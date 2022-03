Xem phim khiêu dâm thường xuyên dễ khiến đàn ông "bất lực"

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng xem phim khiêu dâm khiến đàn ông dễ trở nên “bất lực”, nhưng lại giúp phụ nữ cải thiện tình trạng “lãnh đạm”.

Xem phim khiêu dâm thường xuyên dễ khiến cho đàn ông trở nên tự ti và " bất lực"

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng việc xem phim khiêu dâm thường xuyên có thể gây ra những tác động có hại đến đời sống tình dục của nam giới, khiến họ tự ti, rối loạn cương dương và không thể làm thỏa mãn người tình của mình.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychological Medicine, đã khảo sát hơn 20.000 người trưởng thành trong cộng đồng nói tiếng Pháp trong khoảng thời gian hai năm để xác định kết quả.

Các nhà nghiên cứu ban đầu phân phát một bảng câu hỏi về tần suất xem phim khiêu dâm cho các tình nguyện viên, dựa trên ba mục chính: năng lực tình dục, chức năng tình dục và sự thỏa mãn tình dục. 12 tháng sau, các tình nguyện viên lại được phát một bảng câu hỏi khác, và cuộc khảo sát kết thúc sau một năm tiếp theo.

Nghiên cứu cho thấy rằng, theo thời gian, một người đàn ông càng xem nhiều phim khiêu dâm, thì anh ta càng có nhiều khả năng suy giảm chức năng tình dục. Những người xem phim khiêu dâm thường xuyên gặp nhiều vấn đề hơn trong việc duy trì cương cứng và xuất tinh. Và, dần dần, đàn ông có thể “thăng hoa” khi xem phim “hạng nặng”, nhưng lại ít ham muốn hơn khi quan hệ tình dục thực sự. Điều này chỉ ra những ảnh hưởng của phim khiêu dâm đến 2 khía cạnh: năng lực tình dục bản thân và sự thỏa mãn.

Đối với Brad Salzman, người sáng lập Trung tâm Nghiện Tình dục New York, điều này hoàn toàn không đáng ngạc nhiên. Ông chia sẻ với tờ The New York Post rằng ông đã điều trị cho nhiều người đàn ông mắc chứng rối loại đời sống tình dục vì phim khiêu dâm. “Tôi đã thấy những người đàn ông xem phim khiêu dâm từ 8 đến 10 tiếng một ngày, và đó dường như là công việc hàng ngày thứ hai của họ vậy” Salzman nói.

Salzman cũng cho biết, cuộc khảo sát không nhằm mục đích tìm hiểu tại sao một số đàn ông đó lại thích xem phim khiêu dâm, nhưng ảnh hưởng của loại phim này hoàn toàn khác nhau đối với những người khác nhau. Salzman nói:”đối với một số người đàn ông, thậm chí chỉ 15 phút xem phim khiêu dâm mỗi ngày cũng đủ để gây ra vấn đề về tình dục”.

Trong hai thập kỷ qua, vị bác sĩ trị liệu này đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về số lượng bệnh nhân bị rối loạn cương dương do phim khiêu dâm, còn được gọi là hội chứng PIED, bao gồm rất nhiều nam giới ở độ tuổi từ 20 tới 30. Và những người này đã xem quá nhiều nội dung “kinh dị” trên internet đến nỗi họ không thể tìm thấy những cảm giác đó khi quan hệ với bạn tình ngoài đời thực.

Trong khi đó, nghiên cứu Y học Tâm lý cũng khảo sát hàng nghìn phụ nữ, và nhận thấy điều hoàn toàn trái ngược: Phụ nữ xem phim khiêu dâm càng thường xuyên thì càng có nhiều khả năng tăng năng lực tình dục, các chức năng của phụ nữ và sự thỏa mãn.

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể đưa ra giải thích một cách thuyết phục lý do cho phát hiện bất ngờ này, nhưng họ giả thuyết rằng, đó là do phụ nữ thường chỉ thích phim khiêu dâm mang nội dung nhẹ nhàng mà thôi.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, phim khiêu dâm cũng có thể là nguồn gốc làm dấy lên những so sánh tình dục, đặc biệt là đối với nam giới. Ví dụ, việc xem phim khiêu dâm thường xuyên sẽ dễ dẫn đến sự không hài lòng về kích thước dương vật của nam giới. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng cho biết, đàn ông thích xem phim khiêu dâm thể loại “hành sự” hơn những thể loại nhẹ nhàng mà phụ nữ ưa thích có thể vì liên quan đến các hình thức so sánh tình dục khác nhau và kết quả của quá trình quan hệ tình dục.

Salzman cho biết, sau những lần xem phim do các ngôi sao có “của quí” tầm cỡ và thân hình săn chắc biểu diễn, đàn ông thường cảm thấy “yếu đuối”. “Họ bắt đầu tự đặt câu hỏi:”Mình bị sao vậy? Tại sao mình không giống như thế? Ai sẽ muốn quan hệ với mình khi mọi người trong video trông khác xa?”

Thêm vào đó, hầu hết đàn ông đều có suy nghĩ, họ chỉ xem phim khiêu dâm ở mức độ vừa phải, tuy nhiên, theo Salzman, họ rất dễ trở thành người xem thường xuyên và rồi nghiện.

Mặc dù đây là một nghiên cứu mới được tiến hành, tuy nhiên không phải là nghiên cứu đầu tiên và duy nhất. Vào năm 2020, một cuộc khảo sát riêng được trình bày tại Đại hội thường niên của Hiệp hội Tiết niệu Châu Âu đã kết luận rằng, những người đàn ông xem phim khiêu dâm có nhiều khả năng bị rối loạn cương dương hơn. Trước đó, vào năm 2014, một nghiên cứu cho thấy hơn 50% những người xem phim khiêu dâm cho biết họ mất hứng thú với tình dục với bạn tình của họ.

