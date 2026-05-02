Triệu chứng ngộ độc rượu diễn tiến như thế nào và sai lầm cần tránh khi “giải rượu”

Ngộ độc rượu thường được chia thành hai dạng chính: ngộ độc do ethanol (loại cồn có trong rượu bia thông thường) và ngộ độc do methanol – một loại cồn công nghiệp cực kỳ độc hại.

Diễn tiến của ngộ độc rượu thông thường (ethanol)

Trong trường hợp sử dụng rượu bia thông thường, các triệu chứng thường xuất hiện và tăng dần theo lượng cồn tiêu thụ.

Ở giai đoạn đầu, người uống có cảm giác lâng lâng, hưng phấn, nói nhiều hơn bình thường. Khi lượng rượu tăng lên, hệ thần kinh trung ương bị ức chế dần, dẫn đến nói chậm, phản xạ kém, đi lại loạng choạng, mất thăng bằng.

Tiếp theo, người bệnh có thể rơi vào trạng thái buồn ngủ, lơ mơ, kèm theo buồn nôn hoặc nôn ói. Đây là phản ứng của cơ thể nhằm đào thải bớt lượng cồn.

Nếu tiếp tục uống hoặc không được theo dõi đúng cách, tình trạng có thể chuyển sang mức độ nặng hơn. Người bệnh có thể ngủ li bì, khó đánh thức, thở chậm hoặc thở yếu. Nguy hiểm nhất là nguy cơ sặc chất nôn vào đường thở, có thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong.

Tuy nhiên, trong đa số trường hợp ngộ độc ethanol mức độ nhẹ đến trung bình, nếu người bệnh ngừng uống và được theo dõi an toàn, tình trạng sẽ cải thiện dần theo thời gian khi cơ thể chuyển hóa và đào thải cồn.

Ngộ độc methanol dễ bị bỏ sót

Khác với ethanol, ngộ độc methanol là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, thường liên quan đến việc sử dụng rượu giả, rượu kém chất lượng hoặc rượu pha cồn công nghiệp.

Điểm đáng lo ngại là trong giai đoạn đầu, triệu chứng của ngộ độc methanol có thể giống với say rượu thông thường, khiến người bệnh và người xung quanh dễ chủ quan.

Sau một khoảng thời gian "giả vờ ổn định" (có thể từ vài giờ đến 1–2 ngày), người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng hơn như đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều. Đặc biệt, các rối loạn thị giác là dấu hiệu đặc trưng, bao gồm nhìn mờ, nhìn đôi, thậm chí mất thị lực.

Khi tình trạng tiến triển, người bệnh có thể thở nhanh, thở sâu do toan chuyển hóa, một rối loạn nghiêm trọng của cơ thể. Nếu không được điều trị kịp thời, ngộ độc methanol có thể dẫn đến co giật, hôn mê, suy đa tạng và tử vong.

Dấu hiệu cảnh báo sớm không nên bỏ qua

Do triệu chứng ban đầu của hai loại ngộ độc có thể tương tự nhau, việc nhận biết các dấu hiệu "bất thường" là yếu tố then chốt để phát hiện sớm.

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý là tình trạng "say - tỉnh - nặng dần". Người bệnh có thể tỉnh lại sau khi ngủ, nhưng sau đó xuất hiện các triệu chứng nặng hơn thay vì cải thiện.

Các dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý bao gồm:

- Đau đầu tăng nhanh sau khi đã tỉnh rượu

- Rối loạn thị giác như nhìn mờ, nhìn đôi

- Lơ mơ tăng dần, giảm mức độ tỉnh táo

- Thở nhanh, thở sâu hoặc khó thở

- Nôn ói nhiều, không kiểm soát

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Xử trí ban đầu và theo dõi tại nhà

Trong trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, nguyên tắc quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho người bệnh và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn.

Nếu người bệnh còn tỉnh táo và có khả năng nuốt, có thể cho uống nước từng ngụm nhỏ để giảm khát và hỗ trợ cơ thể đào thải cồn. Tuy nhiên, không nên ép uống quá nhiều nước cùng lúc vì có thể gây nôn và tăng nguy cơ sặc.

Người bệnh cần được đặt nằm nghiêng an toàn để tránh hít phải chất nôn. Đồng thời, cần theo dõi các yếu tố như mức độ tỉnh táo, nhịp thở, số lần nôn ói và khả năng uống nước.

Trong mọi trường hợp có dấu hiệu nặng hoặc nghi ngờ ngộ độc methanol, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất. Đây là yếu tố quyết định đến tiên lượng và khả năng hồi phục.

Những sai lầm cần tránh khi giải rượu

Trong dân gian, có nhiều "mẹo giải rượu" được truyền tai nhau như uống cà phê, nước chanh, nước tăng lực hoặc các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, những biện pháp này không có tác dụng xử lý nguyên nhân của ngộ độc rượu.

Thậm chí, việc sử dụng cà phê hoặc nước tăng lực có thể khiến người bệnh tỉnh táo giả tạo, làm che lấp triệu chứng và trì hoãn việc đến bệnh viện.

Một sai lầm nguy hiểm khác là tự gây nôn. Hành động này có thể làm tăng nguy cơ sặc, đặc biệt khi người bệnh đã lơ mơ hoặc mất ý thức.

Ngoài ra, tuyệt đối không tự ý truyền dịch tại nhà. Việc truyền dịch cần được thực hiện trong môi trường y tế, có sự theo dõi của nhân viên chuyên môn để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Phòng ngừa ngộ độc rượu

Để hạn chế nguy cơ ngộ độc rượu, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Không sử dụng rượu bia không rõ nguồn gốc, rượu tự pha chế

- Hạn chế uống rượu, đặc biệt không uống khi đói hoặc khi đang mệt

- Không uống quá nhanh hoặc uống liên tục trong thời gian dài

- Tuyệt đối không uống rượu khi đang sử dụng thuốc có thể tương tác với cồn

- Nhận biết giới hạn của bản thân và dừng lại đúng lúc

Tóm lại: Ngộ độc rượu là tình trạng có thể diễn tiến nhanh chóng và khó lường, đặc biệt trong trường hợp liên quan đến methanol. Việc hiểu rõ các giai đoạn diễn tiến của triệu chứng và nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ tính mạng.

Thay vì chủ quan hoặc áp dụng các biện pháp truyền miệng, người dân cần có thái độ đúng đắn, chủ động đưa người bệnh đến cơ sở y tế khi cần thiết. Sự can thiệp kịp thời không chỉ giúp giảm thiểu biến chứng mà còn có thể cứu sống người bệnh trong những tình huống nguy cấp.