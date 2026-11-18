Bác sĩ Xiao Jiejian, chuyên gia kiểm soát cân nặng tại Đài Loan (Trung Quốc), nhận định lẩu là món ăn ngoài thuận tiện để giữ cân nhờ thực khách tự chủ động chọn lọc toàn bộ đồ nhúng. Bằng cách điều chỉnh nước chấm và tuân thủ thứ tự dùng bữa khoa học, người ăn có thể cắt giảm 200-300 calo trong mỗi bữa lẩu.

Đối với nhóm chất đạm, ông Xiao khuyên người ăn ưu tiên đậu phụ, sò điệp, tôm và cá hồi giàu axit béo omega-3. Về thịt đỏ, thực khách nên chọn phần nạc như lõi vai bò hoặc thăn nội heo, đồng thời hạn chế các phần nhiều mỡ như ba chỉ. Khi chọn rau củ, bắp cải, củ cải trắng, các loại nấm và sợi nưa giúp tăng cảm giác no mà không cung cấp nhiều năng lượng.

Tuy nhiên, người muốn giảm cân cần cảnh giác với đậu phụ đông lạnh và quẩy chiên giòn. Cấu trúc xốp của hai món này hút lượng lớn chất béo cùng muối khi nhúng vào nồi nước dùng đậm vị như lẩu cay Tứ Xuyên, khiến cơ thể vô tình nạp thêm nhiều calo.

Nước chấm cũng là nguồn năng lượng dư thừa ít người để ý. Một thìa sốt sa tế cung cấp gần 110 calo; việc liên tục chấm sốt sẽ khiến tổng năng lượng bữa ăn tăng vọt. Thay vì dùng sa tế béo ngậy, ông Xiao khuyến khích pha nước chấm bằng xì dầu kết hợp hành lá, củ cải trắng bào nhuyễn và ớt tươi.

Riêng Sở Y tế Đài Loan cũng cảnh báo các loại nước dùng nhiều mỡ như lẩu dưa chua thịt ba chỉ hoặc lẩu cay chứa lượng natri rất cao, do đó người dân nên ưu tiên nước lẩu thanh đạm từ củ quả, tảo bẹ và hạn chế húp nước dùng.

Lẩu bò sa tế. Ảnh: Bùi Thủy

Thứ tự đưa thức ăn vào cơ thể giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định nồng độ đường huyết. Thực khách nên ăn thịt nạc, trứng, đậu phụ cùng rau xanh trước nhằm làm chậm tốc độ hấp thu đường, sau đó mới ăn tinh bột như cơm, mì hoặc miến.

Lượng tinh bột nạp vào cần tính toán dựa trên mức độ vận động trong ngày. Vào những ngày tập luyện thể thao cường độ cao, người ăn có thể dùng khẩu phần vừa phải cơm trắng, miến đậu xanh, hoặc thỏa mãn cơn thèm bằng gói mì ăn liền, miếng dồi huyết nếp. Ngược lại, trong những ngày ít vận động thể chất, thực khách cần cắt giảm tinh bột, bù lại bằng cách tăng khẩu phần rau xanh và đạm thực vật.

Hiện tượng cơ thể tăng vọt 1-2 kg ngay sáng hôm sau bữa lẩu thường khiến nhiều người hoang mang. Bác sĩ Xiao giải thích đây thực chất là tình trạng tích nước tạm thời do cơ thể giữ muối từ nước lẩu mặn, kết hợp với lượng carbohydrate dự trữ dưới dạng glycogen (mỗi gram glycogen giữ khoảng 3 gram nước), không phải toàn bộ số cân nặng đó biến thành mỡ thừa sau một đêm.

Chuyên gia nhấn mạnh giảm cân bền vững không đòi hỏi phải đoạn tuyệt với món ăn yêu thích, mà cốt lõi nằm ở việc chọn lọc nguyên liệu lành mạnh, kiểm soát khẩu phần và duy trì vận động đều đặn mỗi ngày.