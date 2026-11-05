4 huyệt vị càng day ấn càng khỏe mạnh

Y học cổ truyền Trung Quốc xem một số huyệt vị như "nút bấm" giúp cơ thể khỏe mạnh. Day ấn đều đặn các huyệt này được cho là góp phần bồi bổ thể trạng, phòng ngừa bệnh tật.

Huyệt Quan nguyên

Huyệt Quan nguyên nằm dưới rốn khoảng bốn ngón tay khép lại. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, huyệt này có tác dụng bồi bổ nguyên khí, củng cố sức khỏe. Day ấn, xoa bóp hoặc hơ ngải cứu tại đây được cho là giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.

Người xưa xem Quan nguyên là nơi hội tụ âm dương trong cơ thể. Lão Tử từng gọi đây là "cánh cửa huyền diệu dẫn đến mọi điều kỳ diệu".

Kích thích huyệt Quan nguyên có thể điều hòa hoạt động nội tiết, tác động đến quá trình trao đổi chất. Tác động này được mô tả là có tính hai chiều: làm giảm hoạt động quá mức và tăng cường chức năng suy yếu.

Y học cổ truyền thường sử dụng phương pháp day ấn, hơ ngải cứu huyệt Quan nguyên để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan hệ tiết niệu, sinh sản và rối loạn chuyển hóa, như suy giảm chức năng thận, tử cung lạnh gây vô sinh, đau bụng kinh và tiểu đường. Người khỏe mạnh cũng có thể dùng ngón tay day nhẹ huyệt này trước khi đi ngủ mỗi tối.

Huyệt Hợp cốc

Huyệt Hợp cốc nằm ở vùng lõm giữa ngón cái và ngón trỏ. Trong y học cổ truyền Trung Quốc có câu "mặt miệng dùng Hợp cốc", ý nói huyệt này thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị các vấn đề ở vùng mặt và khoang miệng. Tuy nhiên, công dụng của Hợp cốc không dừng ở vùng đầu mặt.

Việc kích thích huyệt Hợp cốc có thể tăng cường đáng kể chức năng miễn dịch của cơ thể, giúp bạch cầu cải thiện đáng kể khả năng thực bào, với hiệu quả được mô tả là tăng gấp ba lần.

Huyệt Nội quan

Huyệt Nội quan nằm ở mặt trong cổ tay, cách nếp gấp cổ tay khoảng ba ngón tay.

Theo y học hiện đại, tim là trung tâm của hệ tuần hoàn. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, tim được xem là cơ quan đứng đầu trong các tạng phủ, chi phối hoạt động tinh thần và cảm xúc của con người. Vì vậy, tim khỏe được cho là giúp cơ thể cường tráng.

Y học hiện đại xác định tim là trung tâm của hệ tuần hoàn máu. Trong khi đó, y học cổ truyền coi tim là cơ quan đứng đầu trong các tạng phủ, giữ vai trò điều hòa hoạt động tinh thần và ý thức. Tim khỏe giúp cơ thể duy trì sức khỏe tốt.

Từ hơn 3.000 năm trước, người xưa đã biết đến huyệt Nội Quan và tin huyệt này có tác dụng bảo vệ tim. Huyệt nằm ở mặt trong cẳng tay, cách nếp gấp cổ tay khoảng ba ngón tay, thuộc kinh Tâm bào.

Theo y học cổ truyền, Tâm bào được xem là cơ quan bảo vệ tim, thay tim gánh chịu những tác động gây bệnh. Vì vậy, day bấm huyệt Nội Quan được cho là có thể hỗ trợ cải thiện các bệnh tim mạch như bệnh mạch vành, huyết áp cao, đồng thời giảm đau thắt ngực, tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực và mất ngủ.

Huyệt Túc tam lý

Người xưa có câu "dân dĩ thực vi thiên", nghĩa là "dân lấy việc ăn làm đầu". Quan niệm này tương đồng với y học cổ truyền Trung Quốc, vốn xem tỳ vị là nền tảng sức khỏe sau khi sinh ra. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp chuyển hóa thức ăn thành khí huyết nuôi cơ thể, tạo nền tảng để duy trì thể trạng tốt.

Huyệt Túc tam lý nằm dưới đầu gối, lệch ra phía ngoài khoảng bốn ngón tay. Theo y học cổ truyền, day ấn huyệt này có tác dụng điều hòa tỳ vị, bồi bổ cơ thể, lưu thông khí huyết và hỗ trợ loại bỏ các yếu tố gây bệnh.

Một số nghiên cứu cho thấy hơ ngải cứu ở huyệt Túc tam lý có thể kích thích nhu động ruột, tăng hoạt động của các enzyme tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng và tiêu hóa tốt hơn.

Ngoài ra, huyệt Túc tam lý còn được cho là có lợi cho hoạt động của não, tim và hệ nội tiết. Người khỏe mạnh có thể day ấn thường xuyên để chăm sóc sức khỏe.