6 món ăn nên tránh khi uống cà phê

1. Không nên uống nước cam và ăn trái cây họ cam quýt khi uống cà phê

Cà phê và trái cây họ cam quýt đều có tính acid, vì vậy việc kết hợp uống nước cam hay ăn trái cây họ cam quýt cùng với cà phê có thể gây ra các triệu chứng khó chịu về tiêu hóa, tình trạng kích ứng dạ dày dễ trở nên trầm trọng hơn, nhất là với những người bị trào ngược dạ dày-thực quản.

2. Thêm sữa vào cà phê chưa chắc là lựa chọn lành mạnh nhất

Điều này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng việc thêm sữa vào cà phê có thể không phải là lựa chọn lành mạnh nhất. Mặc dù sữa rất giàu canxi, một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể cản trở khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng này của cơ thể.

Hơn nữa, bất kỳ lượng canxi nào không được cơ thể hấp thụ đều được bài tiết qua đường nước tiểu, do đó có liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề như sỏi thận hoặc loãng xương.

Cà phê có chứa đường, hương liệu, sữa và kem tươi… làm tăng lượng calo và giảm lợi ích sức khỏe.

3. Phụ gia chứa đường, hương liệu, kem tươi

Cà phê đen có lượng calo rất thấp nhưng tại quán cà phê có rất nhiều cách pha chế cà phê và nhiều loại đồ uống cà phê có chứa đường, hương liệu, sữa và kem tươi… Những chất phụ gia này làm tăng lượng calo và giảm lợi ích mà cà phê mang lại cho sức khỏe.

4. Thực phẩm giàu natri

Tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng tăng huyết áp do hàm lượng caffeine cao, đặc biệt khi ăn cùng thực phẩm giàu natri.

Ăn thực phẩm giàu natri cùng với cà phê không phải là sự kết hợp tốt cho sức khỏe huyết áp, đặc biệt là đối với những người đã mắc hoặc có nguy cơ mắc tăng huyết áp.

5. Thức ăn chiên rán

Các chuyên gia dinh dưỡng đã xác định thực phẩm chiên rán không phải là lựa chọn lành mạnh do hàm lượng chất béo và natri cao. Khi ăn loại thực phẩm này cùng với cà phê gây ra tác động tiêu cực hơn, dẫn đến nguy cơ mắc chứng rối loạn lipid máu, tức là lượng chất béo trong máu cao hơn và tăng thêm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tim mạch như tăng cholesterol "xấu".

Ăn đồ ăn chiên rán khi uống cà phê không có lợi cho sức khỏe.

6. Thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men như: kim chi, dưa cải bắp, miso, tempeh… đã trải qua phương pháp bảo quản sử dụng vi khuẩn sống và nấm men giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Mặc dù những thực phẩm này có lợi cho tiêu hóa và hệ miễn dịch nhưng việc tiêu thụ chúng cùng lúc với cà phê dễ gây ra tác dụng ngược.

Do tính acid trong cả hai loại thực phẩm này, hệ tiêu hóa có thể phản ứng gây tác dụng phụ như đầy hơi, chướng bụng. Triệu chứng này dễ xảy ra hơn nếu bạn chưa quen với việc ăn thực phẩm lên men với cà phê.