Tinh hoàn “nhỏ lại” là dấu hiệu của gan nhiễm mỡ

Thứ Bảy, ngày 27/02/2021 10:01 AM (GMT+7)

Bệnh gan nhiễm mỡ là một thuật ngữ chỉ một loạt các tình trạng gây ra bởi sự tích tụ chất béo trong gan. Có hai loại bệnh gan nhiễm mỡ chính - do rượu và không do rượu. Căn bệnh này rất nguy hiểm bởi ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. Đến khi cảm thấy sức khỏe không ổn thì khi đó tình trạng bệnh đã tiến triển nặng.

Tổn thương càng trầm trọng có thể gây ra những thay đổi nội tiết tố, chẳng hạn như tinh hoàn bị “co lại” đối với các quý ông.

Các chuyên gia y tế giải thích rằng, ở nam giới, tinh hoàn có thể nhỏ lại và phát triển nhiều ở mô vú. Trong khi đó, ở nữ giới, kinh nguyệt có thể không đều.

Bên cạnh 2 dấu hiệu đó, các dấu hiệu nghiêm trọng khác là dấu hiệu của gan nhiễm mỡ bao gồm:

- Ngứa da

- Vàng da hoặc lòng trắng mắt

- Đỏ lòng bàn tay

- Rụng tóc

- Sưng ở bụng và chân, tăng cân ngoài ý muốn

- Dễ bị bầm tím và chảy máu

- Cảm giác bối rối và khó tập trung ghi nhớ mọi thứ

Bệnh gan nhiễm mỡ được chẩn đoán như thế nào?

Theo NHS (National Health Service – Dịch vụ Y tế Quốc gia, vương quốc Anh), bệnh gan nhiễm mỡ thường được chẩn đoán khi xét nghiệm máu. Tuy nhiên, không phải lúc nào xét nghiệm máu cũng phát hiện ra gan nhiễm mỡ. Tình trạng này cũng có thể được phát hiện khi bạn siêu âm bụng. Siêu âm là một kiểu quét hình ảnh, trong đó sóng âm thanh được sử dụng để tạo ra hình ảnh bên trong cơ thể bạn.

Các quy trình chẩn đoán khác bao gồm:

- Chụp X-quang để biết bạn có bị tổn thương gan hay không.

- Sinh thiết gan - nghĩa là lấy một mẫu mô gan nhỏ và kiểm tra dưới kính hiển vi.

Những đối tượng dễ mắc bệnh

Các chuyên gia không khẳng định chính xác lý do tại sao một số người tích tụ chất béo trong gan trong khi những người khác thì không. Tuy nhiên, bệnh gan nhiễm mỡ có liên quan đến yếu tố lối sống kém và những điều sau:

- Thừa cân hoặc béo phì, đặc biệt khi chất béo tập trung ở vùng bụng

- Kháng insulin, trong đó các tế bào của bạn không hấp thụ đường để đáp ứng với hormone insulin

- Lượng đường trong máu cao, cho thấy tiền tiểu đường hoặc tiểu đường type 2

- Trong máu chứa nồn độ chất béo cao, đặc biệt là chất béo trung tính

- Hội chứng buồng trứng đa nang

- Chứng ngưng thở lúc ngủ

- Tuyến giáp kém hoạt động (suy giáp)

- Tuyến yên kém hoạt động (suy tuyến yên)

Vì vậy, những đối tượng sau có nhiều khả năng mắc bệnh:

- Người già

- Người bị bệnh tiểu đường

- Người có mỡ tập trung ở vùng bụng

Chuyên gia y tế giải thích: “Những vấn đề sức khỏe kết hợp này dường như thúc đẩy quá trình tích tụ chất béo trong gan. Đối với một số người, chất béo dư thừa này hoạt động như một chất độc đối với các tế bào gan, gây viêm gan và NASH, từ đó có thể dẫn đến sự tích tụ các mô sẹo trong gan."

NASH là một dạng bệnh gan nhiễm mỡ nặng, biểu hiện bằng tình trạng viêm gan và có thể tiến triển thành sẹo nặng (xơ gan) và suy gan. Ngoài ra, một loạt các tình trạng và bệnh tật khác cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Các biến chứng của bệnh

Biến chứng chính gan nhiễm mỡ là xơ gan, là giai đoạn hình thành các sẹo ở gan. Khi gan cố gắng ngăn chặn quá trình viêm, nó sẽ tạo ra các vùng sẹo (xơ hóa). Với tình trạng viêm tiếp tục, quá trình xơ hóa lan rộng để chiếm ngày càng nhiều mô gan.

Nếu quá trình này không bị gián đoạn, xơ gan có thể dẫn đến:

- Tích tụ chất lỏng trong bụng (cổ trướng)

- Sưng tĩnh mạch trong thực quản của bạn (giãn tĩnh mạch thực quản), có thể bị vỡ và chảy máu thực quản

- Lú lẫn, buồn ngủ và nói lắp (bệnh não gan – hôn mê gan)

- Ung thư gan

Suy gan giai đoạn cuối, có nghĩa là gan đã ngừng hoạt động

Theo thống kê, từ 5% đến 12% những người bị gan nhiễm mỡ sẽ tiến triển thành xơ gan.

Cách điều trị bệnh gan nhiễm mỡ

Mục đích của việc điều trị là giúp gan của bạn phục hồi và ngăn chặn bất kỳ tổn thương nào trở nên tồi tệ hơn.

Bạn nên ngừng uống rượu nếu bạn bị bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Ngoài những tác hại trực tiếp do uống quá nhiều bia rượu, thói quen này còn khiến bạn tăng cân. Việc thừa cân có thể làm cho bệnh gan nhiễm mỡ do rượu trở nên tồi tệ hơn, vì vậy điều quan trọng là phải cố gắng đạt được và duy trì cân nặng hợp lý.

Các phương pháp điều trị khác bao gồm:

- Sử dụng thuốc

- Tiêm phòng

- Ghép gan

Phòng ngừa gan nhiễm mỡ

- Chọn một chế độ ăn uống lành mạnh. Chọn một chế độ ăn uống lành mạnh dựa trên thực vật có nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh.

- Duy trì cân nặng hợp lý. Nếu bạn thừa cân hoặc béo phì, hãy giảm lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày và tập thể dục nhiều hơn. Nếu bạn có một trọng lượng khỏe mạnh, hãy cố gắng duy trì nó bằng cách chọn một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục.

- Tập thể dục. Duy trì thói quen tập thể dục đều đặn các ngày trong tuần.

