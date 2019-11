Uống nước xong thấy những dấu hiệu này, đến viện khám ngay kẻo muộn

Thứ Bảy, ngày 23/11/2019

Nếu thấy những dấu hiệu này sau khi uống nước thì bạn chớ chủ quan, bởi đó có thể là hồi chuông báo động cảnh báo cơ thể đang gặp nguy hiểm.

Đau bụng, bụng phình to bất thường

Sau khi uống nước nếu cảm thấy đau bụng, bụng phình to bất thường, bạn cần lưu ý đến bệnh gan. Bởi lẽ những người bị xơ gan, ung thư gan uống nhiều nước có thể gây ra tình trạng trướng bụng.

Ngoài ra, đau bụng sau khi uống nước cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh về đường tiêu hóa như viêm loét dạ dày, đại tràng co thắt, giảm nhu động ruột,...

Khó nuốt

Một số người sau khi uống nước phát hiện cơ thể rất khó nuốt, nước nhanh chóng quay lại khoang miệng, thậm chí là nôn mửa. Nếu ban đầu nuốt thức ăn khó, sau đó nuốt nước cũng khó thì bạn cần phải cảnh giác với căn bệnh ung thư thực quản.

Tiểu ít, thậm chí là không đi tiểu

Một người khỏe mạnh trung bình đi tiểu khoảng 6-7 lần/ngày nên nếu bạn đi tiểu dưới 2-3 lần/ngày hoặc thậm chí là không đi tiểu được thì chứng tỏ cơ thể bạn đang bị thiếu nước trầm trọng. Nếu tình trạng này xuất hiện thường xuyên thì bạn nên cảnh giác cao độ với bệnh thận.

Miệng khô

Có nhiều người càng uống nhiều nước thì miệng càng khô. Nếu liên tục cảm thấy khô miệng sau khi uống nước, rất có thể bạn đang mắc bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là do bệnh tiểu đường khiến cơ thể khó kiểm soát lượng đường trong máu. Khi đó, thận sẽ bài tiết nước tiểu nhiều hơn để hạn chế lượng đường dư thừa, khiến cơ thể bị mất nước và tạo cảm giác khát thường xuyên.

Phù nề toàn thân

Nếu cơ thể bị phù nề lên sau khi uống nước thì nguy cơ cao thận của bạn đang gặp vấn đề. Vì nếu thận yếu, việc đào thải chất độc ra khỏi cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, nước bị dồn ứ, gây ra tình trạng rối loạn điện giải, gây phù nề.

Lưu ý những cách uống nước cực hại sức khỏe:Uống nước quá ít: đường huyết bị phá hủy

Những người mắc bệnh tiểu đường về cơ bản có 3 triệu chứng điển hình, đi tiểu nhiều, uống nhiều, ăn nhiều thực phẩm. Những người bị bệnh tiểu đường để tránh đi tiểu nhiều nên nhiều người lựa chọn khống chế lượng nước đi vào cơ thể.

Tuy nhiên, với những người mắc bệnh này việc uống nhiều nước lại là biểu hiện của sự tự bảo vệ. Nước có thể làm giảm hoặc khôi phục áp suất thẩm thấu huyết tương một cách bình thường và thúc đẩy sự bài tiết đường huyết trong cơ thể nhanh chóng ra ngoài, giúp đường huyết ổn định.

Các chuyên gia nhắc nhở rằng đặc biệt là vào mùa hè, cơ thể con người đổ mồ hôi nhiều. Nếu người mắc bệnh tiểu đường vẫn hạn chế uống nước, có thể dẫn đến các biến chứng cấp tính như nhiễm toan ceto và thậm chí hôn mê do hyperosmole. Thời gian dài thiếu nước, cũng có thể là do máu trong cơ thể đặc, dẫn đến bệnh mạch máu do tiểu đường.

Uống ngụm nước lớn trong một hơi: phá hủy tim

Thời tiết nóng, rất nhiều người thích uống ngụm nước lớn, có khi một lần uống hết nửa chai nước. Cách uống nước như vậy sẽ nhanh chóng làm tăng lưu lượng máu, dẫn đến khối lượng công việc của tim và tiêu thụ oxy cơ tim tăng nhanh chóng, rất có khả năng gây suy tim.

