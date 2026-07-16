5 việc nên làm mỗi ngày giúp giảm nguy cơ ung thư

Nguy cơ mắc ung thư chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có tuổi tác, di truyền và lối sống. Dù không thể thay đổi tuổi tác hay yếu tố di truyền, việc duy trì những thói quen lành mạnh mỗi ngày có thể góp phần phòng ngừa nhiều trường hợp ung thư. Dưới đây là 5 thói quen đơn giản có thể duy trì thường xuyên.

Ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt

Theo Healthline, chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Chất xơ còn hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Nên ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong bữa ăn hằng ngày, đồng thời hạn chế thịt chế biến sẵn, thịt đỏ và các thực phẩm nhiều đường hoặc chất béo bão hòa.

Duy trì vận động

Hoạt động thể chất đều đặn không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần điều hòa hormone, giảm viêm và cải thiện chức năng miễn dịch. Theo Mayo Clinic, người trưởng thành nên dành ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa hoặc 75 phút vận động cường độ mạnh mỗi tuần để tăng cường sức khỏe và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, bao gồm một số loại ung thư.

Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, tập gym hoặc tập yoga đều là những lựa chọn phù hợp nếu được duy trì thường xuyên.

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, góp phần nâng cao sức khỏe và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Ảnh: Bảo Bảo

Giữ cân nặng ở mức khỏe mạnh

Theo Medical News Today, thừa cân và béo phì là những yếu tố làm tăng nguy cơ của nhiều loại ung thư như ung thư vú sau mãn kinh, đại trực tràng, gan, thận và thực quản. Duy trì cân nặng hợp lý thông qua chế độ ăn cân bằng và vận động thường xuyên là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

Thay vì áp dụng các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, các chuyên gia khuyến khích xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh và kiểm soát khẩu phần trong thời gian dài.

Không hút thuốc và hạn chế rượu bia

Thuốc lá có liên quan đến ung thư phổi, khoang miệng, thanh quản, thực quản, tụy, bàng quang và nhiều cơ quan khác. Bên cạnh đó, giảm hoặc tránh uống rượu bia cũng giúp hạn chế nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

Bảo vệ da dưới ánh nắng

Tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời hoặc giường tắm nắng làm tăng nguy cơ ung thư da. Nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên, mặc quần áo che chắn, đội mũ rộng vành và hạn chế ở ngoài trời trong khoảng thời gian nắng gắt từ 10h đến 16h.

Thói quen chống nắng không chỉ giúp giảm nguy cơ ung thư da mà còn góp phần hạn chế lão hóa sớm và tổn thương da do ánh nắng.