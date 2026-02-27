Uống gì để hỗ trợ khắc phục những cơn thiếu máu não?

Não bộ con người tuy chỉ chiếm 2% trọng lượng của toàn bộ cơ thể nhưng để có thể duy trì được hoạt động bình thường thì nó lại đòi hỏi phải được cung cấp 25% lượng oxy trong hệ tuần hoàn, 20% lượng máu từ tim cùng 25% lượng đường trong máu. Do đó, một khi quá trình cung cấp máu bị ngưng trệ sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu lên não và khiến cho chức năng của não bị ảnh hưởng (một phần hoặc nhiều phần).

Trước đây, thường những người trung niên và cao tuổi có tỉ lệ mắc bệnh thiếu máu não cao hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây bệnh lý này có dấu hiệu trẻ hóa và có thể bắt gặp cả ở những người trẻ tuổi như giới văn phòng hay tầng lớp lao động trí óc.

Những dấu hiệu và triệu chứng của thiếu máu não

Các triệu chứng của thiếu máu cục bộ não có thể từ nhẹ đến nặng. Chúng có thể kéo dài từ vài giây đến vài phút. Nếu tình trạng thiếu máu cục bộ diễn ra trong thời gian ngắn và giải quyết trước khi tổn thương vĩnh viễn (nhồi máu) có thể xảy ra, thì sự kiện này thường được gọi là cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA).

Nếu não bị tổn thương do thiếu máu cục bộ, các triệu chứng có thể trở nên vĩnh viễn. Các triệu chứng của thiếu máu cục bộ não bao gồm những điều sau:

Suy nhược cơ thể ở một hoặc cả hai bên của cơ thể; Mất cảm giác ở một hoặc cả hai bên của cơ thể; Lú lẫn hoặc mất phương hướng; Thay đổi tầm nhìn của một hoặc cả hai mắt; Chóng mặt; Nhìn đôi; Nói lắp; Mất ý thức hoặc giảm ý thức...

Điều trị thiếu máu não cần chú ý gì?

Thiếu máu não là vấn đề hay gặp, nhất là ở người lớn tuổi. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây thiếu máu não, bác sĩ có thể chỉ định cho người bệnh dùng các loại thuốc như thuốc bổ sung sắt, thuốc bổ sung vitamin B12, thuốc chống đông máu, thuốc giãn mạch… Nếu thiếu máu não là do một bệnh nền nào đó, chẳng hạn như bệnh tim mạch, tiểu đường… thì bác sĩ sẽ chỉ định các thuốc điều trị bệnh nền để cải thiện tình trạng thiếu máu não.

Cần lưu ý, chỉ nên dùng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ. Người bệnh không được tự ý thay đổi loại và liều lượng thuốc hoặc dừng thuốc để có thể điều trị dứt điểm, đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc tiêm, thuốc truyền khi chưa có chỉ định của bác sĩ; không tin theo quảng cáo hoặc truyền miệng về các loại "thuốc bổ". Khi có vấn đề sức khỏe, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị đúng cách. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường sau dùng thuốc, phải đến bệnh viện ngay.

Thiếu máu não nên uống gì?

Việc điều trị thiếu máu não cần tuân theo phác đồ của bác sĩ. Bên cạnh đó, người bệnh có thể lựa chọn chế độ dinh dưỡng khoa học để hỗ trợ cải thiện bệnh.

Thiếu máu não gây đau đầu, chóng mặt, mất ngủ và nhiều hệ luỵ.Một số thức uống dưới đây có thể giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu não.

1. Nước lọc

Nước lọc là đáp án đầu tiên cho câu hỏi thiếu máu lên não uống gì tốt. Nước lọc giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống của con người. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, việc lưu thông máu diễn ra tốt hơn giúp tăng cường lượng máu đến não. Mỗi người cần đảm bảo duy trì uống nước khoảng 2 lít nước/ngày.

2. Nước ép trái cây có múi

Nước ép từ các loại trái cây có múi như cam, bưởi, quýt… hữu ích với người đang bị thiếu máu não. Các loại trái cây này thường chứa nhiều vitamin C, kali và những chất chống oxy hóa khác giúp tăng cường sức khỏe tim, mạch máu. Vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chuyển hóa sắt không phải heme để ruột có thể hấp thụ sắt tốt hơn. Trong khi đó, kali hỗ trợ cân bằng huyết áp. Nước ép từ những loại trái cây có múi có thể hỗ trợ tăng lưu lượng máu đến não, làm giảm tình trạng thiếu máu não.

3. Nước ép ổi

Ổi là một nguồn cung cấp vitamin C vô cùng dồi dào. Như đã nói, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch và sự khỏe mạnh của tim mạch. Nước ép ổi không chỉ có công dụng nâng cao sức khỏe mà còn hỗ trợ tăng cường lưu lượng máu đến não, giúp não hoạt động ổn định hơn.

4. Trà xanh

Trà xanh có tốt với người bị thiếu máu não không? Trà xanh chứa chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương do gốc tự do và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu não. Ngoài ra, trà xanh có thể giúp cải thiện lưu lượng máu, giảm huyết áp và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

5. Hạnh nhân

Nếu bạn chưa biết người bị thiếu máu não nên uống gì thì có thể cân nhắc đến việc dùng sữa hạnh nhân. Hạt hạnh nhân giúp bổ sung một lượng lớn chất sắt không heme tốt cho cơ thể. Mỗi tuần, người trưởng thành có thể uống từ 2 – 3 cốc sữa hạnh nhân và lưu ý không nên dùng nhiều đường.

6. Trà bạc hà

Một loại thức uống khác cũng rất tốt với những người bị thiếu máu não chính là trà bạc hà. Người bị thiếu máu não nên chú ý bổ sung các loại đồ uống giàu sắt và trà bạc hà là một trong số đó.

Các loại thức uống người bệnh thiếu máu não nên tránh hoặc hạn chế dùng:

- Các loại đồ uống có cồn: Cồn có thể làm giảm lưu lượng máu đến não, từ đó khiến tình trạng thiếu máu não diễn ra nghiêm trọng hơn.

- Các loại đồ uống có caffeine: Caffeine có thể gây mất ngủ, lo lắng, khiến người bệnh khó tập trung, tăng nặng triệu chứng do thiếu máu não gây ra.

- Các loại đồ uống chứa nhiều đường: Đồ uống chứa nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch…, từ đó ảnh hưởng đến máu lên não.

- Các loại đồ uống chứa nhiều chất bảo quản và phụ gia: Các chất bảo quản và phụ gia có thể gây kích ứng hệ tiêu hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng thiếu máu não.

- Ngoài ra, người bệnh thiếu máu não cũng nên hạn chế dùng các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, món nhiều dầu mỡ… Những loại thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo bão hòa, cholesterol, muối… có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, cao cholesterol trong máu và không tốt cho người bị thiếu máu não.