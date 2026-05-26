4 thức uống tưởng giải khát nhưng càng khiến cơ thể mất nước

Nước tăng lực

"Vì nước tăng lực đôi khi được quảng cáo là dùng trong khi tập luyện, nhiều người lầm tưởng chúng có tác dụng bù nước", Melissa Mitri, tác giả viết về dinh dưỡng và là chủ sở hữu của Melissa Mitri Nutrition (Mỹ), giải thích. "Tuy nhiên, một số loại nước tăng lực có thể chứa các thành phần có tác dụng lợi tiểu, chẳng hạn như axit amin taurine".

Taurine thường được thêm vào như một chất tăng cường hiệu suất, nhưng nó có thể dẫn đến mất nước do làm tăng tiểu tiện và đổ mồ hôi. Thêm vào đó, nhiều loại nước tăng lực chứa hàm lượng caffeine cao (đôi khi nhiều hơn hai tách cà phê) càng làm tăng thêm tình trạng mất nước.

Nước ép trái cây 100%

Chuyên gia dinh dưỡng Mitri cho biết dù ngày càng có nhiều loại nước ép giảm đường xuất hiện trên thị trường, không ít sản phẩm gắn nhãn "100% nước ép trái cây" vẫn chứa lượng đường bổ sung khá cao.

"Thỉnh thoảng uống sẽ không gây vấn đề lớn, nhưng nếu dùng thường xuyên, nước ép có thể làm tăng đường huyết. Khi đó, thận phải hoạt động nhiều hơn để đào thải lượng đường dư thừa ra khỏi cơ thể, khiến bạn đi tiểu nhiều hơn", cô nói.

Việc nạp các loại đồ uống nhiều đường như nước ép trái cây có thể khiến đường huyết tăng đột ngột. Cơ thể sau đó phải điều chỉnh để đưa đường huyết trở lại mức bình thường, kéo theo tình trạng mất nước nhiều hơn. Vì vậy, nước ép trái cây nên được uống với lượng vừa phải hoặc pha loãng cùng nước, thay vì dùng như nguồn bổ sung nước chính cho cơ thể.

Ảnh: hydratis

Sinh tố và nước ép xanh bán sẵn

Theo chuyên gia dinh dưỡng Mitri, các loại sinh tố và nước ép xanh pha sẵn thường chứa lượng lớn trái cây hoặc chất tạo ngọt bổ sung bên cạnh rau củ, khiến hàm lượng đường cao hơn nhiều so với vẻ ngoài "lành mạnh".

"Lượng đường trong những loại đồ uống này có thể góp phần gây mất nước nếu bạn uống nhiều lần trong ngày hoặc dùng chúng thay nước lọc", Mitri cho biết.

Trong khi sinh tố tự làm với thành phần cân đối vẫn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, nhiều sản phẩm bán sẵn lại chứa nhiều đường nhưng ít chất xơ. Điều này dễ khiến đường huyết tăng nhanh tương tự nước ép trái cây.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa cần loại bỏ hoàn toàn sinh tố hay nước ép xanh khỏi thực đơn. Chúng vẫn có thể là món ăn nhẹ giúp bổ sung năng lượng, nhưng không nên được xem là nguồn cung cấp nước chính cho cơ thể.

Các loại cà phê chứa nhiều caffeine

Chuyên gia dinh dưỡng Mitri cho biết tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể khiến cơ thể mất nước do làm tăng tiết mồ hôi hoặc đi tiểu nhiều hơn. "Với đa số người, uống một đến hai cốc cà phê khoảng 240 ml thường không gây vấn đề. Tuy nhiên, nếu uống hơn bốn cốc mỗi ngày, cơ thể có thể bị mất nước nhiều hơn", chuyên gia nói.

Khả năng dung nạp caffeine ở mỗi người là khác nhau. Dù vậy, để duy trì đủ nước cho cơ thể, bạn nên cân bằng các loại đồ uống chứa caffeine bằng cách uống thêm nhiều nước lọc trong ngày.

Các đồ uống tốt nhất để bù nước

Nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để bổ sung nước cho cơ thể. Theo chuyên gia dinh dưỡng Mitri, nước lọc nguyên chất hoặc nước tạo hương tự nhiên bằng chanh, quýt hay bạc hà đều phù hợp.

Nếu không thích nước lọc thông thường, bạn có thể thêm lát trái cây hoặc thảo mộc để tạo vị mà không cần thêm đường. Nước có gas không đường cũng là lựa chọn thay thế phù hợp.

Với nước điện giải, Mitri cho biết chúng thường không cần thiết trừ khi bạn đổ nhiều mồ hôi hoặc tập luyện hơn một giờ mỗi ngày. Trong những trường hợp đó, một khẩu phần mỗi ngày có thể hỗ trợ bù nước tốt hơn.