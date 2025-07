Bật điều hòa ăn cá nướng bằng bếp than, 3 người phụ nữ bất tỉnh, phải đi cấp cứu

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ CO trong máu trong máu của các bệnh nhân cao gấp 10 lần mức cho phép. Đây là vụ ngộ độc khí CO thứ 3 trong tháng tại Chiết Giang liên quan đến việc sử dụng bếp than trong phòng kín bật điều hòa.

Theo Sina, 3 bệnh nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân số 2 Lâm Hải trong tình trạng hôn mê. Theo lời kể của con gái nạn nhân, mẹ em cùng 2 người khác ngồi ăn cá nướng trong phòng khách, điều hòa vẫn bật, bếp than liên tục cháy. Cả ba lần lượt rơi vào tình trạng hôn mê. Khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Dùng bếp than trong phòng kín rất nguy hiểm. Ảnh minh họa: FFM

Xét nghiệm máu cho thấy nồng độ CO trong máu của các nạn nhân đều vượt quá 35%, trong đó người cao nhất lên đến 39,4% (mức bình thường dưới 3%). Dựa vào hiện trường được người nhà mô tả - “phòng kín bật điều hòa và sử dụng bếp than” - các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là ngộ độc khí CO gây tổn thương não.

Ngay trong đêm, các bác sĩ đã triển khai điều trị bằng oxy cao áp. Theo họ, chậm một phút trong trường hợp ngộ độc nặng có thể khiến hàng chục nghìn tế bào não bị hoại tử vĩnh viễn. Sau 2 lần điều trị, chỉ số CO trong máu của các bệnh nhân đã trở về mức bình thường.

Ngộ độc khí CO xảy ra khi cơ thể hít phải khí CO sinh ra từ quá trình đốt cháy các nhiên liệu chứa carbon như than, ga, củi, xăng, dầu, hoặc gỗ. Nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc CO bao gồm sử dụng bếp than, bếp ga hoặc máy phát điện trong phòng kín; để xe máy hoặc ô tô nổ máy trong gara đóng cửa; dùng máy nước nóng ga trong nhà tắm không thông thoáng; ngủ trong phòng bật điều hòa có sử dụng nguồn nhiệt đốt cháy. Khi nạn nhân hít phải CO, khí này sẽ nhanh chóng gắn với hemoglobin trong máu, tạo thành carboxyhemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan, đặc biệt là não và tim.

Các triệu chứng ban đầu của ngộ độc CO thường giống cảm cúm, bao gồm đau đầu âm ỉ, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi và thở nhanh. Khi mức độ ngộ độc tăng lên, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như đau đầu dữ dội, rối loạn thị giác, lú lẫn, mất phương hướng và buồn ngủ quá mức. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể hôn mê, co giật, rối loạn nhịp tim và nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn hoặc tử vong.

Khi nghi ngờ có người bị ngộ độc CO, cần lập tức đưa nạn nhân ra khỏi khu vực kín, đến nơi thoáng khí và gọi cấp cứu càng sớm càng tốt.