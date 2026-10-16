5 thói quen buổi tối âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe thận nhưng nhiều người Việt vẫn mắc

Suy thận có thể tiến triển âm thầm, người trẻ không nên chủ quan

Theo Sohu, một người đàn ông 55 tuổi họ Vương, sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc), được người quen biết đến với lối sống năng động và thói quen chạy bộ suốt 10 năm. Tuy nhiên, ông bất ngờ đổ gục khi đang chạy và được chẩn đoán suy thận cấp.

Theo thông tin được đăng tải, ông Vương thường thức khuya, ăn vặt, uống rượu vào buổi tối và tập luyện cường độ cao. Ông cũng từng gặp tình trạng tiểu đêm, nước tiểu có bọt nhưng không đi kiểm tra sức khỏe.

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Từ trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa thận Hung Yung Hsiang tại Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo người dân cần chú ý đến những thói quen sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thận nếu duy trì kéo dài hoặc thực hiện quá mức.

Trên thực tế, bệnh thận mạn có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài. Ở giai đoạn sớm, người bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng nên dễ bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe. Khi chức năng thận suy giảm đáng kể, các biểu hiện như phù, mệt mỏi, thay đổi lượng nước tiểu hoặc rối loạn điện giải mới có thể xuất hiện.

Các yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận mạn gồm đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, béo phì, tiền sử tổn thương thận cấp và một số bệnh lý thận có sẵn. Vì vậy, không nên quy kết một thói quen riêng lẻ là nguyên nhân trực tiếp gây suy thận nếu chưa có đủ bằng chứng.

5 thói quen buổi tối có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thận

Theo Phụ nữ mới, bác sĩ Zhang Xin tại Bệnh viện trực thuộc của Đại học Xi'an Jiaotong (Trung Quốc) nhắc nhở, dù ở tuổi nào cũng cần từ bỏ ngay 5 thói quen sau để bảo vệ gan và thận:

Thức khuya kéo dài

Thức khuya để làm việc hoặc sử dụng điện thoại kéo dài có thể gây thiếu ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và nếp sinh hoạt. Người dân nên ngủ đủ giấc, duy trì giờ ngủ hợp lý, đồng thời kiểm soát huyết áp, đường huyết và cân nặng để giảm nguy cơ mắc bệnh thận.

Ăn khuya, ăn nhiều đồ ăn nhanh

Mì ăn liền, đồ nướng, thức ăn chế biến sẵn thường chứa nhiều muối. Tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, từ đó tăng nguy cơ tổn thương thận. Ăn khuya thường xuyên với thực phẩm giàu chất béo, đường và năng lượng còn dễ gây tăng cân, béo phì, làm tăng nguy cơ đái tháo đường và bệnh thận mạn.

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Uống rượu bia vào buổi tối

Uống rượu bia có thể làm gián đoạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến gan và sức khỏe tổng thể. Uống nhiều, đặc biệt khi cơ thể mất nước, có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp ở người có yếu tố nguy cơ. Người dân nên hạn chế rượu bia, không dùng đồ uống có cồn để hỗ trợ giấc ngủ và chú ý bổ sung nước phù hợp.

Nhịn tiểu vì ngại thức dậy giữa đêm

Nhịn tiểu thường xuyên không phải nguyên nhân trực tiếp gây suy thận ở mọi người, nhưng tình trạng bí tiểu hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Nếu thường xuyên tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu khó hoặc có cảm giác tiểu không hết, người dân nên đi khám để xác định nguyên nhân, không tự ý hạn chế uống nước quá mức.

Tự ý dùng thuốc, thực phẩm chức năng

Một số thuốc giảm đau kháng viêm không steroid (NSAID) có thể gây tổn thương thận, nhất là khi dùng liều cao, kéo dài hoặc ở người mất nước, mắc bệnh thận. Thực phẩm chức năng không rõ thành phần cũng tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, người dân không nên tự ý dùng thuốc kéo dài, phối hợp nhiều loại thuốc hoặc sử dụng sản phẩm quảng cáo có tác dụng "thải độc", "bổ thận" khi chưa được tư vấn. Người mắc bệnh thận, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường nên hỏi bác sĩ trước khi dùng thêm thuốc và thực phẩm chức năng.

3 biến chứng đáng sợ của suy thận

Theo các chuyên gia Bệnh viện Medlatec, suy thận có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, mức độ tổn thương thận và tình trạng sức khỏe của từng người.

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Ảnh hưởng đến hệ tim mạch

Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải muối và nước dư thừa bị ảnh hưởng, khiến dịch tích tụ trong cơ thể và làm tăng huyết áp. Tình trạng tăng huyết áp kéo dài lại có thể khiến tổn thương thận nghiêm trọng hơn.

Người mắc bệnh thận mạn cũng có nguy cơ cao gặp các biến chứng tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Trường hợp dịch tích tụ quá nhiều, người bệnh có thể bị phù phổi hoặc suy tim, đặc biệt khi bệnh tiến triển nặng.

Gây rối loạn chuyển hóa

Thận có vai trò duy trì cân bằng nước, điện giải và hỗ trợ điều hòa nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, người bệnh có thể gặp các biến chứng như rối loạn điện giải, thiếu máu, toan chuyển hóa và suy dinh dưỡng. Những tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và cần được theo dõi, điều trị phù hợp.

Làm tăng nguy cơ tử vong, giảm tuổi thọ

Ở giai đoạn cuối, suy thận không được điều trị có thể dẫn đến những biến chứng đe dọa tính mạng như rối loạn điện giải nghiêm trọng, toan chuyển hóa và biến chứng tim mạch. Ngay cả khi được điều trị, người bệnh vẫn có nguy cơ gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn so với người có chức năng thận bình thường. Việc phát hiện sớm, tuân thủ điều trị và kiểm soát tốt các bệnh nền có vai trò quan trọng trong việc làm chậm tiến triển của bệnh.

Cách phòng ngừa nguy cơ suy thận

Để giảm nguy cơ mắc bệnh thận và hạn chế tổn thương thận tiến triển, mỗi người nên duy trì chế độ ăn uống cân đối, tăng cường rau xanh, trái cây phù hợp và hạn chế muối. Lượng nước cần bổ sung tùy thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe; người đã mắc bệnh thận hoặc suy tim cần thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ, không áp dụng cứng nhắc mức 2 lít mỗi ngày.

Bên cạnh đó, cần kiểm soát tốt các bệnh nền như đái tháo đường và tăng huyết áp; duy trì vận động thể lực, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá và khám sức khỏe định kỳ nếu có yếu tố nguy cơ.

Người dân không nên tự ý sử dụng thuốc hoặc ngừng các thuốc đang được kê đơn, đặc biệt là thuốc có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Với người mắc bệnh thận, việc dùng thuốc cần được bác sĩ đánh giá và hướng dẫn cụ thể.