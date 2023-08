Vì sao ngày càng nhiều nam giới trẻ bị rối loạn cương dương?

Thực tế, bệnh nhân đến khám nguyên nhân nhiều nhất là do sức khỏe sa sút vì nhiều lý do như: thức khuya, mất ngủ, làm việc ca đêm, dinh dưỡng kém; nghiện rượu bia gây suy giảm chức năng gan, nghiện thuốc lá ảnh hưởng xấu đến hô hấp, do lối sống ít vận động…. Thậm chí còn do nghiện ma túy, nghiện game, nghiện thủ dâm, nghiện tình dục…

Rối loạn cương dương ngày một trẻ hóa. Ảnh minh họa

Nguyên nhân chính gây rối loạn cương dương ở giới trẻ

Thông thường nguyên nhân gây ra chứng rối loạn cương dương là do tuổi tác khiến lượng hormon testosterone thấp, hoặc do một số bệnh mạn tính, do tác dụng phụ của thuốc chữa bệnh… những nguyên nhân này rất ít xảy ra ở những nam giới trẻ tuổi.

Nguyên nhân gây chứng rối loạn cương dương ở người trẻ tuổi chủ yếu là do lối sống, cách sinh hoạt và áp lực cuộc sống. Những áp lực đó sẽ tác động không tốt lên hệ thống thần kinh giao cảm, làm tăng tiết các chất cortison, adrenalin gây co mạch – đây là một nguyên nhân làm cản trở máu dẫn đến các thể hang, gây ảnh hưởng đến vấn đề cương dương. Rối loạn cương sẽ gia tốc nhanh nếu nạn nhân vì lý do nghề nghiệp, không thể có nếp sinh hoạt hài hòa về nhịp sinh học như: ăn ngủ thất thường, làm nhiều hơn nghỉ, suy nghĩ nhiều hơn thư giãn, ngồi nhiều mà ít vận động…

Sử dụng nhiều thuốc lá, rượu bia cũng là yếu tố chính gây ra rối loạn cương. Hút thuốc lá gây cản trở việc sản xuất ô-xít nitric - chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động tuần hoàn máu , giúp máu lưu thông đến các cơ quan nhiều hơn đồng thời còn giữ cho các động mạch không bị tắt nghẽn. Khi gặp kích thích, dương vật bắt đầu giãn nở và máu sẽ tập trung về cơ quan này, giúp chúng cương cứng hơn. Do ảnh hưởng của việc hút thuốc, lượng máu di chuyển xuống dương vật bị giảm đi và đây cũng là nguyên nhân gây ra sự rối loạn của chức năng cương. Uống nhiều rượu bia sẽ làm suy giảm khả năng sản sinh testosterone - hormon sinh dục nam. Ngoài ra, thường xuyên sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn sẽ làm ức chế trung khu thần kinh khiến cho ham muốn tình dục suy giảm, gây rối loạn chức năng sinh dục ở nam giới (rối loạn cương dương, liệt dương, xuất tinh sớm, không đạt được cực khoái khi quan hệ), teo tinh hoàn...

Vấn đề khác mà hầu như chàng trai trẻ nào cũng mắc phải là "hiệu ứng khiêu dâm". Khi tiếp cận hình ảnh khiêu dâm, nam giới sẽ có một cảm giác mới lạ và bị kích thích tột cùng. Nếu xem quá nhiều những hình ảnh đó, cảm giác và cảm xúc của nam giới sẽ bị bào mòn và hậu quả hiển hiện là khó có thể đạt được trạng thái cương cứng nếu không có những sự kích thích mạnh mẽ trước mắt.

Rối loạn cương không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại có thể cảnh báo một số vấn đề về sinh lý, gây ảnh hưởng lớn tới tâm lý, niềm tin và bản lĩnh của người đàn ông. Ảnh minh họa

Giải pháp hạn chế rối loạn cương dương ở giới trẻ

Rối loạn cương không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại có thể cảnh báo một số vấn đề về sinh lý, gây ảnh hưởng lớn tới tâm lý, niềm tin và bản lĩnh của người đàn ông cũng như chất lượng cuộc sống, hạnh phúc lứa đôi.

Khi một người đàn ông quá lo lắng về khả năng quan hệ tình dục của mình thì chức năng cương cứng của họ lại càng bị ảnh hưởng. Lúc này bạn cần thực hiện:

- Lành mạnh lối sống.Thay đổi cách sinh hoạt hằng ngày.

- Cân bằng giữa nghỉ ngơi và làm việc.Từ bỏ dần thói quen hút thuốc và dùng rượu bia.

- Nên tập thể dục thể thao thường xuyên. Các môn như: đi bộ, thiền…rất tốt cho việc cải thiện tình trạng cương.

- Ngủ đủ giấc, cần 7-8 giờ mỗi ngày, và có chế độ nghỉ ngơi phù hợp. Ngủ đủ giấc không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, mà còn cải thiện rất tốt chứng rối loạn cương dương. Việc thiếu ngủ thường xuyên có tác động xấu tới phái mạnh, gây nên rối loạn các chức năng sinh lý, giảm ham muốn tình dục, suy giảm hormone testosterone.

- Hạn chế bị stress.

- Xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, đa dạng, đầy đủ. Hạn chế các loại thịt đỏ, tắng cường các loại thủy, hải sản…Điều rất quan trọng là khi bị rối loạn cương, bạn cần chủ động gặp bác sĩ nam khoa để được tư vấn, không tự ý dùng các loại thuốc để chữa trị khi chưa có chỉ định của thầy thuốc.