Hơn nữa, sau khi máu được pha loãng với một lượng nước lớn, nồng độ chất điện giải biến đổi thấp, tại thời điểm này, nước dễ dàng xâm nhập vào các tế bào theo sự khuếch tán, khiến các tế bào bị phù, gây ngộ độc nước, hạ natri máu.

Nếu bạn uống nước lạnh, vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Một người có chức năng tim không tốt, dưới sự kích thích của lượng lớn nước lạnh sẽ làm tăng nhịp tim và tăng mức tiêu thụ oxy của tim, có thể gây ra các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim và đau thắt ngực.

Đợi khát mới uống nước: phá hủy thận

Khi cơ thể mất 1 - 2% lượng nước sẽ có cảm giác khát, lúc này nồng độ tạp chất trong nước tiểu tăng lên đe dọa sức khỏe của thận, dễ gây ra sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, ung thư hệ tiết niệu và các bệnh khác.

Uống nước để muốn hết cay

Nghiên cứu đã chứng minh, nước hoàn toàn không có khả năng làm giảm bớt độ cay. Đây là lý do bạn không nên uống nước sau khi ăn thức ăn cay. Thay vì làm giảm đau, giảm cay, nước có thể làm lây lan toàn bộ cảm giác cay đến các bộ phận khác trong miệng. Điều này càng làm cho bạn có cảm giác nóng rát khắp miệng và còn cảm thấy khát nước hơn.

Để cải thiện tình trạng này thì bạn nên uống sữa. Bởi capsaicin chỉ tan trong các dung dịch tương tự và đó là sữa.

Dùng nước ngọt thay thế nước lọc

Mỗi khi khát nước rất nhiều người có thói quen uống nước ngọt thay thế nước lọc mỗi khi thấy khát. Vì họ thấy uống nước lọc nhạt nhẽo, không có mùi vị gì.

Thế nhưng, các thành phần trong nước ngọt sẽ khiến ion canxi trong xương di chuyển đến khắp nơi trong cơ thể khiến hàm lượng canxi trong nước tiểu tăng.

Uống nước đun đi đun lại nhiều lần

Nước càng đun kĩ có càng diệt được vi khuẩn hay không? Câu trả lời chắc chắn là không, thậm chí nó còn có ảnh hưởng ngược lại.

Nước đun đi đun lại nhiều lần sẽ làm cho nồng độ nitrat và các kim loại nặng trong nước tăng lên, khi vào cơ thể sẽ làm cho tim đập nhanh, khó thở…

Uống trong thời gian luyện tập căng thẳng

Theo các nhà khoa học, uống nước quá nhiều trong quá trình tập thể dục có thể gây ra những phản ứng phụ tiêu cực.

Trong thời gian tập luyện căng thẳng, nhiệt độ cơ thể của một người tăng lên khiến họ cảm thấy nóng. Nhưng uống quá nhiều nước để làm mát trong khi tập thể dục có thể dẫn đến cạn kiệt chất điện giải.

Uống ngay trước, trong và sau khi ăn

Nếu ai đó có thói quen uống nước ngay trước và sau bữa ăn thì nên bỏ ngay, bởi đó là nguyên nhân khiến bụng bạn bị phình, cơ thể tăng mức đường huyết và gây dư thừa lượng axit trong dạ dày.

Ngoài ra, uống nước trong khi ăn có thể gây trở ngại cho hệ tiêu hóa. Lý do là nước sẽ rửa trôi nước bọt, trong khi đây là thứ chứa enzyme cần thiết để bổ trợ cho quá trình tiêu hóa.

Thời gian lý tưởng để uống nước là nửa giờ trước và sau bữa ăn. Tuân thủ nguyên tắc này sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, nếu uống nước trước bữa ăn nửa giờ được coi là lành mạnh, vì nó sẽ bôi trơn đường tiêu hóa và làm dịu thức ăn và phân.

