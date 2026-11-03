5 sai lầm ăn trái cây có thể âm thầm 'bức tử' quả thận

Bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yong-xiang (Đài Loan, Trung Quốc) vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng nhiều người tổn hại thận nghiêm trọng do ăn hoa quả sai cách. Hong Yong-xiang là chuyên gia Thận học và Nội khoa nổi tiếng, hiện điều hành phòng khám chuyên khoa thận cùng trung tâm lọc máu tư nhân tại Đài Bắc. Ông thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình và chuyên trang y tế uy tín nhằm tư vấn cách phòng ngừa suy thận, kiểm soát axit uric và ăn uống khoa học cho cộng đồng.

Bác sĩ Hong nhận định không ít người lầm tưởng ăn hoa quả thay bữa chính giúp bổ sung vitamin C và các hợp chất thực vật bảo vệ cơ quan bài tiết. Tuy nhiên, việc dung nạp sai phương pháp vô tình biến loại thực phẩm này thành nguồn độc tố.

Theo bác sĩ Hong, thủ phạm chính gây tổn thương thận bắt nguồn từ đường fructose trong quả chín. Việc nạp ồ ạt loại đường này vắt kiệt năng lượng tế bào, kích thích cơ thể sản sinh lượng lớn axit uric và kích hoạt phản ứng viêm. Quá trình viêm kéo dài làm co thắt mạch máu nuôi thận, xơ hóa các ống thận nhỏ và đẩy nhanh tiến trình suy giảm chức năng lọc máu.

Bác sĩ Hong chỉ ra năm thói quen ăn uống gây hại phổ biến. Sai lầm đầu tiên là ăn dồn dập lượng lớn quả ngọt trong một thời điểm, khiến thận quá tải xử lý và làm nồng độ axit uric tăng vọt, phá hủy các vi mạch.

Thứ hai là thói quen ép lấy nước uống. Quá trình ép loại bỏ màng chất xơ vốn giữ nhiệm vụ hãm tốc độ hấp thu đường, khiến fructose tràn vào máu nhanh tương đương việc uống nước đường trực tiếp, chưa kể một ly nước ép gom trọn lượng đường của nhiều quả.

Thói quen thứ ba là dùng hoa quả sấy khô. Nhiệt độ sấy cô đặc lượng đường tự nhiên, biến một nắm nhỏ quả khô thành quả bom đường tương đương nhiều trái tươi dù nhà sản xuất ghi nhãn không thêm đường.

Thứ 4, việc thường xuyên chuộng các loại quả nhiệt đới đậm vị ngọt như xoài, vải, dưa lưới, dứa duy trì môi trường fructose cao liên tục trong cơ thể.

Lạm dụng trái cây ngọt, uống nước ép đậm đặc hay ăn quả mốc khiến thận quá tải chuyển hóa. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Cuối cùng, việc ăn quả non chứa nhiều hợp chất tannin hoặc quả chớm mốc đe dọa trực tiếp mô thận. Ở trái cây nhiễm nấm, độc tố vi nấm mycotoxin xâm lấn toàn bộ phần thịt quả dù mắt thường mới thấy một đốm đen nhỏ; việc cắt gọt góc hỏng rồi ăn phần còn lại vẫn đưa độc tố vào cơ thể.

Để hấp thu dinh dưỡng mà không gây gánh nặng cho hệ bài tiết, chuyên gia thận khuyến cáo người dân tuân thủ ba nguyên tắc cốt lõi. Người dùng nên ăn hoa quả tươi nguyên miếng nhằm giữ trọn chất xơ làm chậm hấp thu đường, giới hạn tổng lượng ăn mỗi ngày trong khoảng hai khẩu phần, tương đương kích thước hai nắm tay.

Người dân cần ưu tiên nhóm quả ít ngọt chứa lượng fructose thấp như táo, anh đào chua, việt quất, nam việt quất, mận roi, hạn chế nhóm nhiều đường và giàu kali. Khi phát hiện quả có dấu hiệu mốc, thối rữa hoặc mềm nhũn, người dùng phải loại bỏ ngay toàn bộ, tuyệt đối không gọt bỏ phần hỏng để ăn tiếp.