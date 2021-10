Thủ tướng yêu cầu 3 địa phương nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 07:26 AM (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới phát sinh.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 09:29 25/10/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +4.028 884.177 21.638 53 1 TP.HCM +966 425.121 16.345 30 2 Hà Nội +14 4.403 59 0 3 Bình Dương +524 228.893 2.358 12 4 Đồng Nai +429 61.479 553 5 5 An Giang +297 8.950 127 2 6 Sóc Trăng +296 4.190 38 0 7 Đắk Lắk +193 3.152 14 0 8 Bạc Liêu +155 1.446 9 1 9 Tây Ninh +132 9.723 146 1 10 Trà Vinh +113 2.254 18 0 11 Long An +88 34.154 476 2 12 Kiên Giang +83 7.612 79 0 13 Tiền Giang +78 15.626 403 0 14 Hà Giang +68 377 0 0 15 Bình Thuận +51 4.686 68 0 16 Cần Thơ +48 6.444 118 0 17 Gia Lai +44 1.320 5 0 18 Khánh Hòa +43 8.754 100 0 19 Cà Mau +42 1.483 12 0 20 Đồng Tháp +41 9.440 265 0 21 Thanh Hóa +38 807 5 0 22 Phú Thọ +34 433 0 0 23 Thừa Thiên Huế +32 1.006 11 0 24 Nghệ An +27 2.215 17 0 25 Quảng Nam +17 919 5 0 26 Bà Rịa - Vũng Tàu +16 4.507 50 0 27 Bến Tre +15 2.175 71 0 28 Vĩnh Long +15 2.477 59 0 29 Bình Phước +12 1.590 12 0 30 Quảng Ngãi +12 1.533 6 0 31 Ninh Thuận +11 1.252 27 0 32 Bình Định +11 1.570 16 0 33 Quảng Bình +11 1.877 6 0 34 Nam Định +11 153 1 0 35 Kon Tum +10 201 0 0 36 Đà Nẵng +9 4.953 74 0 37 Lâm Đồng +8 481 1 0 38 Bắc Ninh +8 1.970 14 0 39 Hà Nam +6 916 0 0 40 Đắk Nông +5 871 7 0 41 Phú Yên +3 3.114 34 0 42 Bắc Giang +3 5.853 14 0 43 Tuyên Quang +2 15 0 0 44 Lai Châu +2 10 0 0 45 Quảng Trị +2 427 2 0 46 Hải Dương +2 195 1 0 47 Bắc Kạn +1 6 0 0 48 Lạng Sơn 0 217 1 0 49 Thái Nguyên 0 17 0 0 50 Hòa Bình 0 18 0 0 51 Điện Biên 0 66 0 0 52 Hưng Yên 0 303 1 0 53 Vĩnh Phúc 0 248 3 0 54 Yên Bái 0 14 0 0 55 Hậu Giang 0 1.084 2 0 56 Lào Cai 0 133 0 0 57 Thái Bình 0 100 0 0 58 Hải Phòng 0 34 0 0 59 Ninh Bình 0 94 0 0 60 Quảng Ninh 0 19 0 0 61 Hà Tĩnh 0 511 5 0 62 Sơn La 0 286 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 24/10/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 74.350.864 Số mũi tiêm hôm qua 1.090.800

Yêu cầu các địa phương nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 277/TB-VPCP ngày 24/10/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP).

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh; mỗi địa phương đều đã có những cách làm sáng tạo khác nhau để đạt được thành quả trong công tác phòng chống dịch nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ các quy định chung tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Nghị quyết 128) và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 (Hướng dẫn 4800).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới phát sinh, kiên trì thực hiện các biện pháp đã được chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương; bám sát các quy định tại Nghị quyết 128, Quyết định 4800 và căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương để đánh giá cấp độ dịch ở phạm vi nhỏ nhất có thể để áp dụng các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ dịch, từng địa bàn.

Dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, vì vậy khi thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vẫn phải quán triệt, tuân thủ nghiêm phương châm: “5K + vắc-xin + điều trị + công nghệ và tích cực tuyên truyền, vận động, đề cao ý thức của nhân dân”. Khuyến khích các địa phương rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, có các giải pháp sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Tập trung nâng cấp, tăng cường năng lực hệ thống y tế các cấp

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời hỗ trợ các địa phương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ, biện pháp sau đây:

Khẩn trương tổ chức tập huấn (trực tiếp hoặc trực tuyến) cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện trên toàn quốc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, vừa làm vừa kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy định về cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm cập nhật, công bố công khai cấp độ dịch của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện, quy trình chung; tạo sự thống nhất trên toàn quốc, bảo đảm cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn có căn cứ thực hiện thuận lợi.

Tập trung nâng cấp, tăng cường năng lực hệ thống y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị của hệ thống y tế cấp xã để phân loại, điều trị từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Từng bước bổ sung trang thiết bị y tế cho các khu điều trị ở tầng 3 tại các bệnh viện đang điều trị F0.

Tăng cường năng lực xét nghiệm cho các địa phương; hướng dẫn các địa phương thực hiện việc mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế, lắp đặt hệ thống bồn oxy lỏng phục vụ điều trị.

Ưu tiên phân bổ vắc-xin thuốc điều trị cho các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ, bảo đảm khoa học, linh hoạt, phù hợp diễn biến tình hình dịch. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch bảo đảm vắc-xin cụ thể trong 02 tháng còn lại của năm 2021 và năm 2022, trong đó lưu ý chủng loại, số lượng vắc-xin phù hợp để tiêm tăng cường.

Bảo đảm người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất, sớm nhất

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ và tổ chức tiêm khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả, trong đó ưu tiên tiêm vắc-xin cho những đối tượng nguy cơ cao, tại các địa bàn đang có dịch.

Đối với các địa bàn thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ” phải thiết lập ngay và đưa vào vận hành các trạm y tế lưu động, bảo đảm người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất, sớm nhất, tránh quá tải tuyến trên. Tại các địa bàn khác, phải có phương án cụ thể, bảo đảm sẵn sàng khi có yêu cầu.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc đưa đón người từ địa phương này sang địa phương khác, bảo đảm an toàn y tế, an ninh trật tự và an sinh xã hội cho người dân.

