5 thực phẩm thường được Đông y dùng để dưỡng thận

Thận là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như lọc máu, đào thải chất thải, điều hòa huyết áp và cân bằng nước - điện giải trong cơ thể. Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lý cũng góp phần dưỡng thận khỏe mạnh.

1. Gợi ý một số thực phẩm dưỡng thận

1.1. Thịt cừu dưỡng thận

Theo y học cổ truyền, thịt cừu có tính ấm, thường được sử dụng trong các món ăn bồi bổ cơ thể vào mùa lạnh. Thực phẩm này cung cấp lượng protein khá cao cùng nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, selen và vitamin nhóm B.

Đông y cho rằng thịt cừu có tác dụng ôn thận, trợ dương, hỗ trợ cải thiện các biểu hiện như lạnh chân tay, đau mỏi thắt lưng, cơ thể suy nhược. Trong các bài thuốc và món ăn dưỡng sinh, thịt cừu thường được kết hợp với kỷ tử, táo đỏ hoặc hoàng kỳ. Tuy nhiên, người mắc bệnh gout, rối loạn mỡ máu hoặc các bệnh lý tim mạch cần sử dụng với lượng phù hợp theo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Một số thực phẩm dưỡng thận, tốt cho sức khỏe.

1.2 Mè đen

Trong y học cổ truyền, mè đen thường được sử dụng với mục đích bổ gan thận, dưỡng huyết và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. Mè đen là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa protein, chất béo không bão hòa, vitamin E, vitamin A cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt và phốt pho. Các chất chống oxy hóa có trong mè đen cũng giúp giảm tác động của các gốc tự do lên tế bào.

Ngoài ra, hàm lượng khoáng chất phong phú trong mè đen góp phần duy trì sức khỏe xương và hỗ trợ các hoạt động chuyển hóa bình thường của cơ thể.

1.3 Hoài sơn

Hoài sơn (củ mài, sơn dược) là vị thuốc và thực phẩm được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền. Loại củ này cung cấp carbohydrate, một lượng nhỏ protein, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Theo Đông y, hoài sơn có tác dụng kiện tỳ, ích phế, bổ thận, thường được dùng trong các món ăn dưỡng sinh dành cho người cao tuổi, người suy nhược hoặc mới hồi phục sức khỏe.

Ngoài ra, hoài sơn còn chứa chất xơ và một số hợp chất thực vật có lợi, góp phần hỗ trợ chức năng tiêu hóa, tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát đường huyết khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối.

1.4 Đậu đen

Đậu đen từ lâu đã được xem là một trong những thực phẩm gắn liền với sức khỏe thận trong y học cổ truyền. Nhiều tài liệu cổ ghi nhận đậu đen có tác dụng bổ gan thận, dưỡng huyết và hỗ trợ cải thiện thị lực. Xét dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, đậu đen chứa nguồn protein thực vật chất lượng, chất xơ, vitamin nhóm B cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin tạo nên màu đen đặc trưng của hạt.

Các chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm stress oxy hóa, một trong những yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính. Vì vậy, đậu đen thường được khuyến khích bổ sung trong chế độ ăn lành mạnh.

1.5 Cá chạch

Cá chạch là thực phẩm phổ biến ở nhiều nước châu Á. Loại cá này cung cấp protein, canxi, kẽm, selen và nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể. Theo y học cổ truyền, cá chạch có tác dụng bổ trung ích khí, hỗ trợ tăng cường thể lực và bồi bổ cơ thể. Một số nghiên cứu cũng cho thấy protein chất lượng cao từ cá có lợi cho việc duy trì khối cơ và sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng protein phù hợp trong khẩu phần ăn hằng ngày.

2. Những sai lầm thường gặp khi dưỡng thận

Nhiều người quan tâm đến việc bổ thận nhưng lại mắc phải những quan niệm chưa chính xác.

2.1. Chỉ chú trọng thực phẩm bổ dưỡng: Việc ăn nhiều thực phẩm được cho là bổ thận nhưng thiếu vận động, thường xuyên thức khuya, hút thuốc hoặc uống nhiều rượu bia sẽ khó mang lại hiệu quả như mong muốn.

2.2. Lạm dụng thực phẩm chức năng: Không ít người tin rằng càng dùng nhiều sản phẩm bổ thận càng tốt. Trên thực tế, việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc dùng quá mức có thể gây ảnh hưởng đến gan, thận và sức khỏe nói chung.

2.3. Bỏ qua sự khác biệt của từng người: Nhu cầu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe ở mỗi người không giống nhau. Người mắc bệnh thận, đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch cần có chế độ ăn riêng theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

2.4. Tin vào các bài thuốc truyền miệng: Nhiều phương pháp được quảng cáo là giúp "bổ thận cấp tốc" hoặc "phục hồi thận hoàn toàn" nhưng không có cơ sở khoa học. Việc tự ý áp dụng có thể làm chậm quá trình điều trị bệnh.