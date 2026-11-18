Không ít phụ nữ từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi chỉ một cơn ho, cái hắt hơi, tràng cười lớn hay động tác mang vật nặng cũng khiến nước tiểu bất ngờ rỉ ra ngoài. Một số người cho rằng đây là hậu quả khó tránh sau sinh nở hoặc do tuổi tác nên âm thầm chấp nhận, thậm chí phải sử dụng băng vệ sinh hằng ngày để đối phó.

Thực tế, són tiểu không phải tình trạng phụ nữ buộc phải sống chung. Đây là vấn đề sức khỏe khá phổ biến, có thể ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống. Việc thăm khám giúp xác định nguyên nhân, mức độ són tiểu và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Ảnh minh họa.

Vì sao phụ nữ dễ bị són tiểu khi ho, cười hoặc hắt hơi?

Ở người bình thường, cơ sàn chậu cùng các mô nâng đỡ niệu đạo có nhiệm vụ hỗ trợ giữ niệu đạo đóng kín, giúp kiểm soát hoạt động tiểu tiện. Khi hệ thống nâng đỡ này bị suy yếu, khả năng giữ nước tiểu có thể giảm, đặc biệt mỗi khi áp lực ổ bụng tăng đột ngột.

Đây là cơ chế thường gặp của són tiểu khi gắng sức. Tình trạng này có thể xuất hiện khi người bệnh ho, hắt hơi, cười lớn, chạy nhảy hoặc mang vác vật nặng.

Mức độ són tiểu ở mỗi người không giống nhau. Có phụ nữ chỉ rỉ vài giọt nước tiểu khi ho mạnh, nhưng cũng có người bị rò rỉ nhiều hơn khi vận động hoặc thay đổi tư thế. Dù biểu hiện nặng hay nhẹ, nếu tình trạng lặp đi lặp lại, chị em không nên chủ quan.

Ai có nguy cơ bị són tiểu khi ho, hắt hơi?

Theo các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương, bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể gặp tình trạng són tiểu, tuy nhiên nguy cơ thường cao hơn ở một số nhóm đối tượng.

Phụ nữ mang thai và sinh nhiều lần: Đây là nhóm có nguy cơ phổ biến. Quá trình mang thai và sinh nở có thể khiến cơ sàn chậu bị giãn hoặc tổn thương, làm giảm khả năng nâng đỡ bàng quang và niệu đạo.

Phụ nữ sau mãn kinh: Sự suy giảm nội tiết tố estrogen có thể khiến các mô vùng âm đạo và niệu đạo mất dần độ đàn hồi, làm tăng nguy cơ xuất hiện tình trạng són tiểu.

Người thừa cân, béo phì: Trọng lượng cơ thể lớn làm gia tăng áp lực thường xuyên lên sàn chậu, từ đó làm tăng nguy cơ rò rỉ nước tiểu.

Người bị ho mạn tính hoặc táo bón kéo dài: Tình trạng ho và rặn thường xuyên khiến áp lực ổ bụng tăng lặp đi lặp lại, gây áp lực lên hệ thống nâng đỡ sàn chậu.

Người thường xuyên mang vác vật nặng: Hoạt động này có thể làm tăng áp lực lên vùng sàn chậu, khiến tình trạng són tiểu dễ xuất hiện hơn ở những người có cơ nâng đỡ đã suy yếu.

Ngoài ra, một số phụ nữ có cơ sàn chậu yếu bẩm sinh hoặc suy yếu theo quá trình lão hóa tự nhiên cũng có nguy cơ gặp tình trạng này.

Ảnh minh họa.

Són tiểu khi ho, hắt hơi: Khi nào cần đi khám?

Nhiều phụ nữ có tâm lý ngại ngùng, e dè khi chia sẻ về tình trạng són tiểu, đặc biệt khi vấn đề xuất hiện sau sinh hoặc ở tuổi trung niên. Tuy nhiên, việc âm thầm chịu đựng hoặc tự tìm cách đối phó có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Người bệnh nên đi khám khi tình trạng són tiểu kéo dài nhiều tuần, xuất hiện thường xuyên hoặc bắt đầu ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, cần thăm khám sớm nếu lượng nước tiểu rò rỉ ngày càng tăng hoặc xuất hiện kèm các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu khó, tiểu ra máu, đau vùng bụng dưới hoặc sốt. Đây có thể là dấu hiệu của những vấn đề sức khỏe khác cần được kiểm tra và chẩn đoán.

Cách cải thiện tình trạng són tiểu khi ho và hắt hơi

Theo các chuyên gia hệ thống nhà thuốc Long Châu, khi gặp tình trạng són tiểu lúc ho, hắt hơi, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân. Một số biện pháp có thể được áp dụng để cải thiện tình trạng này gồm:

Thay đổi lối sống: Duy trì cân nặng hợp lý, uống đủ nước và không hút thuốc. Người bệnh cũng nên hạn chế caffeine và rượu nếu những loại đồ uống này khiến triệu chứng trở nên khó kiểm soát hơn.

Điều chỉnh chế độ ăn uống: Hạn chế các loại thực phẩm, đồ uống có thể kích thích bàng quang ở một số người, chẳng hạn thức ăn cay, nước có ga và đồ uống chứa caffeine.

Tập luyện cơ sàn chậu: Các bài tập Kegel giúp tăng cường sức mạnh cơ sàn chậu, hỗ trợ cải thiện khả năng kiểm soát nước tiểu. Người bệnh nên tập đúng kỹ thuật và duy trì đều đặn để đạt hiệu quả.

Tập đi tiểu theo giờ: Thiết lập lịch trình đi tiểu cố định có thể giúp người bệnh chủ động hơn trong việc kiểm soát hoạt động tiểu tiện. Tuy nhiên, phương pháp này cần được lựa chọn tùy theo dạng són tiểu và hướng dẫn của nhân viên y tế.

Điều trị y tế: Trong một số trường hợp, khi các biện pháp bảo tồn không mang lại hiệu quả như mong muốn, bác sĩ có thể cân nhắc những phương pháp điều trị chuyên sâu hơn. Với trường hợp phù hợp, phẫu thuật có thể được đề nghị để khắc phục tình trạng són tiểu.