sự thật. Ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Ngay sau sự việc, bệnh viện đã rà soát lại và khẳng định có trường hợp bệnh nhi 10 tháng tuổi nhập viện, được bác sĩ khoa ngoại thăm khám và chẩn đoán nhiễm trùng vết bỏng vùng đùi, cẳng, bàn chân 2 bên, diện tích khoảng 9%. Bác sĩ đã tư vấn cho mẹ cháu về việc chỉ định chuyển tuyến lên bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh để đảm bảo việc điều trị được tốt hơn.

Tuy nhiên, gia đình không chuyển tuyến mà đưa cháu điều trị tại bệnh viện Cẩm Phả do có thông tin được hỗ trợ chi phí từ một nhóm thiện nguyện.

Bệnh viện khẳng định mọi trường hợp cấp cứu đến bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, không có bất kỳ bệnh nhân nào bị từ chối. Cùng với đó, trẻ em dưới 6 tuổi được BHXH chi trả toàn bộ chi phí điều trị theo đúng quy định của pháp luật.

Chính vì vậy, hoàn toàn không có chuyện từ chối điều trị bệnh nhi như thông tin trên mạng xã hội. Đây là hành vi vu khống, xuyên tạc, gây dư luận trái chiều, làm tổn hại đến hình ảnh và uy tín của bệnh viện nói riêng, ngành y tế Quảng Ninh nói chung.

Trong công văn, Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả đã kiến nghị Công an phường Cửa Ông xác minh, xử lý nghiêm hành vi đưa tin sai sự thật của chủ tài khoản Facebook TH. Cùng với đó, yêu cầu cá nhân này gỡ bỏ bài viết và công khai xin lỗi bệnh viện để khôi phục danh dự, củng cố niềm tin của nhân dân.

Hiện, trên tài khoản facebook TH đã xóa bài viết và có bài viết mới về việc xin lỗi Ban giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả về những thông tin không đúng sự thật đã được đăng tải.